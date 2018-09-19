「單手肉搏」國際流媒體 BBC總裁勾勒未來

圖片版權 Netflix Image caption 由英國劇作家摩根（電影《女王》的編劇）編寫的《王冠》描寫了英國女王伊麗莎白二世的故事，缺乏媒體監管的種種限制讓網飛（Netflix）等國際流媒體在英國媒體市場攻城略地、所向披靡。

英國廣播公司（BBC）「一隻手被捆在身後，用另一隻手和網飛等國際流媒體巨頭搏鬥」。

上述這番言論是BBC總裁托尼·霍爾對英國媒體市場新形勢的形像描述。英國媒體市場也受到國際和國內形勢變化衝擊。

他表示，包括網飛（Netflix，又譯為奈飛）和亞馬遜等國際視頻流媒體需要像英國媒體一樣受到法規限制。

霍爾在英國皇家電視協會倫敦會議上稱，否則，真正英國的視頻媒體內容將會有被扼殺的危險。

霍爾說，包括BBC在內的英國媒體業是「一隻手被捆著，用另一隻手和這些國際流媒體巨頭搏鬥」。

曾有一時，BBC在英國媒體界可謂一覽眾山小的獨尊位置。近日英國《金融時報》的一篇評論稱，英國擁有女王和BBC，所以英國脫歐只會是歷史中的一個小事件，不論結果如何不會影響到英國國家的命運。BBC至今在英國人心目中的地位之重要，由此可窺見一斑。

但現在為何BBC在英國都受到空前國際挑戰？網飛、亞馬遜、谷歌這批美國新媒體為何有這麼大的本領在英國媒體市場攻城略地、所向披靡？

這要從媒體市場的變化潮流說起。

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英國媒體市場的數據

近十多年來，國際科技媒體市場發生巨變：傳統的電視媒體受到流媒體的強大挑戰。人們的生活方式和消費習慣的改變，年輕人不再依靠傳統的電視廣播來獲取信息和娛樂，手機取代台式電腦成為重要的廣播工具，電視機和收音機也登陸手機。

圖片版權 Reuters Image caption 網飛（Netflix）在全球迅速擴張，2017年底，網飛在中國買下《白夜追兇》網絡電視劇版權和播放權，計劃在全球190多個國家和地區上線。搜索網飛中國，目前可見其在播放《甄嬛傳》。

美國的一批新媒體巨頭抓住了科技發展、電影電視市場和用戶習慣改變與發展潮流，因此在全球媒體市場攻城略地。它們包括網飛、亞馬遜、谷歌等等。

根據BBC統計的數據，英國15歲到34歲的聽眾每周使用流媒體音樂服務的時間超過了收聽BBC電台節目時間。電視也面臨同樣問題，比如5歲到15歲的兒童每周花費更多的時間觀看在線視頻，而不是看電視。

在流媒體方面，目前英國有近40%的家庭都訂用網飛、亞馬遜會員或者Now TV等媒體，用戶人數已經超過一千五百多萬，即超過了英國所有幾家有線電視的總訂閲量。

換而言之，英國觀眾觀看、收聽很多BBC精彩的節目不是通過傳統的BBC電視和廣播，而是通過新媒體渠道。

圖片版權 AFP Image caption 谷歌2006年購買了視頻網站YouTube。

財力、技術與創新

國際流媒體在英國迅速發展的優勢之一，是避免了英國法律法規對其種種限制。比如，英國人如果要觀看BBC電視或者其網絡電視iPlayer節目，必須要交納年度電視執照稅。

但截至2018年9月目前的規定，通過訂閲網飛、亞馬遜（會員）和Now TV觀看各式各樣的電影、電視，收聽廣播等等，仍無需繳納電視執照稅。

在英國媒體市場急劇變化的形勢下，BBC除了在製作高質量內容上不斷投入成本外，也在在探尋廣播渠道的革新。

BBC也在加強自己的流媒體技術，並正在與英國獨立電視台（ITV）和電視4頻道等商討創新合作，共同應對國際流媒體的市場競爭和挑戰。

公共媒體生存之道

作為世界上最早的第一家公共廣播電台、第一家公共電視台，成立於1922年的BBC以客觀、公正、不偏不倚的新聞報道特立獨行於英國和國際媒體界，成為人們了解世界和英國的重要（有時甚至是唯一）窗口。此外，BBC的廣播技術一度是世界廣播業的標凖，其科技、體育、文化等全方位產品的製作能力是世界其它廣播公司無法模擬的。

近年來，BBC發揮其深厚的英國文化底蘊，放眼全球，抓住國際政治、經濟、文化和科技變化潮流，製作出大批風靡全球包括中國大陸的媒體產品，比如包括上天入海的科學環保紀錄片《人類星球》、萌動可愛的《天線寶寶》、引人入勝的《神探夏洛克》等等。

BBC的巨大能量基礎是電視執照稅：英國納稅人年度電視執照稅的資金支持。它在英國也是免費的媒體信息來源，在BBC的廣播和電視上沒有任何商業廣告。

加上BBC無法在英國獲得任何商業廣告收入，這就相當於將BBC的「一隻手捆在身後」，造成的影響是很多年輕人拒絶交納電視執照稅，惡性循環導致BBC資金日益緊張。