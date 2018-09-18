圖片版權 AFP Image caption 馬斯克曾對昂斯沃思做出許多指控，包括稱他是一名「兒童強姦犯」

一名英國洞穴潛水員近日對科技界富豪、特斯拉創始人伊隆·馬斯克（Elon Musk）提起訴訟，指馬斯克惡意誹謗。

7月，潛水員弗農·昂斯沃思（Vernon Unsworth）曾幫助救出被困泰國山洞中的12名足球隊員。馬斯克曾對昂斯沃思做出許多指控，包括稱他是一名「兒童強姦犯」，但並未提供證據。

昂斯沃思要求馬斯克支付7.5萬美元的賠償，並要求他停止指控。昂斯沃思希望獲得「懲罰性賠償金」，以「懲罰他的錯誤行為，震懾他不再做出此類十惡不赦的行為」。

訴狀稱，馬斯克有時使用推特賬戶和郵件來發佈對昂斯沃思的誹謗指控。馬斯克的推特賬戶擁有超過2250萬粉絲。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @elonmusk You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda … — Elon Musk (@elonmusk) 2018年8月28日

此前昂斯沃思稱考慮採取法律行動時，馬斯克曾發佈推特說，「很奇怪他還沒有起訴我」。昂斯沃思近日在美國加利福尼亞州遞交訴狀，隨後他還將在倫敦提訴。

「馬斯克的影響力和財富無法將他的謊言轉變成真相，也無法保護他，讓他免受法庭對其不當行為的問責，」昂斯沃思的美國律師伍德（L Lin Wood）說。

美國的誹謗罪

BBC法律記者柯曼（Clive Coleman）

美國憲法第一修正案保護言論自由，也讓誹謗罪定罪變得很有挑戰。原告必須要證明被告對其的言論是錯誤的，並且給他們造成了實際傷害。

然而，最難的地方在於，如果原告被視為公眾人物，必須證明被告存在惡意行為。而且，「公眾人物」的定義十分廣泛。也就是說，被告必須知道其言論是錯誤的，但仍然發佈。另一種表述是，必須證明被告為傷害原告而故意撒謊。

馬斯克在泰國溶洞救援時曾提議用迷你潛水艇，首次與昂斯沃思發生衝突。

馬斯克在推特上發佈了迷你潛水艇的視頻，建議使用它來援救被困的少年足球員。昂斯沃思則對CNN表示，潛水艇不過是公關噱頭，根本不可能發揮作用。馬斯克以一系列推文回應，指昂斯沃思有戀童癖。

雖然馬斯克隨後刪除了推文並致歉，但本月早些時候，馬斯克再次挑起了爭論。他向網絡媒體Buzzfeed的記者發郵件，指昂斯沃思是「兒童強姦犯」，懇求記者查出真相，並稱昂斯沃思沒有參與洞穴救援。

圖片版權 Reuters Image caption 幾名潛水員對BuzzFeed說，昂斯沃思一直在進行搜救工作。

馬斯克還說，希望昂斯沃思起訴他。

昂斯沃思沒有參與潛水，但是以前曾詳盡地考察過那個山洞。幾名潛水員對BuzzFeed說，昂斯沃思一直在進行搜救工作。「他是整個行動的關鍵人物， 」英國潛水員斯坦頓（Rick Stanton）說。