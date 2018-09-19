盤點朝韓峰會進展：拆毀導彈設施降低對峙

圖片版權 EPA Image caption 南北朝鮮領導人文在寅和金正恩9月18日在平壤舉行會談。會談前朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正（左一）為文在寅和金正恩引路。

朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅在平壤的首腦會談中就半島去核化達成一致，並同意關閉朝鮮主要的導彈發射場。

金正恩在文在寅訪問朝鮮的記者會上說，「平壤首腦會談達成的協議將促進和平和繁榮。」他特別提到軍事協議能夠促進朝鮮半島去核以及實現長期和平。他還同意不久去韓國，同文在寅舉行第4次會談。

文在寅說，南北朝鮮部隊建立「聯合軍事委員會」在「永久性基礎上」討論實施軍事協議。南北朝鮮還決定共同派出代表隊參加2020年東京奧運會，並且聯合申請2032年夏季奧運會。

南北朝鮮領導人在首腦會談後簽署了聯合聲明的同時，雙方的國防主管還簽署了軍事協議。軍事協議中規定，自11月1日起，朝鮮半島南北方停止在邊境地區的演習。韓聯社報道，韓國國防部長宋永武和朝鮮人民武力部部長努光鐵同意在三八線非軍事區停止軍事飛行。

圖片版權 Getty Images Image caption 南北峰會期間，韓國國防部長宋永武和朝鮮人民武力部部長努光鐵（右一）達成降低軍事對抗協議。

另外協議還計劃在黃海建立軍事緩衝區並中止海上演習。作為互信措施，在平壤簽署的軍事協議呼籲從非軍事區撤軍，在板門店保持警戒的軍人解除武裝。雙方還同意到2018年底，各方都關閉11個邊界哨所。

拆除導彈設施

文在寅同時還對記者會說，南北方最終同意「具體的去核化措施」。韓國總統還說，兩位領導要努力把非軍事區變成和平區，而且要開始努力在年底前重新連接跨越南北邊界的鐵路和公路。

文在寅對記者說，這次平壤首腦會談取得的突破之一是北方同意允許國際觀察員見證朝鮮「永久銷毀東倉裏導彈引擎測試場和導彈發射設施」。他還說，朝鮮還特意關閉在寧邊的核設施，當然這樣做前提條件是美國也要採取相應措施。他說朝鮮半島應該變成一個「沒有核武器，沒有和威脅的和平的地方」。

圖片版權 Getty Images Image caption 文在寅的夫人金正淑同金正恩的夫人李雪主9月18日參觀平壤金元均音樂大學。

位於朝鮮西部海域平安北道的東倉裏衛星發射場2012年以後一直是朝鮮的主要衛星發射場。那裏也是朝鮮測試遠程洲際導彈引擎的試驗場。

BBC在首爾德記者勞拉·比克爾（Laura Bicker）說，允許獨立視察員去觀察銷毀東倉裏發射場是個主要的進展。她說，衛星圖像顯示朝鮮正在撤除東倉裏發射設施，但是聲明現在允許觀察人員去見證這個銷毀過程。

《外交家》雜誌的編輯潘達（Ankit Panda）對BBC記者說，「（首腦會談）結果對文在寅來說是個重大勝利，他在去核問題上一直努力從金正恩那裏爭取對他有利的消息。」

「讓步當中並沒有令金正恩有真正損失的東西，也對造成朝鮮短期裁軍也沒有幫助，但是能夠作為建立進一步互信的基礎，這樣美朝談判進程就能繼續下去。」

進展與障礙

朝鮮擁有核武器以及發展投送核武器的導彈技術一直是美國最擔心的主要問題。這次南北朝鮮舉行首腦會談就是為了努力突破朝鮮和美國在平壤棄核問題上的僵局。

圖片版權 EPA Image caption 南北朝鮮領導人文在寅和金正恩9月18日在平壤會面。文在寅對記者說，這次平壤首腦會談取得的突破之一是北方同意允許國際觀察員見證朝鮮"永久銷毀東倉裏導彈引擎測試場和導彈發射設施"。

平壤的首腦會談聯合聲明說，「朝鮮表示，如果美國遵循6月12日朝美聯合聲明的精神，採取相應措施的話，朝鮮願意繼續採取更多步驟，諸如永久性關閉寧邊核設施。」

韓國總統文在寅在訪問平壤前就說，朝鮮必須執行解除核武裝，但美國也必須要採取相應步驟。他還說，「與此同時，雙方必須放棄70年來對立歷史形成的根深蒂固的彼此不信任。」

在平壤南北峰會前，倫敦政治經濟學院國際事務、外交和重大策略研究中心的專家安德魯·哈蒙德（Andrew Hammond）認為，主要的問題是6月金正恩和特朗普新加坡峰會上的承諾過於模糊，而平壤和華盛頓在下一步如何採取行動建立互信方面存在根本分歧。

他在新加坡《商業時報》中的發表評論說，金正恩說朝鮮已經採取了主要步驟，即在豐溪里核試驗場銷毀了試驗設施，因此朝鮮要求美國需要採取友好的回應措施，而僅停止美韓軍事演習並不夠。朝鮮需要在朝鮮半島局勢進一步成熟後才會覺得去核決定是正確的選項。

圖片版權 Reuters Image caption 在朝鮮戰爭結束後，美國繼續在朝鮮半島駐有戰鬥部隊，並且一直向韓國提供核保護傘。

金正恩似乎希望特朗普支持正式結束1950-53年的朝鮮戰爭。哈蒙德認為這並非一個像聽上去那麼簡單的問題，因為美國官員和韓國的保守勢力擔心宣佈正式結束戰爭會削弱華盛頓和首爾的聯盟，因此28,000 美軍部隊也就沒有理由繼續駐扎在朝鮮半島。

向無核化邁進？

韓國總統文在寅在同朝鮮領導人金正恩這次平壤會談在半島去核和裁軍方面一個主要的進展就是"永久性拆除"朝鮮主要的導彈設施。朝鮮還同意有條件關閉寧邊核設施。

今年4月27日，朝鮮領導人金正恩同韓國總統文在寅第一次舉行歷史性會晤。金正恩成為第一個在朝鮮戰爭結束後進入韓國的朝鮮領導人。當時雙方同意共同努力促成半島無核化，並且同意締結正式和平條約，結束目前的停戰狀態。

圖片版權 Reuters Image caption 6月12日特朗普在新加坡同朝鮮領導人金正恩舉行了具有歷史意義的首腦會談，簽署了朝鮮半島去核以及緩解緊張局勢的宣言 。

隨後在5月26日，金正恩同文在寅突然舉行了第二次首腦會談，為實現美國和朝鮮的首腦會談作出努力。當時特朗普說他仍然考慮同朝鮮舉行首腦會談。

數月以來南北朝鮮以及美朝溝通令緊張局勢有所緩和，增加了朝鮮半島和平的希望。不過在1950-1953年的朝鮮戰爭停戰後並沒有締結和平條約，因此理論上處於分裂狀態的南北朝鮮仍然處於戰爭狀態。

在朝鮮戰爭結束後，美國繼續在朝鮮半島駐有戰鬥部隊，並且一直向韓國提供核保護傘。目前仍然有兩萬多名美軍部隊駐扎在韓國。

6月12日特朗普在新加坡同朝鮮領導人金正恩舉行了具有歷史意義的首腦會談，簽署了朝鮮半島去核以及緩解緊張局勢的宣言 。美國和朝鮮承諾要「努力實現」半島無核化以及「建立持久穩定的和平」。