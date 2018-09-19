新華社在美成「外國代理人」 中美之爭延伸

圖片版權 Getty Images Image caption 新華社2011年在美國紐約時代廣場租用宣傳看板，引來示威。

美國宣佈將擴大對中國貨物徵收額外關稅後，美國《華爾街日報》報道，美國司法部要求中國官媒新華社和央視打造的中國環球電視網（也稱「中國國際電視台」，China Global TV News ，簡稱CGTN）登記成為「外國代理人」（foreign agent），與俄羅斯兩家國營媒體公司在美國的待遇看齊。

報道引述數個消息來源指，美國司法部引用的法律條文就是早前控告總統前競選經理保羅·馬納福特（Paul Manafort）一名政治顧問帕滕（Sam Patten）的條文。帕滕8月承認，在沒有登記成為「外國代理人」的情況下，為外國的壓力團體工作。

美國司法部去年也要求俄羅斯國營電視台今日俄羅斯（RT，Russia Today）和官方俄羅斯衛星網（Sputnik） 註冊為「外國代理人」。兩家公司其後遵守美國司法部的要求，但強調它們並不是任何外國政府的代理人。

BBC中文分別向新華社和中國環球電視網查詢，但截至發稿未獲回應。

圖片版權 Reuters Image caption 帕滕（圖右）早前承認未有按規定向美國司法部登記為"外國代理人"。

「不符民主和言論自由」

美國早前指控俄羅斯透過社交網站來影響2016年美國總統大選的選情，俄羅斯否認。中國學者吳強接受BBC中文訪問時指出，美國司法部這次要求新華社和中國環球電視網登記為「外國代理人」是「通俄門」的後續。他認為，美國公眾很難將這兩家「可能被操控、用來影響美國輿論和政府立法」的中國官方媒體從其他自由媒體分辨出來。

「這種情況下，被要求登記為外國代理人，在我看起來是一個特朗普政府任內美國的一個很自然的反應，而且可能只是第一步。未來像孔子學院之類的機構可會被要求登記為外國代理人。」

今日俄羅斯和俄羅斯衛星網去年按美國司法部的要求登記成「外國代理人」。今日俄羅斯總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）當時表示，如果他們拒絶，今日俄羅斯在美國的主管可能會被拘捕，電視台資產也可能被凍結。她又聲言會嘗試用法律途徑推翻美國司法部的決定，形容司法部的要求「具歧視性，也不符民主和言論自由等原則」。

今日俄羅斯登記成為「外國代理人」後，被美國國會取消媒體資格，今日俄羅斯記者無法在國會範圍內以記者身份採訪國會議員及美國官員。

美國國會在1938年首次通過《外國代理人登記法》，當年立法的目的是為了遏止納粹德國在美國的影響，但當局並不是經常引用這條法規。美國司法部2016年的數字顯示，在1966至2015年間，美國只有七宗與這部法律有關的案件。

吳強留意到，《外國代理人登記法》立法至今，「很難看見」美國政府利用這條法例侵犯自由言論與新聞自由的先例，他並不認為美國政府在將來會利用這條法案對付其他美國政府不喜歡的媒體。

他補充說，這反而是對新聞自由的保護，「防止外國國有媒體或是政府控制的媒體，在美國言論自由的空間散佈假新聞」。

他認為，美國司法部要求新華社和中國環球電視網登記為「外國代理人」從「言論自由基本的原則，到美國民主的保護來說都是一個相當正當的行為」。

圖片版權 Getty Images Image caption 今日俄羅斯總編輯西蒙尼揚說要在美國法庭推翻美國司法部的決定。

「符合邏輯」

美國國會內早就有意見認為，美國政府應審視新華社和中國環球電視網在美國的法律地位。民主黨參議院議員萊希（Patrick Leahy）、共和黨參議院議員魯比奧（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz）等人今年1月向美國司法部部長塞申斯（Jeff Sessions）發出聯署信，指中國和俄羅斯在自己國內嚴格控制媒體，卻利用西方國家對媒體的開放度管控自己在西方的形像。

聯署信指，美國的《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act）能處理這個問題，政府應善用這條法規，形容這是「符合邏輯」的一步。

《華爾街日報》引述美國司法部當時的回應指，一些國家的官方新聞機構在美國設有辦事處，為本國的觀眾報道新聞，當局不會要求這些官方新聞機構登記為「外國代理人」，除非「這些官方新聞機構利用自己在美國進行的報道管控本國的形像，或試圖影響美國政府的政策」。

新華社2016年在美國紐約時代廣場買下廣告時段，並播出一條宣傳中國擁有南海島嶼主權的宣傳片。片段更引述英國工黨時任影子外交及英聯邦事務國務大臣韋斯特（Catherine West）指，對話在解決南海問題時「很重要」。但她其後說，片段的內容扭曲了她的意見，並補充自己多次對南海「軍事化」表示擔憂。