圖片版權 Getty Images Image caption 馬克·貝尼奧夫 （Marc Benioff）和他的妻子宣佈，他們正在購買歷史悠久的《時代》雜誌。

一個人已經擁有了一切，那麼他還可能想要什麼？新跑車，一艘更大的遊艇，還是一支冠軍運動隊？

越來越多的答案顯示，他們想要的似乎是一個陷入困境但曾經高調的報紙或雜誌。種種跡象顯示，商業大亨們正熱衷於購買媒體，包括那些在公民凱恩和水門事件之後很久才形成價值觀的人。

本周最新的例子是馬克·貝尼奧夫 （Marc Benioff）和他的妻子宣佈，他們正在購買歷史悠久的《時代》雜誌。這本雜誌反映了美國自1923年以來對世界事件的看法。許多掌有權力的富人至今都想出現在這本雜誌的封面上—美國總統特朗普就是其中之一。

貝尼奧夫聯合創辦了商業軟件公司Salesforce.com。他個人淨資產達67億美元，完全可以負擔得起1.9億美元的收購費用。他跟隨了傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）的腳步。貝索斯五年前用他從亞馬遜賺得的數十億美元中的一部分購買了《華盛頓郵報》。

圖片版權 Getty Images Image caption 南非出生的生物技術億萬富翁帕特里克·桑松（Patrick Soon-Shiong）買下了《洛杉磯時報》。

貝索斯收購《華盛頓郵報》的同一年，約翰亨利（John Henry）收購了《波士頓環球報》。亨利曾經擔任職業棒球隊波士頓紅襪（Boston Red Sox）的基金經理。

不久之後，酒店及賭場大亨謝爾登·阿德爾森（Sheldon Adelson）買下了內華達州最大的日報《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review-Journal）。去年，蘋果公司創始人喬布斯的遺孀勞倫·鮑威爾·喬布斯（Laurene Powell Jobs）通過她所創立的社會組織「愛默生公司」（Emerson Collective）獲得了《大西洋》雜誌（The Atlantic )的多數股權。

今年早些時候，南非出生的生物技術億萬富翁帕特里克·桑松（Patrick Soon-Shiong）買下了《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）和其他幾個西海岸的媒體。

很容易理解媒體擁抱那些迷戀新聞機構的「大款」的行為，畢竟銷售額下降和在線廣告收入競爭過於激烈都讓他們疲憊不堪。

恩德斯分析（Enders Analysis）的媒體分析師道格拉斯·麥凱布（Douglas McCabe）表示，媒體正面臨「巨大的壓力」，部分原因是他們早期決定不設立付費牆，另外，廣告商也不再願意和紙媒時期一樣，在電子媒體上投放那麼多廣告。這些壓力使得媒體行業對投資者的吸引力大大降低。

圖片版權 Getty Images Image caption 廣告商也不再願意和紙媒時期一樣，在電子媒體上做那麼多廣告。

因此，如果賺錢不是目標，那麼激勵這些大亨的又是什麼呢？

「富人一直被新聞媒體所吸引，主要是因為有影響力的媒體能給所有者帶來影響力，」麥凱布說。

波士頓東北大學新聞學副教授丹·肯尼迪（Dan Kennedy）表示，雖然對某些人來說可能就是這種情況，但推動新一代億萬富翁媒體大亨進軍媒體界還有其他原因。

「我認為這是大亨們自我和真實信仰的結合，他們可以做得很好，」他說。「他們傾向於相信，這些新聞機構財務敏銳度不夠，如果他們是所有者，他們會做得更好。」

圖片版權 Getty Images Image caption 貝索斯部分利用亞馬遜的巨大影響力提升了《郵報》的用戶數量

肯尼迪說，在貝索斯收購《華盛頓郵報》的案例中，這種自信已基本得到證實。貝索斯部分利用亞馬遜的巨大影響力提升了《郵報》的用戶數量，這份基於華盛頓的紙張已經成為了《紐約時報》真正的競爭對手。

肯尼迪先生表示，貝索斯先生在《華盛頓郵報》的成功可能會激勵其他人。他說，雖然有人擔心亞馬遜創始人可能會尋求通過《華盛頓郵報》推廣亞馬遜的品牌或擴大商業利益，甚至借機參與政治或經濟議程，但事實並非如此。

其他的巨頭，如《波士頓環球報》的約翰·亨利，可能已經參與了某個媒體一篇社論的編輯，但他還是與採編保持著良好的距離。相反，他們傾向於制定新的業務戰略。

然而，這並不意味著大亨投資者缺乏公共使命感。

當帕特里克·桑松先生今年夏天買下《洛杉磯時報》時，他說部分由於他在南非種族隔離時代長大的經歷，那時南非沒有新聞自由。

圖片版權 Getty Images Image caption 帕特里克·桑松稱假新聞為"我們時代的癌症"。

他承諾解決假新聞的危害，稱其為「我們時代的癌症」。在給讀者的一封信中，他寫道，他所購買的報紙將成為「保護……民主並為虛假信息提供解毒劑」的「誠信和獨立採編的堡壘」。

當貝索斯收購《華盛頓郵報》時，他談到了《郵報》在捍衛民主方面的作用，而鮑威爾·喬布斯在《大西洋》投資的聲明中承諾，將確保其繼續「在這個關鍵時刻履行其關鍵任務」。

因此，對於有問題的報紙而言，有錢的金主介入並誓言捍衛公眾言論，這是否是一個好消息呢？對此，肯尼迪先生說：「我們必須考慮一個替代方案」。

他說，過去半個世紀以來，許多新聞媒體的所有者都試圖通過削減他們的人員配備以達到「擠出每一滴利潤」的目的。

「從這個角度看，有一些具備公共精神的個體想在報紙上試試機會，這是一件好事，」他說。但這並不意味著他們會成功。

Facebook聯合創始人克里斯·休斯（Chris Hughes）在2012年購買了已有100年歷史的雜誌《新共和》（The New Republic）。他一共投資了2000萬美元，但沒能阻止員工和讀者的大量出走。四年後，休斯賣掉了這份雜誌。

肯尼迪先生說，他最近幾個月曾與《波士頓環球報》的老闆約翰·亨利談過，並表示雖然他已經嘗試了幾種策略，「看看會發生什麼結果」，但他現在似乎對這份報紙能否復興很不樂觀。

該學者還警告《時代》的新主人貝尼奧夫，要為此後多年的損失做好凖備，因為該雜誌正試圖在這個快速變化的媒體領域確定其新使命。