南北領導人共遊白頭山 美國務卿邀朝鮮談判

圖片版權 AFP Image caption 南北朝鮮領導人金正恩和文在寅在首腦會談後的第二天去中朝邊界的白頭山參觀，那是個在朝鮮古代神話傳說和現代宣傳中具有重要意義的地方。

美國國務卿蓬佩奧說，他凖備和平壤重啟談判，希望在「2021」年前實現朝鮮半島去核化目的。今年早些時候美國和朝鮮達成過大致協議，但是後來美朝會談陷入停頓。

不過在本周進行的南北朝鮮首腦會談中，朝鮮領導人金正恩同意關閉一個主要的導彈發射場。

韓國總統文在寅也前所未有地對朝鮮公眾發表了演講。金正恩在同韓國總統舉行會談後「同意採取步驟實現去核」。

蓬佩奧說，「在此重要承諾的基礎上美國凖備立即展開談判」。 他在聲明中說，已經邀請朝鮮外長李永浩下周在紐約同他舉行會談，與此同時延長了對朝鮮代表的邀請，即讓朝鮮和美國代表在奧地利維也納舉行第二次會談。

他說"這標誌著即將開始的談判將通過朝鮮去核化改變美朝關係，去核化將在2021年1月前完成，這個計劃是金（正恩）主席的承諾，將在朝鮮半島上締造持久穩定的和平。"

2021年1月是迄今為止美朝公開的時間表上最具體的日期。

圖片版權 Reuters Image caption 在平壤首腦會談後，韓國總統文在寅前所未有地對朝鮮公眾發表了演講。

南北領導人遊白頭山

這次南北朝鮮首腦會談主要討論了去核化的問題。金正恩表示，如果美國採取相應措施，朝鮮凖備關閉寧邊核設施。

BBC駐首爾記者勞拉·比克爾說，所謂的相應措施可能是要美國簽署正式結束朝鮮戰爭的和平協議。

金正恩還談到位於朝鮮西部海域平安北道的東倉裏衛星發射場，他說那個導彈引擎測試和發射設施也會被永久性關閉，而且允許相關國家的觀察員去核查。

勞拉·比克爾說，允許獨立視察員去觀察銷毀東倉裏發射場是個主要的進展。她說，衛星圖像顯示朝鮮正在撤除東倉裏發射設施，首腦會談聲明允許觀察人員去見證這個銷毀過程。

南北朝鮮領導人金正恩和文在寅在首腦會談後的第二天（9月20日）去中朝邊界的白頭山參觀，那是個在朝鮮古代神話傳說和現代宣傳中具有重要意義的地方。

報道還說，去白頭山是文在寅長期以來的夢想。文在寅熱衷遠足，他曾經在喜馬拉雅山長途跋涉過。

金正恩的祖父和父親據說都出生在白頭山附近，這似乎是一種增強他們領導正統性的說法。白頭山也出現在韓國國歌中，在南北朝鮮傳統藝術中也佔據重要地位。

圖片版權 Reuters Image caption 美國國務卿蓬佩奧已經在平壤兩次同金正恩會面。評論說，周三（9月19日）美國國務卿蓬佩奧對周二平壤會談中金正恩的承諾表現得過於樂觀。

特朗普有信心

美國總統特朗普對南北朝鮮峰會的協議表示歡迎，他說他們取得了「很大的進展」，而且在推特上祝賀文在寅與金正恩會面。

特朗普在推特上讚揚了金正恩有條件地同意檢查核設施，拆除一個試驗場。他還說南北朝鮮將聯合申請舉辦2032年夏季奧運會令人激動。

6月12日特朗普在新加坡同朝鮮領導人金正恩舉行了具有歷史意義的首腦會談，雙方簽署宣言承諾要「努力實現」半島無核化以及「建立持久穩定的和平」。

雖然峰會後特朗普宣佈朝鮮「不再是核威脅」，但是之後的美國和朝鮮談判並沒有取得顯著進展，也沒有公布時間表。8月美國突然取消了國務卿蓬佩奧訪問平壤的計劃 ，引起美朝關係惡化的猜測。

顯然美國和朝鮮領導人對於實現去核化要採取何種行動建立互信的理解不同。評論說，後來產生的問題都源於新加坡美朝峰會的承諾過於模糊。

大部分觀察家警告說，到目前為止朝鮮並沒有採取有意義的步驟停止其核武器項目，本周峰會的進展並不足以說明朝鮮已經易弦更張。

英國《衛報》駐華盛頓記者博爾格（Julian Borger）引述評論家的話說，周三（9月19日）美國國務卿蓬佩奧誇大了周二平壤會談中金正恩的承諾，他表現得過於樂觀。

不過特朗普仍然表示對朝鮮的承諾有信心，最近特朗普在接到朝鮮領導人希望舉行第二次峰會的邀請後說，他和金正恩會證明其他人都錯了。