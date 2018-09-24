金正恩做韓國「小心心」手勢的背後

圖片版權 South Korea Blue House twitter

一張金正恩試圖模仿韓國人手勢來展現兩國友誼的照片感動了很多韓國人。

但如果僅僅關注這張照片，就意味著忽視大局。

把拇指和食指的尖端放在一起，就會形成韓國人的小心心。

這個姿勢一開始是K-pop明星用來感謝粉絲的姿態，現在已經變成了與韓國人與朋友們自拍的姿勢。

圖片版權 VCG/Getty Images Image caption K-pop明星感謝粉絲時會做代表愛心的手勢。

青瓦台的一名發言人最早告訴了我們金正恩想做這個手勢。他在新聞發佈會上說，金正恩試圖與韓國內閣部長一起做這件事。「你是怎麼做到的？我不能完全成型，」金正恩問。

金正恩這個舉動再次在Instagram引發一輪熱潮。當他第一次見到韓國總統文在寅，幫助他跨越兩國分界線時，兩個人握緊了雙手。

在他與特朗普的峰會的前一天晚上，他們在新加坡參觀時拍了自拍。

這些社交媒體友好的快照促使韓國許多人在Twitter上稱，他們誤解金正恩了，金很可愛。

他們在朝鮮民族的神聖家園做出這種姿態，表明他正在認真發展與韓國的關係。

圖片版權 AFP Image caption 兩國領導人在為改善兩國關係努力。

看著這些從白頭山傳入新聞編輯室的照片，我很難視金正恩為特朗普總統去年所描述的「瘋子」、「生病的小狗」。

在一片美麗的環境中，這位年輕的領導人正在和文總統和他的妻子開玩笑。這是一個團結的時刻，在去年這個時候是不可想像的。

「今天就我們幾個人，但在不久的將來，我們希望更多的韓國人和外國人來到這裏，」這位朝鮮領導人說。

「我們應該重寫朝韓關係的新篇章，在這個神聖的湖邊反應我們的新曆史。」

這真的是那個擁有核武庫、對全球構成威脅的兇殘獨裁者嗎？

圖片版權 EPA Image caption 專家告訴聯合國安理會，朝鮮並沒有減少導彈項目的規模。

然後，幾天后，青瓦台發佈了金正日做小心心手勢的照片。這是給韓國觀眾看的。為了進一步軟化他的形像，他開始在韓國獲得了幾乎跟明星一樣的地位。甚至有人建議把這張金正恩的照片用作屏幕保護程序。

媒體沒有說清楚的是，金正恩也可以用那同樣的手指，結束他在朝鮮犯下的反人類罪。

只需一個命令，他就可以解放包括六名韓國人在內的成千上萬的政治犯。這些人中很多人被迫從事苦役。

媒體也沒有提到，平壤街頭沒有人知道這個被韓國明星所喜愛的姿態，因為在朝鮮聽韓國音樂也是犯罪。

聯合國2014年發佈的一份報告稱，朝鮮政府正在大規模地對其本國人民進行「無法形容的暴行」。

聯合國人權委員會主席表示，他們與納粹德國在第二次世界大戰中犯下的罪行「驚人地相似」，朝鮮政府罪行包括處決，奴役，饑餓，強姦和強迫墮胎。

金正恩本人則涉嫌下令在馬來西亞暗殺他同父異母的兄弟金正男。2013年，金正恩處決了他的姑父張成澤。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國不想就人權議題給朝鮮施壓。

現在談論人權不合時宜。我在Twitter上暗示了一些朝鮮政府犯下的罪行，受到了一些韓國人的批評。

我被指控為對和平進程潑冷水的外國人，並且對韓國人民有誤解。

青瓦台的一名高級顧問承認，平壤的違法行為是一個「根本性的兩難選擇」。我在第一次朝韓首腦會議期間與他交談，他告訴我我是當天是唯一提出人權問題的記者。

他給我的答案是，現在不是討論這些的時候。

文在寅顧問文正仁（Moon Chung-in）表示，「如果我們過分努力爭取人權，朝鮮會認為我們對朝鮮採取敵對行動，那麼和平就會受到危害。」

青瓦台顧問接著告訴我，現在關鍵是要首先建立兩國之間的信任。

朝鮮已發出警告。在第一次朝韓首腦會議前幾周，官方媒體警告韓國官員，要「酌情行事」，並稱批評朝鮮的人權紀錄等於「向這種薄弱的南北關係投擲石塊」。

因此，韓國官員沒有將人權作為峰會的一大主題。他們還同意停止在其邊境上的宣傳廣播和傳單分發。

相反，峰會重點是經濟改革，從長遠來看，這可以幫助朝鮮人民。

此次，文在寅將商界領袖帶到了平壤。延世大學的魯樂漢（John Delury）教授在《紐約時報》撰文稱：「我們都已經習慣於考慮來自朝鮮的威脅，以至於無力思考一些可能性」。

他認為金正日的夢想是成為「一位偉大的經濟改革家」。

圖片版權 AFP Image caption 今年以來，金正恩參觀了很多工廠。

有很多證據支撐這一論點。金正恩今年以來視察了很多工廠，甚至還指責了官員在建設延誤和其他方面的失敗。

這種方法開始產生一些結果。金正恩與文在寅取得了外交進展。《平壤協議》如果得到充分執行，就有可能使朝鮮與韓國走上和平的道路。

他們宣佈了相當於常規軍備的控制措施，包括採取減少哨所和管理非軍事區緊張局勢的聯合措施。

金正恩已同意允許國際專家觀看拆除同昌裏核設施的過程。這是一個與朝鮮太空和彈道導彈計劃各方面有關的知名場址。

文在寅總統告訴記者，金先生也願意讓專家核實其在豐溪里(Punggyeri)的唯一已知核武器試驗場的毀滅過程。

但是在這些峰會有表演的元素存在，這可能會給觀眾一種印象，就是朝鮮已經在改變，而且正在慢慢開放。

沒有證據支持這一點。朝鮮仍然是一個秘密的國家，人民不允許就如何運作發表意見，也不允許離開。

據訪問過平壤的消息人士透露，秘密警察一直在監視他們。媒體被審查。脫北者們則在繼續記錄朝鮮侵犯人權的故事。

「與朝鮮有聯繫的朝鮮難民警告說，這位獨裁者一直在向世界展示一張笑臉，但他在國內進行了大量鎮壓，」「教育朝鮮難民」的聯合創始人兼國際主任凱西拉蒂格（Casey Lartigue）說。

「世界可能會認為他是一個可愛的愛笑的男人，但對於朝鮮難民來說，他是一個手握斷頭刀的喜劇演員。」

「任何接近邊境或希望與外界溝通的朝鮮人都知道，他們的頭腦會搬家。」

來自朝鮮的每張照片都受到嚴密控制。我們看到的都是他們希望我們看到的。

金正恩可能看起來很可愛，畢竟他做了韓國流行的小心心。但記者的工作是從各個角度看清這張照片。即使一些韓國人不想聽。