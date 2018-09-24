瑞典電視節目被指「辱華」：種族歧視還是誤會

Image caption 分析認為，最近幾年，銅鑼灣書商桂敏海事件和達賴喇嘛訪問瑞典，是導致中瑞兩國關係"轉冷"的標誌性事件。

瑞典電視台（SVT）周五（21日）晚播出名為《瑞典新聞》（Svenska nyheter）的娛樂節目中，主持人用諷刺式的語言對近期發生的中國遊客事件進行調侃，其中一個畫面是一幅有中文「禁止大便」字樣的警告圖示，節目還諷刺中國人吃狗肉。

這個節目加入中文字幕後，上載到中國的網絡平台，引發不少中國網民不滿，認為節目種族歧視。事件甚至升級至外交層面，中國駐瑞典大使館周六予以強烈譴責和抗議，形容是種族排外主義，"挑戰人性良知"。中國中央電視台、新華社、《人民日報》等多家官方媒體也紛紛發文抨擊，稱該節目嚴重「辱華」。

不過，瑞典電視台稱事件是誤會，又指節目在翻譯時被「斷章取義」；亦有學者對BBC中文表示，根據她對節目的理解，主持人是在諷刺瑞典國民對外國遊客帶有的傲慢的「宗主國」態度，而不是中國人。

早前有中國遊客被瑞典旅店驅逐的事件引發兩國外交風波，這些事件連環發生後，中國文化和旅遊部、外交部領事司也在周日發佈通知，提醒在瑞典的中國遊客注意安全。

圖片版權 YOUKU/SVT Image caption 《瑞典新聞》裏插入的片段用諷刺式的語言對近期發生的中國遊客事件進行調侃。

節目說了什麼

瑞典電視台是當地的公共電視廣播平台，《瑞典新聞》並非新聞節目，而是娛樂節目，在其官網上的節目介紹寫道，這是一個"致力於解釋事物內在邏輯、還原其本質，以及用玩笑探討和政治有關事務的諷刺欄目"。

這檔引發爭議的脫口秀節目周五晚10點播出，主持人是39歲的喜劇演員加斯帕·羅恩達爾（Jesper Rönndahl），當晚的節目時長30分鐘，有關中國的話題佔據接近三分之一的時間。

在節目中，羅恩達爾先從瑞典社會對中國人的偏見入題，稱瑞典人厭惡種族歧視，「但這不包括中國人和俄羅斯人」。隨後，羅恩達爾解釋稱，偏見的來源是由於瑞典人對於中國不了解，比如很少有人知道深圳、重慶等城市。在提及重慶時，他還提及了「ching chong」這個具有貶義色彩的詞語。

此前發生的中國遊客遭驅離事件也成為節目戲謔的重點，主持人羅恩達爾笑稱，遭到旅店驅離的中國遊客母親坐在地上高喊"救命啊"的發音，就像英文中的「Kill me now」（殺了我），而中國遊客坐在地上的片段也被反覆播出。

影片的最後是一段插入播出的中文宣傳片，這也是爭議最大的部分。在影片中，一名瑞典女士以「為了避免文化衝突」為由，給中國遊客提出一些「建議」，包括「我們不在歷史建築物外拉屎」、「在吃飯時，我們不拉屎」等內容。女子最後稱，我們熱烈歡迎中國朋友們來瑞典，「但如果你們表現不好，我們會打你的屁股」。

羅恩達爾解釋稱，因為YouTube等網站在中國遭到封鎖，節目組專門將該視頻上傳到了中國的視頻網站優酷。

圖片版權 Getty Images Image caption 前往瑞典的中國遊客近年迅速增長。

中國反應大

結果，視頻在中國社交媒體上火起來。在微博上，#瑞典電視台辱華#成為了熱門話題，大量中國網友對節目內容表示憤慨，並要求節目組道歉。

「瑞典電視台節目公然辱華，並且還配上中文放到中國的視頻網站上播放，做的確實過分了！一家三口的一些過錯，並不能成為一個國家電視新聞媒體用來侮辱他國形像的理由，」一名微博網友說。

中國官媒和中國大使館齊聲譴責，中國央視新聞周日以《瑞典電視台如此辱華，是可忍孰不可忍！》為題發文稱，一些歐美人士對於中國和中國人的偏見和無知「依然在內心的某個陰暗角落殘存」。「對於這種極端錯誤的言論和做法，每一個中國人都斷然不能接受。」《人民日報》則在微博發文指「事關國家利益不可認栽，辱華者須付出代價」，直斥電視台「傲慢不遜」，失去品格及公信力。中國大使館又說，節目中使用的地圖沒有台灣與西藏部分地區，是侵犯中國主權。

瑞典電視台娛樂節目主管托馬斯·霍爾（Thomas Hall）以電郵回答BBC中文提問時反駁稱，該事件是一場誤會。

「我們只是在對種族主義者和沉迷其中的觀眾進行諷刺，節目的內容可能在翻譯時被斷章取義了，」霍爾說。

斯德哥爾摩大學媒體及傳播學教授克里斯蒂娜·裏格特（Kristina Riegert）對BBC中文表示，根據她對節目的理解，主持人是在諷刺瑞典國民對外國遊客帶有的傲慢的「宗主國」態度。

「這很明顯是誇張的手法，也沒有事實根據，現實上，大部分瑞典人對中國遊客沒有很多意見，這可能是兩國之間外交口角衍生的段落，」她說。

她認為，中國大使館可向有關委員會投訴，但成果不大，因為節目開宗名義就是針對瑞典人的諷刺。

「這個節目是挺新的，但不是十分有趣，」她說。