遊客被逐事件一再升溫 中瑞關係面臨考驗

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整個9月，瑞典新聞大量佔據中文媒體版面，先是選舉新聞，繼而爆出大選前夕三名中國遊客報稱在瑞典旅遊遭警察「粗暴對待」事件，觸發兩國外交紛爭。事件尚未平息之際，瑞典電視台SVT一檔節目日前製作影片，內容被指涉辱華言論，中國駐瑞典大使館發聲明譴責節目，直斥是「突破人類道德底線」，使本已緊張的中瑞關係再添火藥味。BBC中文特約撰稿人在瑞典進行採訪，了解瑞典人怎樣看事件，這場外交風波對中瑞關係又帶來什麼變化？

瑞典電視台SVT上周五（21日）在深夜清談節目《瑞典新聞》（Svenska Nyheter）播放了一段影片，主持人在節目中，稱為避免文化衝突，對中國遊客作出幾項提醒，包括「不要在歷史建築物外大便」、「如果在路上看到（瑞典）當地人與狗在一起，不是因為他們買了午餐」、「中國是種族主義者」、「瑞典支持平等人權原則，但這個原則並不適用於中國人」，情節流露出不少對中國人的壞印象。片段還配上普通話配音，上傳至內地短片網站優酷，惹起熱議。

瑞典電視台娛樂節目主管托馬斯•霍爾（Thomas Hall）對BBC中文稱，該節目不是宣揚種族主義，而是想提高大眾對種族歧視這方面的意識。至於影片中所提及一些中國人的不文明行為，他表示沒有親眼目睹過，只是從一些中國新聞報道中得知。

主持人在片中指出，中國政府曾將169名中國公民列為不准出境人士，因為一些中國遊客在巴黎羅浮宮外大便，在埃及古蹟上刻字，甚至向飛機引擎丟硬幣。《瑞典新聞》是瑞典電視台SVT旗下的新式節目，題材和風格帶有娛樂性和諷剌成份。

對於這種瑞典式「幽默」，中國駐瑞典大使館上周六（22日）發聲明譴責，斥節目散播宣揚種族主義和排外主義，公然挑起煽動針對中國及其他族裔的種族仇視和對立，而使用有關地圖，因缺少台灣省及西藏部分地區，亦侵犯中國主權和領土完整，形容節目「突破了人類道德底線，嚴重挑戰人性良知，嚴重違背媒體職業道德」。大使館要求電視台道歉，並於周日（23日）再次通過官網提醒在瑞典的中國公民注意安全。

圖片版權 YOUKU/SVT Image caption 《瑞典新聞》裏插入的片段用諷刺式的語言對近期發生的中國遊客事件進行調侃。

瑞典真的這麼危險？

這是一個月內中國駐瑞典大使館第二次對中國公民發出安全警告。兩國關係突然緊張起來，直接原因是中方早前通過政治外交手段處理中國遊客酒店被逐事件。瑞典國際問題研究所葉必揚（Björn Jerdén）透過電郵表示，一般情況下，你不會預期外國政府有這種反應，中國政府的行動看起來像是企圖向瑞典施壓，希望從兩國關係中的敏感議題轉移焦點。

根據個人觀察，酒店事件發生後，很多瑞典傳媒爭相報道，不過之後兩三天，已經被大選及其他新聞蓋過。在瑞典街頭隨意問了一些路人，年長一點的人大部分不知道發生什麼事，反而年輕人比較留意事態發展，畢竟影片在社交平台廣泛流傳。有受訪的年輕人表示不明白為何事件會鬧得這麼大，更反問中國人的反應。

瑞典隆德大學東亞與東南亞研究中心主任史雯（Marina Svensson）研究中國文化、法制及人權狀況多年，她接受訪問時表示，酒店事件純粹小事一則，中國駐瑞典大使館這次利用事件作為借口，批評瑞典警方違反人權，可能是因為瑞典政府過去經常譴責中國的人權問題。

「作為瑞典人，看到中國媒體對瑞典連串批評，例如指瑞典福利制度變差、燒車事件以及移民問題，可能會不高興。但是瑞典人也常常討論這些問題。從學者的角度看，對於事件發酵成這樣，可以做很多研究，包括中國官媒和自媒體分析等。」史雯說。她認為中方的反應過大，不排除與銅鑼灣書店前股東、瑞典公民桂民海一事有關連。

第一個與中國建交的西方國家

中瑞關係的發展可追溯至1950年。瑞典於1950年1月14日承認新中國，同年5月9日與中國建交，此後互派大使，兩國關係平穩發展。瑞典是首個與中國建交的西方國家，自新中國成立後，瑞典更一直支持恢復中國在聯合國的合法席位。

史雯表示，中瑞關係過去一向友好，特別是2012年當中國作家莫言拿下諾貝爾文學獎，成為第一個獲得諾貝爾文學獎的中國人，即使該獎項不是由瑞典政府頒發，對兩國關係也有著正面影響，直至出現桂民海事件。而桂從友當上中國駐瑞典大使之後，中瑞關係亦明顯出現一些變化。

桂從友具豐富外交經驗，在1994至1997年期間，曾任中國駐俄羅斯聯邦大使館三秘；2003至2009年擔任駐俄羅斯聯邦大使館參贊。去年他成為中國駐瑞典大使，上任一年以來，在使館官網發表了一系列批評瑞典媒體的文章，又曾主動寫信給聯署要求釋放桂民海聲明的瑞典傳媒和出版界人士，這種行為在瑞典極為罕見，一些瑞典新聞界人士認為此舉是侵犯新聞自由。

葉必揚指出，桂從友經常批評瑞典對中國政府的偏見和錯誤輿論，「例如他接受瑞典《記者報》的採訪時，將瑞典人的負面觀點與19世紀西方對中國的殖民侵略聯繫起來，他似乎決心建立一個更正面的中國共產黨形像。然而，到目前為止，大使館的嘗試只會產生反效果。」

桂從友角色成為關鍵

此外，史雯提到桂從友最近一次接受瑞典傳媒訪問時，一再強調桂民海在中國嚴重違法，中國部門依法辦事，中方如此高調釋放信息，使人憂慮桂民海的處境更加不妙，難有機會獲釋。

2015年10月起，瑞典籍華裔人士桂民海（又名桂敏海）和香港銅鑼灣書店四名書商先後失蹤，桂民海其後重新露面，出現在中國央視的熒幕上「認罪」，他於2017年獲釋，但被下令留在中國。2018年初，桂民海從一輛寧波開往北京的火車上，再次被中國執法人員帶走，瑞典政府隨即召見了中國大使。直至上月，瑞典當局透露桂民海已獲一名瑞典醫生探望並進行檢查，未有詳細交代其健康情況。談到中瑞關係的走向，史雯認為兩國關係目前緊張，一切視乎事件如何發展下去。

在中瑞外交風波鬧得熱哄哄之際，一列中歐班列於9月17日從瑞典中部達拉納省啟程，開往中國江西省贛州港，標誌著瑞典至中國首班列車的開通。這樣看來，中瑞外交風波目前似乎並未影響雙邊經貿交流和合作。

注：本文不代表BBC觀點。