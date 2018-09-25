圖片版權 Reuters Image caption 這是三個月大的娜芙（Neve）第一次出國旅行。還不滿百日的她，由爸爸抱著，陪媽媽參加聯合國大會會議。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在美國紐約的聯合國總部第一次發表講話。她此行同時還另外有一個史無前例之舉：她帶著不滿百日的新生女兒娜芙一同開會。

周一（9月24日），阿德恩在聯大會議上發言之前，還在與小娜芙一起玩耍。

阿德恩發言時，娜芙由爸爸克拉克·蓋福德（ Clarke Gayford）抱著「旁聽」。

阿德恩是有史以來第二位在任上生子的民選國家領導人。

她在聯合國大會曼德拉和平峰會上發表了講話，主要講述這位南非前總統給新西蘭帶來的「深遠影響」。

為參加本次的聯合國大會，阿德恩計劃了6天的行程。自娜芙今年6月21日出生後，阿德恩一直堅持母乳餵養，所以帶著寶寶一起去開會「是非常實際可行的決定」。

據新西蘭媒體報道，阿德恩透露「在新西蘭，娜芙幾乎總在我身邊。」

不過，在參加聯合國大會期間，爸爸蓋福德承擔起主要的照顧寶寶的責任。聯合國還給娜芙發了一張通行證，上面戲稱她是「第一寶寶」。

圖片版權 Reuters Image caption 新西蘭總理阿德恩在曼德拉和平峰會上講話。

圖片版權 Reuters Image caption 新西蘭總理阿德恩的伴侶蓋福德，曾經是電視台的主持人，如今是住家全職爸爸。

阿德恩向新西蘭媒體表示，蓋福德的旅費由他們自己承擔，因為他此行「主要是照顧娜芙」。

圖片版權 Twitter Image caption 蓋福德在推特上發了一張聯合國給娜芙的通行證照片，上面戲稱娜芙是新西蘭「第一寶寶」。

娜芙於6月出生後，阿德恩只休了6個星期的產假，在8月恢復工作。她說：「這是一生當中過得最快的6個星期。」

聯合國發言人斯蒂芬妮·杜加裏奇（Stephane Dujarric）向路透社表示，阿德恩總理此行顯示，誰也比不上一個工作中的媽媽更有資格來代表新西蘭。

「全世界只有5%的領導人是女性，我們需要盡可能地讓她們覺得受歡迎。」