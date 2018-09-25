盤點歷史舞台上五大「最冷酷」美女刺客

圖片版權 BC / SID GENTLE FILMS / JASON BELL IMAGE Image caption 驚險諜報片《刺殺伊芙》

近期英國BBC熱播的一部驚險諜報片《刺殺伊芙》（Killing Eve,也譯作《嗜血嬌娃》），女主角之一是一位美女變態殺手。讓人對美女刺客心有餘悸。

冷血女間諜在現實生活中或許並不常見，然而，如果女性「毒起來」毫不遜色於男性，而且加上其美色的掩護，也許更容易得手。

BBC為你盤點歷史上五大最冷酷無情的女刺客，其中包括一名替父報仇的中國女子。看看你了解其中的幾位？

1. 著名雙面諜瑪塔·哈里（Mata Hari）

圖片版權 Getty Images Image caption 一戰期間一位最有名的美女間諜

瑪塔·哈里可能是一次世界大戰期間一位最有名的美女間諜了。她1876年生於荷蘭，善於熱舞，活躍於米蘭、巴黎等歐洲各大城市的舞台上。

她的故事被好萊塢拍成電影。作為20世紀初知名的交際花，一戰期間瑪塔與歐洲多國軍政要人、社會名流有染。

由於她經常穿梭於歐洲之間，德國人讓她提供對立陣營法國、英國等協約國盟軍的情報。同時，據報法英等盟軍陣營也讓她在一戰期間為他們充當間諜，提供德國等同盟國陣營的情報。

雖然，瑪塔本人並沒有刺殺任何人，但據傳由於她的諜報活動導致多達5萬士兵的陣亡。

1917年，法國人開始懷疑瑪塔的忠誠。瑪塔在巴黎被捕，並以德國間諜罪名被法軍槍斃。

2. 替父報仇的中國女刺客施劍翹

圖片版權 PUBLIC DOMAIN Image caption 替夫報仇的中國女子施劍翹

施劍翹本名為施谷蘭，她生於1906年。為了替父報仇，她把自己的名字改為施劍翹。

她的父親施從濱在1925年被當時的軍閥孫傳芳斬首示眾。10年後，孫傳芳退野並潛心研究佛教，法號為"智圓"，樂善好施。

1935年農曆9月的一天，孫傳芳來到居士林來聽佛經。 施劍翹抓住時機，用事前凖備好的勃朗寧手槍近距離把孫傳芳打死。

打死孫傳芳之後，施劍翹並沒有逃走，反而散發傳單，告知公眾自己是替父報仇，要求自首。

這一案件在當時天津一帶轟動一時，各大媒體爭相報道。施劍翹也被人稱為女中豪傑，替夫報仇的巾幗英雄。許多人同情她的遭遇，呼籲對她寬大處理。

1936年，施劍翹被法院判處7年徒刑，但經過馮玉祥等人出面求情和救援，她被赦免，理由是施劍翹在實踐孝心。施劍翹於1979年過世。

3. 浴室殺手夏洛特·科黛（Charlotte Corday 1768-1793）

圖片版權 Getty Images Image caption 殺死馬拉的夏洛特·科黛

夏洛特·科黛出生於法國的貴族家庭，她積極投身於法國大革命，為自由、平等、博愛的法蘭西奮鬥。科黛一直對激進、暴力的雅各賓派非常反感，而傾向於溫和的吉倫特派。

馬拉（Jean-Paul Marat）是當時雅各賓派的領袖。在1793年9月5日至1794年7月28日期間，法蘭西有16594人被送上斷頭台，這一期間也被稱為恐怖統治（Reign of Terror）。科黛認為共和國的不幸，根源就在馬拉。

科黛認為馬拉應負主要責任。所以他應該被處死。

馬拉為躲避反對派的迫害，長期在地窖裏工作，因此，染上了嚴重的濕病。為了減輕病痛，他每天不得不泡在帶有藥液的浴缸裏堅持工作。

科黛聲稱自己掌握一些叛徒的名單，得以准許見到馬拉。科黛在浴缸中把馬拉捅死。她說，殺死馬拉一人是為了拯救上萬人。

但科黛4天後被送上斷頭台，死時年僅24歲。

圖片版權 Getty Images Image caption 莫因豪普特從未表示過任何懺悔或是與當局合作。

4. 德國「紅軍旅」恐怖殺手布麗奇特·莫因豪普特（Brigitte Mohnhaupt）

莫因豪普特一度曾被認為是德國最邪惡和危險女人。她出生於1949年，仍然在世。

她是德國極左翼恐怖組織——「紅軍旅」的重要成員。該組織1970年代在西德曾策動了一系列的綁架、刺殺以及爆炸活動。

這些德國極左翼青年，打著反資本主義、反帝國主義的旗號在當時的西德（聯邦德國）境內展開一系列縱火、爆炸等行動。包括西門子公司總裁、德意志銀行行長等商界巨頭和司法政要在內30多人都成為恐怖活動的受害者。

1982年，莫因豪普特被捕。她當時被判處5個終身監禁。但在2007年，莫因豪普特得到德國法庭批准，得以提前獲釋。

這一決定引起廣泛爭議，而且，迄今為止莫因豪普特從未表示過任何懺悔或是與當局合作。

5. 隔壁的女刺客佩妮洛普（Penelope）

圖片版權 Getty Images Image caption 巴勒斯坦"黑色九月"劫持和殺死了11名以色列人質

巴勒斯坦「黑九月」（Black September）首領阿里·哈桑·薩拉邁（又譯為阿里·哈桑·薩利邁Ali Hassan Salameh）1972年在慕尼黑奧運會期間劫持了11名以色列運動員作為人質，並隨後把他們殺害。

以色列情報機構摩薩德為了報復慕尼黑殺戮事件，發起了「天譴行動」。摩薩德特工一一鎖定「黑九月」成員。

但刺殺薩拉邁卻非常困難，他本人曾成功躲過5次謀殺企圖，但最終於1979年和他的4個保鏢一起，在他的住處貝魯特公寓外被汽車炸彈炸死。

而據信引爆炸彈的人就是摩薩德女特工佩妮洛普。其實佩內洛普就住在薩拉邁附近，甚至還在同一個游泳池中游泳，並試圖與薩拉邁成為朋友。

爆炸發生後，佩內洛普從住處神秘消失，留下所有的個人物品，其中包括一本英國護照，護照上的名字是艾麗卡·錢伯斯（Erika Chambers）。