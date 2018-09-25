馬爾代夫選舉：親中派落選凸顯中印角力

圖片版權 Reuters Image caption 薩利赫獲勝後，周日晚狂歡的人群

馬爾代夫總統選舉周一（24日）落下帷幕，出乎外界意料，反對派候選人易卜拉欣·穆罕默德·薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）擊敗現任總統亞明（Abdulla Yameen）。

在這個人口40萬的國家中，薩利赫取得13.4萬票，亞明取得9.6萬票。

之所以出乎意料，是因為選舉結果與預期的反轉。選舉前，亞明極力打壓反對派人士，關押多人，反對派也指責選舉受到亞明操縱，美國和歐盟曾威脅如果民主狀況不得到改善，將進行制裁。

然而選舉結果出爐後，亞明承認落敗，並祝賀薩利赫成功當選。

馬爾代夫選舉也是中國和印度的角力場。過去五年，亞明領導下的馬爾代夫不斷親近中國，使該國在印度洋的存在不斷凸顯，亞明因而被認為親中。薩利赫長期呼籲民主改革，因而被認為親印度和西方。

美國和印度都表示對薩利赫的勝利表示歡迎。

薩利赫的支持者在大街上徹夜狂歡。薩利赫在首都馬累向記者表示，「信息響亮而清晰。馬爾代夫人民想要改變，和平以及公正。」

圖片版權 Reuters Image caption 現任總統亞明承認敗選

選舉後亞明並沒有立即表態，而是在沉默幾個小時後向全國發佈電視講話，恭喜薩利赫勝選。「馬爾代夫人民已經決定了他們需要什麼。我決定接受這一結果。」

選舉前，亞明被普遍認為會勝選。一些觀察人士相信選舉被其操縱。最終選舉投票率高達89%。

薩利赫是誰？

圖片版權 Reuters Image caption 薩利赫

馬爾代夫資歷最深的政治人物，多年來呼籲政府進行民主改革。

他作為反對派聯盟候選人參選，該聯盟包括馬爾代夫民主黨、共和黨以及正義黨等。

薩利赫從2011年起擔任民主黨國會領導人。

在馬累的反對派選舉中心，數以百計的民眾徹夜聚集，高呼薩利赫的名字。

前總統納希德在2012年被亞明驅逐，流亡國外。他在推特上表示，薩利赫不僅極好地服務馬爾代夫人民，還有所有熱愛自由的人民，民主是歷史的必然。

圖片版權 Reuters Image caption 數以百計的人民在馬累聚集慶祝薩利赫勝選

馬爾代夫現狀如何？

馬爾代夫由26個環礁和1192個島嶼組成。超過40萬人居住其上，但他們的未來與全球氣候變暖息息相關。旅遊業是該國支柱產業。

近年來，馬爾代夫政治動蕩。今年二月，最高法院撤銷了九個反對派人士的定罪，其中就包括納西德。但是，總統亞明隨即宣佈國家進入緊急狀態，並下令逮捕了兩名法官，最高法院隨即更改此前判決。

亞明的這一舉動被外界解讀為他不容許任何對其統治地位的挑戰，也因此引發了華盛頓、倫敦和德里的批評。

圖片版權 Reuters Image caption 馬爾代夫人排隊等待投票

與此同時，有人在印度呼籲干預這個曾經在其影響力下的臨近小國。納西德也呼籲印度進行軍事干預。

薩利赫勝選後，印度外交部發佈聲明稱，周日的選舉標誌著不僅是馬爾代夫民主力量的勝利，而且反映出對民主和法制精神的堅定承諾。

來自BBC記者奧莉維亞（Olivia Lang）的分析

任何關於亞明緊抓著權力不放的擔憂現在可以平息了。

亞明在全國電視講話中表示，他在任期間有過「困難」時刻，但一直努力維護法制。

距今將近10年前，馬爾代夫人用第一次民主選舉結束加堯姆（亞明的同父異母兄弟）長達30年的統治，很多馬爾代夫人感覺他們用選票再次驅逐了一個政治強人。

但是眼前的道路並不簡單。這個國家2008年所面臨的困難，如今依然存在，包括廣泛存在的腐敗，以及羸弱的司法體系。法官和國會議員還在監獄裏。自由媒體連受打擊。然而包括伊斯蘭極端主義在內的新挑戰，也不容易處理。

目前的反對派聯盟，聯合起來的理由僅僅是扳倒亞明的共同願望，並非都持有一樣的民主訴求。薩利赫現在面臨著團結各方力量將這個國家拉回此前偏離的民主化軌道上。

圖片版權 Reuters Image caption 中國-馬爾代夫友誼大橋，由中國注資，連結馬爾代夫的馬累島及胡魯馬利島。

中國在馬爾代夫的角色？

馬爾代夫在印度洋上所處的位置，使得它成為一個引發國際重要關切國家：它位於印度洋上重要海路附近，靠近亞丁灣和馬六甲海峽，幾乎所有通往印度洋的貿易路線都要經過此地，而亞洲大部分來自於中東的能源供應都是沿著這些路線運送。

馬爾代夫正是「一帶一路」倡議中「21世紀海上絲綢之路」的重要節點和必經之地。

在亞明的領導下，馬爾代夫歡迎中國的資金進入建造大型項目，並簽署一個自由貿易協定。中國的遊客數量更是超過其他任何一個國家。

選舉前，分析人士表示，中國擔心任何政權變動會影響中國的利益。印度則更傾向於反對派，因為印度在意亞明與中國這個區域競爭對手的良好關係。

圖片版權 Reuters Image caption 選舉委員會凖備選票

這是一個公正選舉嗎？

包括歐盟和聯合國在內並沒有向馬爾代夫派遣監督員監督選舉，主要擔心此舉會縱容亞明的再次當選。另有說法稱，他們沒能及時拿到簽證。

周六，警方在無搜查令的情況下，搜查了反對派馬爾代夫民主黨在馬累的辦公室。

《馬爾代夫獨立報》報道，在公布選舉結果前，選舉委員會主席謝里夫稱，沒有能夠影響選舉結果的違規行為。

亞明對於威權主義的指責不以為然，競選時他曾表示，「如果真有獨裁，沒人會來問候我，還和我握手。」