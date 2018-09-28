中國減用煤炭「失敗」多家工廠複產或令全球氣溫上升

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一項對衛星圖像的分析顯示，中國有數百個燃煤發電站已經重新開始生產工作。

這項由綠色組織CoalSwarm發起的研究表明，中國正在開發259千兆瓦的新產能。報告稱，這相當於美國全部燃煤發電廠的產能。

研究稱，中國政府試圖取消大量燃煤發電廠的努力已經失敗。

根據這項研究，2014年至2016年期間，中國省級批准的新煤炭項目數量激增。這是因為中國中央政府權力下放，地方當局擁有煤電廠建設審批的權力。

圖片版權 Planet Labs Inc Image caption 2017年1月，衛星雲圖上的華電南雄發電站。

該報告稱，目前中國擁有993千兆瓦的煤電產能，但批准的新電廠將在此基礎上增加25％。

中國中央政府曾試圖暫停100家發電廠的生產。但這份報告稱，中國政府的成果要遠遠低於之前的媒體預測。

圖片版權 Planet Labs Inc Image caption 2018年2月，衛星雲圖顯示，華電南雄發電站有了好幾棟新建築。

在這項研究中，研究人員使用衛星圖片研究了所有被下令暫停生產的電廠，發現許多地方的工廠正在施工。

例如，去年9月，中國國家能源局下令一批工廠降低生產速度，這些電廠總計可以生產57千兆瓦的電力。能源局還禁止它們在2017年接入電網。然而，衛星數據表明，這些工廠中有將近一半都沒有降低生產速度。

「這一新證據表明，中國中央政府無法阻止失控的燃煤電廠建設，這令人震驚—地球已經容不下另一個跟美國煤電廠一樣生產規模的產能了，」來自CoalSwarm的泰德·那切（Ted Nace）說。

圖片版權 Planet Labs Inc Image caption A coal plant at Huaneng Daba-4 seen in June last year

「中國中央政府想解決這個問題還為時不晚，但他們必須開始取消一部分生產，而不僅僅是調整。」

如果這種超額產能開始運作，那麼全球限制二氧化碳排放量就會變得更加困難。

根據國際能源署（IEA）的報告，為將全球氣溫限制在比工業革命之前的數字高1.75攝氏度以下，中國必須在30年內關閉所有沒有碳捕獲以及封存設施的發電廠。

「為避免氣候變化帶來的危險，需要在2045年之前逐步淘汰全球的煤電廠，"該報告的第一作者克里斯蒂娜·希勒（Christine Shearer）說。 "中國需要開始規劃現有煤電廠的大量退役，而不是建設數百座新的煤電廠。」

然而，一些研究人員認為，這些新增的工廠更多是為促進中國當地經濟，而不是增加碳排放。

奧斯陸國際氣候研究中心的格倫·彼得斯（Glen Peters）說：「在中國，煤電廠的運行時間只有其他地區的一半，因此目的不是增加新產能。」他沒有參與該報告。

「新的煤電廠建設很可能是為了保持經濟發展，特別是從各級省政府的角度考慮，而不是為了未來的發電需要。」