圖片版權 @Jevholution Image caption 馬拉維利亞（右）和朋友托萊多

近日，菲律賓裔美國人馬拉維利亞（Jevh Maravilla）與朋友們合伙，在美國一家麥當勞餐廳上掛了一幅自己拍攝製作的「假海報」。這起「惡作劇」引發社交媒體的關注，麥當勞還給他們發放了五萬美金的酬勞。

21歲的馬拉維利亞說：「過去的幾周就像做夢一樣。」

上周的美國訪談節目《艾倫秀》中，麥當勞給他們每人送上了2.5萬美元的支票，並表示將邀請他們參加麥當勞的營銷活動。

馬拉維利亞在美國德克薩斯州出生成長，他的父母都是來自菲律賓的移民。他和朋友托萊多（Christian Toledo）在德克薩斯州休斯頓市的一家麥當勞餐廳吃飯時發現，麥當勞的宣傳海報缺少亞洲人面孔，決定採取行動。

他們拍了一張自己的照片，加上麥當勞的品牌標誌，將它掛在德克薩斯州休斯頓市一家麥當勞餐廳空白的牆上。

他們的假海報掛了兩個月都無人察覺。

9月2日，馬拉維利亞發了一條推特披露此事，迅速引起巨大反響，他們的帖子在社交媒體上被廣泛轉發，也有許多媒體進行了報道。

讓人好奇的是，麥當勞會如何回應這張海報。9月4日，馬拉維利亞在同一家麥當勞餐廳跟朋友吃飯時接到了麥當勞工作人員的電話。

「我的第一反應是我有麻煩了，」馬拉維利亞說。

但恰恰相反，麥當勞工作人員斯坦利（Chris Stanley）對馬拉維利亞說，麥當勞很喜歡他們製作的海報，並邀請兩人去餐廳參加一個活動，活動上他們給海報簽了名，然後拍賣捐給慈善機構。

馬拉維利亞說：「他們必須把海報拆除，因為幾個月前就計劃對餐廳進行翻新維修。」馬拉維利亞還表示，翻新後的餐廳只會掛食物的海報。

同時，馬拉維利亞和托萊多兩人獲邀上了美國訪談節目艾倫秀。節目上，艾倫對兩人說，麥當勞致力於促進多樣化，希望能夠代表所有顧客，所以決定在營銷活動中使用兩人的照片。

「你們參加了營銷活動，他們應該給你們酬勞對不對？所以你們每人都將獲得一張25000美元的支票，」艾倫說。

BBC嘗試聯繫麥當勞詢問有關營銷活動的更多信息，但並無回應。

馬拉維利亞對BBC表示：「這太不真實了。」

他說：「過去幾周像一場夢。周五我去了銀行，將25000美元支票存入賬戶，我從沒想過我會有一張金額這麼大的支票。」

馬拉維利亞計劃將一部分錢捐給菲律賓的一所教堂。

馬拉維利亞和托萊多都不太清楚麥當勞的營銷活動，但馬拉維利亞說，他很想在超級碗的廣告中亮相。

馬拉維利亞還表示：「我覺得我已經在麥當勞取得了成功，但我希望在電視和好萊塢上看到更多的亞洲臉孔。」