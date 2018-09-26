小仲馬書信揭秘百年禁畫之謎

圖片版權 Phébus Image caption 細緻描繪了一名女性的性器官和軀幹，被稱為藝術史上最具爭議性的畫作

說起藏於巴黎的世界名畫，很多人先想到《蒙娜麗莎》。然而另一幅藏於巴黎奧賽美術館的名畫名氣也不小，承受的爭議卻多得多。

法國畫家古斯塔夫·庫爾貝（Gustave Courbet）1866年所畫的《世界的起源》（L'Origine du Monde），細緻描繪了一名女性的性器官和軀幹，被稱為藝術史上最具爭議性的畫作，以至於這幅畫問世125年後才首次在法國公開展出。

圍繞這幅畫除了爭議，還有一個謎團——畫中的女人究竟是誰？

警告：後文將出現庫爾貝畫作的圖片

女主角之謎

多年以來，專家都認為，畫作人體屬於庫爾貝的愛爾蘭情人海菲南（Joanna Hiffernan）。海菲南還是庫爾貝的好友、美國藝術家惠斯勒（James Whistler）的女友。這個三角戀情與畫作本身一同激發公眾的興趣，使這幅畫名氣更盛。

然而法國文學專家克勞德·修普（Claude Schopp）在研究法國作家小仲馬的書信後，發現畫作的女主角可能另有其人——巴黎的芭蕾舞演員康斯坦絲·奎尼歐斯（Constance Queniaux）。下圖的上排最左側和下排最左側即為奎尼歐斯。

1859年，奎尼歐斯從巴黎劇院退休，34歲時成為土耳其-埃及外交官哈利爾（Halil Sherif Pasha）的情婦。

後來，奎尼歐斯變得頗為富裕，而投身慈善。

當年，向庫爾貝訂畫之人是一位名叫哈利勒·貝（Khalil Bey）的奧斯曼外交官。他將這幅畫藏於自己更衣室的一個綠窗簾之後，他會在聚餐之後拉開簾子向來訪者展示畫作。

圖片版權 Getty Images Image caption 時至今日，這幅畫依然被認為有傷風化，Facebook因用戶發佈畫的照片而關閉其賬戶

修譜發現，小仲馬在一封信中向喬治·桑德（George Sand）描述這幅畫時，表示不敢相信有人把劇場的奎尼歐斯畫成最嬌嫩、最有衝擊力的室內裝飾——直接點明瞭畫作的主角。

不僅如此，修普將這項發現告訴法國國家圖書館的奧本納斯（Sylvie Aubenas）時，後者也相信奎尼歐斯正是畫中之人。

因為當1908年奎尼歐斯 女士去世後，她遺贈一副庫爾貝所畫的山茶花束。奧本納斯向法新社表示，她相信這幅畫作是庫爾貝和哈利勒·貝贈予奎尼歐斯的禮物。

時至今日，《世界的起源》依然被認為有傷風化。Facebook在2011年因一位法國教師發佈了這幅畫的照片而關閉了其賬戶。這位教師因此起訴Facebook，並在2015年勝訴。

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庫爾貝其人

庫爾貝因為一系列描繪家鄉的現實主義畫作聲名鵲起，並且寫了多篇文章呼籲民主和自由。

此後他拒絶拿破侖三世所授榮譽，在巴黎公社起義後，庫爾貝擔任公社委員，並主持推翻記錄拿破侖戰績的旺多姆圓柱。在巴黎公社失敗後，他因此入獄半年，其後不久他死在瑞士。

據《藝術新聞》（The Art Newspaper） 報道，在1851年寫給《議會信使》（Messagerde l'Assemblée）的信中，庫爾貝聲言自己「並非一個社會主義者……而是一個民主主義者，也是共和主義者——簡單地說，就是為一切革命當游擊隊員，歸根結底是一個現實主義者……這裏『現實主義者』意思是一個對坦誠的真理懷有真摯熱愛的人。」