「或與習近平友誼不再」：解讀特朗普中國干預選舉論

圖片版權 Reuters Image caption 這是特朗普上任美國總統以來，第一次主持聯合國安理會的會議。

中美貿易戰持續，美國總統特朗普出席聯合國會議期間再擴大戰線，指控中國試圖影響美國11月舉行的中期選舉。

特朗普周三（9月26日）主持一場聯合國安全理事會會議期間，指自己是「首位在貿易問題上挑戰中國的總統」，因此中方不希望他或他所屬的共和黨在中期選舉中獲勝。

他事後拒絶透露中國干預的證據，指它們「很快就會浮現」。他又批評，中國官方媒體早前在特朗普的「票倉」艾奧瓦州的報章刊登廣告講述中美貿易的好處，形容這是中國政府在報章的「宣傳」。

圖片版權 Reuters Image caption 中國外長王毅短暫回應記者提問時，形容特朗普的說法是「胡說八道」。

「習近平不再是朋友」

這場安全理事會會議的主題原本是討論如何限制核子、化學和生物武器，但特朗普發言時卻改變話題，指美國政府發現中國嘗試干預中期選舉，並強調北京政府的做法是「衝著自己的政府而來」。他又說，美國在與中國的貿易糾紛上「在每個層面上都正在取得勝利」，強調不希望中國「影響或干擾」這場選舉。

他在安理會長約10分鐘的發言中，完全沒有提及針對俄羅斯涉嫌干預美國2016年總統選舉的指控。

特朗普在會議結束後回答記者提問，他最初仍然形容中國國家主席習近平是自己的朋友。但記者追問如果中國真的干預美國選舉，他和習近平怎麼可能還是朋友，特朗普就改變說法指：「老實說，他可能不再是（我的朋友）了。」

參與會議的中國外長王毅回應指，中國一向都遵從「不干預他國內部事務」的原則，形容這是「中國外交的一個傳統」。他又指，中國「不會接受任何毫無根據的指控」。

特朗普提供的「證據」是甚麼？

安理會的會議結束後，特朗普在社交網站發出數張美國艾奧瓦州報章《得梅因紀事報》（Des Moines Register）的版面，並指出這是中國政府的「宣傳攻勢」。

特朗普指的是中國官方《中國日報》9月23日在《得梅因紀事報》刊登的廣告，在這則長四頁的廣告中，頁面最頂部有註明是「《中國日報》贊助的內容」，但它模仿一般報章的格式，刊登標題包括「糾紛破壞貿易帶來的好處」、「糾紛是（美國）總統愚蠢行徑的結果」等文章，講述中美貿易帶來的好處及兩國近期貿易糾紛的影響。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump China is actually placing propaganda ads in the Des Moines Register and other papers, made to look like news. That’s because we are beating them on Trade, opening markets, and the farmers will make a fortune when this is over! pic.twitter.com/ppdvTX7oz1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月26日

艾奧瓦州的主要農產品出口是大豆，而中國7月第一次報復美國加徵關稅時，已經增加從美國進口大豆的關稅。彭博社的評論認為，特朗普能在2016年總統選舉取勝，主要就是因為得到艾奧瓦州等農業重鎮的支持，而中國選擇針對大豆採取報復行動，就是為了打擊特朗普在中國國內的支持度。

艾奧瓦州與中國國家主席習近平也有特別淵源。習近平在1985年曾到艾奧瓦州考察農業生產，並在當地一個家庭借宿兩晚，而美國現任駐華大使特裏·布蘭斯塔德（Terry Branstad）也曾是艾奧瓦州的州長。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普上任以來多次與習近平會面，更多次形容對方是自己的朋友。

中國「越過底線」

BBC外交事務記者羅賓斯（James Robbins）認為，特朗普的言論顯示美國現在視中國與俄羅斯、伊朗和朝鮮一樣，都是美國民主自由的威脅。他又指，美國官員認為中國最擅長是透過網絡發動攻擊，威嚇反對中國政府的聲音，包括一些發表自己「十分享受在美國生活」言論的中國留學生。

羅賓斯又分析指，白宮指控中國越過了「底線」，直接干預美國的民主進程，試圖令特朗普失去美國農民等忠實選民的支持。

但這並不是美國官員首次指控中國試圖干預美國中期選舉。美國國家安全顧問伯爾頓（John Bolton）上月接受美國廣播公司（ABC）訪問時指出，中國與俄羅斯、伊朗和朝鮮一樣，都有可能有試圖干預美國選舉，美國政府正「試圖防止」它發生。

另外，美國國家情報局局長丹·科茨（Dan Coats）周二（9月25日）也警告，中國是許多「透過網絡活動對美國國家利益構成威脅」的國家中其中最活躍的一國。「中國政府利用自己所有方法去影響美國政治、散佈宣傳資料、操控傳媒、也對一些個人施加壓力。」

而特朗普自己上周也發帖文，聲稱中國曾公開宣佈會「攻擊美國的農民、牧場工人和工人」，以求改變美國選舉，但他說中國不知道這些人其實是「偉大的愛國者」，又指他們都知道中國多年來在貿易上佔特朗普的便宜，也知道特朗普「能停止這個情況」。