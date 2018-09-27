「或與習近平友誼不再」：解讀特朗普中國干預選舉論
中美貿易戰持續，美國總統特朗普出席聯合國會議期間再擴大戰線，指控中國試圖影響美國11月舉行的中期選舉。
特朗普周三（9月26日）主持一場聯合國安全理事會會議期間，指自己是「首位在貿易問題上挑戰中國的總統」，因此中方不希望他或他所屬的共和黨在中期選舉中獲勝。
他事後拒絶透露中國干預的證據，指它們「很快就會浮現」。他又批評，中國官方媒體早前在特朗普的「票倉」艾奧瓦州的報章刊登廣告講述中美貿易的好處，形容這是中國政府在報章的「宣傳」。
「習近平不再是朋友」
這場安全理事會會議的主題原本是討論如何限制核子、化學和生物武器，但特朗普發言時卻改變話題，指美國政府發現中國嘗試干預中期選舉，並強調北京政府的做法是「衝著自己的政府而來」。他又說，美國在與中國的貿易糾紛上「在每個層面上都正在取得勝利」，強調不希望中國「影響或干擾」這場選舉。
他在安理會長約10分鐘的發言中，完全沒有提及針對俄羅斯涉嫌干預美國2016年總統選舉的指控。
特朗普在會議結束後回答記者提問，他最初仍然形容中國國家主席習近平是自己的朋友。但記者追問如果中國真的干預美國選舉，他和習近平怎麼可能還是朋友，特朗普就改變說法指：「老實說，他可能不再是（我的朋友）了。」
參與會議的中國外長王毅回應指，中國一向都遵從「不干預他國內部事務」的原則，形容這是「中國外交的一個傳統」。他又指，中國「不會接受任何毫無根據的指控」。
特朗普提供的「證據」是甚麼？
安理會的會議結束後，特朗普在社交網站發出數張美國艾奧瓦州報章《得梅因紀事報》（Des Moines Register）的版面，並指出這是中國政府的「宣傳攻勢」。
特朗普指的是中國官方《中國日報》9月23日在《得梅因紀事報》刊登的廣告，在這則長四頁的廣告中，頁面最頂部有註明是「《中國日報》贊助的內容」，但它模仿一般報章的格式，刊登標題包括「糾紛破壞貿易帶來的好處」、「糾紛是（美國）總統愚蠢行徑的結果」等文章，講述中美貿易帶來的好處及兩國近期貿易糾紛的影響。
艾奧瓦州的主要農產品出口是大豆，而中國7月第一次報復美國加徵關稅時，已經增加從美國進口大豆的關稅。彭博社的評論認為，特朗普能在2016年總統選舉取勝，主要就是因為得到艾奧瓦州等農業重鎮的支持，而中國選擇針對大豆採取報復行動，就是為了打擊特朗普在中國國內的支持度。
艾奧瓦州與中國國家主席習近平也有特別淵源。習近平在1985年曾到艾奧瓦州考察農業生產，並在當地一個家庭借宿兩晚，而美國現任駐華大使特裏·布蘭斯塔德（Terry Branstad）也曾是艾奧瓦州的州長。
中國「越過底線」
BBC外交事務記者羅賓斯（James Robbins）認為，特朗普的言論顯示美國現在視中國與俄羅斯、伊朗和朝鮮一樣，都是美國民主自由的威脅。他又指，美國官員認為中國最擅長是透過網絡發動攻擊，威嚇反對中國政府的聲音，包括一些發表自己「十分享受在美國生活」言論的中國留學生。
羅賓斯又分析指，白宮指控中國越過了「底線」，直接干預美國的民主進程，試圖令特朗普失去美國農民等忠實選民的支持。
但這並不是美國官員首次指控中國試圖干預美國中期選舉。美國國家安全顧問伯爾頓（John Bolton）上月接受美國廣播公司（ABC）訪問時指出，中國與俄羅斯、伊朗和朝鮮一樣，都有可能有試圖干預美國選舉，美國政府正「試圖防止」它發生。
另外，美國國家情報局局長丹·科茨（Dan Coats）周二（9月25日）也警告，中國是許多「透過網絡活動對美國國家利益構成威脅」的國家中其中最活躍的一國。「中國政府利用自己所有方法去影響美國政治、散佈宣傳資料、操控傳媒、也對一些個人施加壓力。」
而特朗普自己上周也發帖文，聲稱中國曾公開宣佈會「攻擊美國的農民、牧場工人和工人」，以求改變美國選舉，但他說中國不知道這些人其實是「偉大的愛國者」，又指他們都知道中國多年來在貿易上佔特朗普的便宜，也知道特朗普「能停止這個情況」。