英國校長呼籲打擊論文代寫論服務，可行嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 中國留學生經常收到有關代寫論文的廣告和宣傳。

據估計，全球共有3100萬學生曾付錢讓別人為自己代筆寫論文。

這一結果是根據最近英國斯望西大學（Swansea University）所作的一項調查所得出的。

而且，在過去4年，利用欺騙手段讓人代寫論文的學生比例也從之前40年的3.5%上升到15%。但據業內人士稱，實際數字其實可能還要高。

為此，英國40多所大學校長聯合致信給英國教育大臣，呼籲禁止網上論文代筆公司。

整治代筆公司

這次英國校長呼籲的新意在於，把矛頭對凖那些論文代筆公司，而不是使用其服務的學生。

主管英國大學事務的官員山姆·吉馬（Sam Gyimah）表示，政府正在試圖解決這一問題，必要時可以利用法律手段。

找公司代寫論文的行為是一種欺騙手段，英文中把它稱為contract cheating。

即使學生請朋友或是家人代筆，也是欺騙行為。

許多學校一開學就三令五申地警告學生不要利用這種請人代筆的欺騙手段蒙混過關。並警告違紀者，如果調查屬實最嚴重者可能會被校方開除。

中國學生

圖片版權 Getty Images Image caption 中國留學生目前是英國大學裏人數最多的外國留學生群體。

其中，中國學生由於語言等問題，請人代寫論文的情況也不少見。

中國學生已經佔到海外留學市場的最大份額，例如，中國留學生目前是英國大學裏人數最多的外國留學生群體，人數超過5年前所有歐盟國家留學生總人數。

許多中國學生一入學就會收到各種代寫論文廣告，很多廣告直接用中文書寫。真所謂誘惑無處不在。

其中，一名中國留學生的電子郵箱在過去一年裏就收到來自55個不同發送者寄送過來的97封郵件，誘惑這名學生使用論文代寫服務。

除電郵外，在中國大陸學生廣泛使用的各種微信群中，更是充斥著代寫論文的各種廣告。廣告聲稱保證100%原創，絶無抄襲等等。

與此同時，這些廣告還吹噓說他們代寫的論文絶對會通過許多大學使用的偵測學生抄襲論文的電腦軟件"Turnitin"的檢測。

其實，論文欺騙對學生以及學校二者都沒有好處，唯一獲利的是那些代寫公司。

立法是會有影響，特別是在英國國內。然而，沈平說即使立法，執行起來也會比較困難，特別是針對那些在海外的代寫公司而言。 沈平, 英國羅漢普頓大學新聞學講師

立法與執法

目前在英國，並沒有任何法律禁止出售論文的商業行為。換句話說，這種提供論文代筆的商業服務並非非法。

他們的廣告在大學校園附近以及社交媒體上隨處可見。

然而，在新西蘭以及美國的部分地區，已經有明令禁止這種論文代筆公司。

英國校長們認為，如果用立法的手段來禁止這種服務，將會把代筆公司趕出英國，並讓他們在網上的服務廣告消失。

圖片版權 Getty Images Image caption 說者說，最重要的是教育學生改變對論文的態度。

目前，YouTube已經禁止代筆公司廣告在其平台上播放。

但是，英國羅漢普頓大學（University of Roehampton）新聞學講師沈平對BBC中文表示立法是會有影響，特別是在英國國內。

例如，也許立法後那些在大學校報上公開大張旗鼓宣傳論文寫手都是牛津、劍橋等羅素集團高才生的廣告有可能會消失，但對在海外的代寫公司則影響力會很有限。

但校長們認為，通過立法手段，把這些代筆公司徹底清除出校園，阻止他們向學生和學校員工發送電郵廣告會更有效。

然而，沈平說即使立法，執行起來也會比較困難，特別是針對那些在海外的代寫公司而言。

例如，如何在受中國學生歡迎的微信平台上徹底禁止這種廣告宣傳和誘惑就是一大難題。

同時，還有那些暗中的宣傳廣告，更是無法可管。

如何杜絶？

英國校長們希望政府能責成專門部門，比如負責英國高教質量監管的質量保證局（Quality Assurance Agency, QAA）處理關於代寫論文的種種問題。

除了警告和告誡學生論文抄襲的利害關係之外，沈平說，最關鍵的是要教育學生改變對學習和論文的觀念。

像任何買賣與服務一樣，它是一種供需關係。要想徹底治理論文買賣情況，可能必須雙管齊下。

在打擊論文代寫公司的同時，沈平說，要讓學生知道「如果走捷徑讓人代筆，自己學不到任何東西，也永遠無法提高自己的寫作技能。」