BBC中文每周推薦：你不容錯過的六個故事

2018年的第39周，中國與美國、瑞典等國的外交關係備受關注。中美貿易戰仍在升溫，許多在華的外資公司據報計劃把部份業務撤出中國，避免被中美之間的糾紛影響；中國與瑞典的外交關係一波未平一波又起，中國遊客在瑞典與酒店發生衝突後，一家瑞典電視台的節目調侃事件，中國官方媒體指其「辱華」。而已經與中國斷交六十餘載的梵蒂岡近日與北京簽署歷史性協議，外界認為這標誌著雙方關係的新突破。

在中國國內，國家廣播電視總局同時發佈了《境外視聽節目引進、傳播管理規定（徵求意見稿）》以及《境外人員參加廣播電視節目製作管理規定（徵求意見稿）》，「限外令」再次升級。中國廣深港高鐵香港段通車，香港西九龍站正式投入運作，但「一地兩檢」的爭議仍在。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 在華外企去還是留：貿易戰升級背後的計算

圖片版權 Reuters Image caption 有外資公司對BBC中文證實，受中美貿易糾紛影響，他們會把部份業務撤離中國。

貿易戰升溫的背景下，一些外資公司據報開始把公司部分業務遷離中國。專家向BBC中文指出，外資企業在中國的經營成本不斷上漲，受這場中美貿易糾紛再加上「中國製造2025」計劃影響，將加速外資企業將部份業務撤離中國的趨勢。

2. 瑞典電視節目被指「辱華」：種族歧視還是誤會

Image caption 分析認為，最近幾年，銅鑼灣書商桂敏海事件和達賴喇嘛訪問瑞典，是導致中瑞兩國關係"轉冷"的標誌性事件。

近日，瑞典電視台的一檔娛樂節目中，主持人用諷刺式的語言對近期發生的中國遊客事件進行調侃，還出現一幅有中文「禁止大便」字樣的警告圖示。事件引發中國網民抨擊，新華社等官方媒體也發文指責節目「辱華」。早前中國遊客被瑞典旅店驅逐的事件引發兩國外交風波，這次糾紛可能將再次給兩國關係蒙上陰影。

3. 中國「限外令」再次升級：部門利益爭奪下的政治管控

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這不是中國第一次發佈此類規定。新《規定》比舊《規定》涵蓋範圍更廣，要求也更嚴格。近年來網絡視頻迅猛發展，新《規定》將適用對象延展到了「網絡視聽節目服務單位」。北京外國語大學國際新聞與傳播系教授展江對BBC中文表示：「從內容來講，這並不意外，因為現在在加強管控。」

4. 維族高官白克力仕途一路看好 突然「違紀」落馬

圖片版權 Reuters Image caption 2010年在北京兩會期間，新疆維吾爾自治區政府主席的努爾·白克力在人民大會堂。

白克力是一名維吾爾族官員，近日因涉嫌"嚴重違紀違法"受到調查。2008年白克力曾擔任新疆自治區政府主席。在職期間，他在新疆幫助推行「雙語教學」，加強了新疆中小學中的漢語教學。他曾對中國電視台記者說，作為中國公民，「學習掌握本國的通用語言天經地義」。

5. 中國梵蒂岡簽臨時協議 斷交六十載能否泯恩仇

圖片版權 Getty Images Image caption 中國至少有1000萬名天主教徒。在官方認可的教會外，還有加入效忠梵蒂岡的"地下教會"的天主教徒。

中國與梵蒂岡周六（9月22日）在北京簽署的歷史性協議令教廷獲得在中國主教任命中的發言權。外界認為，這標誌著雙方關係的新突破。梵蒂岡表示，教宗方濟各希望這項協議「能夠克服過去的創傷」，並在中國實現天主教的全面統一。

6. 高鐵香港段首日通車：熱鬧與混亂的背後 「一地兩檢」憂慮仍在

圖片版權 CNS Image caption 有鐵路迷排隊等候西九龍站開站的一刻。

上周日，香港西九龍站全面投入運作，中國的廣深港高鐵香港段正式通車。高鐵的開通能否讓旅途更加便利？能否進一步促進香港的旅遊業發展？大家的隱憂又有哪些？BBC記者在西九龍站運作首日到達現場，試圖回答這些問題。