求子心切 同性戀企鵝綁架鄰家寶寶

圖片版權 Getty Image caption 企鵝寶寶太可愛，也是麻煩。

丹麥歐登塞動物園裏生活著一群洪波德企鵝，成雙結對出入，日子安逸平靜。

有一天，離奇的事發生了。

一對男同性戀企鵝很久以前就在想辦法領養一個孩子，經常留意有沒有被遺忘的企鵝蛋，遇到剛孵出的小企鵝也會盯著看。

這天，他們在散步時遇到了一位心不在焉的企鵝爸爸，附近還有一隻看來像是被冷落的企鵝寶寶。

定睛再看，發現企鵝媽媽在不遠處悠閒泡澡、嬉水。

這一對本來就求子心切，眼見此情此景，毫不猶豫地決定，那只企鵝寶寶歸我們了。

動物園女員工珊蒂·芒克目睹了一切。

她說：「昨天，我去企鵝館，就覺得不對勁，有情況。企鵝爸爸和企鵝媽媽不見了，小寶寶被綁架了！」

下面是歐登塞動物園在臉書上發的案發經過和員工講述的視頻。

很顯然，當爹的根本不關心，而當媽的泡完澡從水裏出來後，不見了孩子，也只是漫不經心地四處張望了一下。

一直到第二天，他們才開始慌張起來。

後來，他們跟「綁架者」狹路相逢，雙方大吵一架，怒目相視，一邊發出惡狠狠的嘶叫，一邊扇翅膀、擺尾巴助威。

奪人家孩子的那對企鵝試圖把小寶寶藏起來。

圖片版權 Getty Image caption 企鵝的「護犢子」是動物界出了名的

人類干預

事態升級到危險程度，人類必須出手干預了。

珊蒂解救了被綁架的企鵝寶寶，把它還給了親生父母，由此避免了悲劇的發生。

事情到此還沒完。

那對綁架別人家孩子的企鵝用行動證明了自己領養孩子的渴望和決心。

管理員找了一枚待孵化的企鵝蛋讓他們領養。

沒人知道那只蛋有沒有授精。如果授過精，他們就能成功擔當養父養母，皆大歡喜。

至少現在，歐登塞恢復了往日的平靜。