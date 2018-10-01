美國大法官任命風波 女性因素貫穿始終

圖片版權 Getty Images Image caption 卡瓦諾(左）和福特9月27日在國會聽證會上各執一詞

美國最高法院大法官任命風波難平，提名確認程序幾經周折，經過長達數小時的性侵指控聽證會，參院司法委員會表決以11：10票通過提名，交由參議院全體投票，在最後關頭節外生枝，導致聯邦調查局FBI介入調查，對布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的提名投票再推遲一周。

美國總統特朗普發推特，表示對卡瓦諾提出性侵指控的福特教授是個」值得信賴「的證人，命令FBI展開調查並更新卡瓦諾的檔案，他本人也表示將配合調查。

不過，BBC在華盛頓的記者蘭納德（Georgina Rannard）指出，無論卡瓦諾最終是否當上大法官，聽證會本身是對反性侵MeToo運動進程的檢驗。

女性元素

在一切尚未開始之前就有一種說法，認為這次美國最高法院大法官提名從一開始就跟女性有關，女性色彩鮮明。

這次提名對民主黨和共和黨都十分重要。

今年6月27日，較中立的最高法院大法官安東尼·肯尼迪（Anthony Kennedy）宣佈退休，剩下8名大法官裏4個保守派，4個自由派。

如果對卡瓦諾的提名獲確認，最高法院的天平可能向共和黨、保守派傾斜，而這就立刻牽涉到墮胎合法化問題。

圖片版權 EPA Image caption 福特博士說，百分之百肯定遭到卡瓦諾的性侵。

許多人認為，卡瓦諾成為第9名大法官，就會使墮胎再度成為非法的可能性增大，因為最高法院傾向保守，當年使墮胎合法化的"羅伊訴韋德案「裁決被推翻的可能性就增加了。

墮胎合法與否，在美國政治生活中的重要性怎麼說都不過分，而最高法院在這件事上又扮演著至關重要的角色。

2016年美國大選，許多人選特朗普，一個目的就是希望他當選後最高法院大法官裏保守派能佔多數。這將打破歷來的傳統。

卡瓦諾獲提名之後，克里斯汀·布萊希·福特（Christine Blasey Ford）博士和另外二名女性站出來稱自己早年曾被他性侵。

在9月27日的參議院聽證會上，福特博士說百分之百確定卡瓦諾36年前性侵了她，卡瓦諾說他百分之百確定沒有性侵她。雙方各陳其辭，情緒激動。

旁觀的女權主義者則通過這場聽證會來核查反性侵、反性騷擾的 Me Too 運動在多大程度上改變了美國社會文化。

Image caption 南希·威爾遜（中）和凱·露西安（右）支持卡瓦諾

一場雜耍

在保守陣營的女性看來，這場風波實際上是對提名確認程序的濫用。

卡瓦諾自己說這次提名確認變成了「舉國羞辱」，自己的聲譽、家庭受到無可修復的永久性損毀。

保守陣營裏談論較多的是對卡瓦諾的污名化戰役，以及希望阻撓卡瓦諾當最高法院大法官的民主黨人在背後推動了對他的性侵指控。

她們認為女性在這場黨派之爭中被利用了。

從弗吉尼亞州趕到國會山聲援卡瓦諾的老祖母威爾遜對BBC記者說：「這個程序被濫用了，變成了一場雜耍。在最後關頭冒出個人來，提出的指控還是36年前發生的事。」

22歲的姑娘雷切爾·吉爾也是從外地趕到國會山去聲援卡瓦諾的。

她說，對那些站出來公開自己遭性侵經歷的女性，她絶對支持，但同時也必須堅守「未證明有罪前即是清白」的原則。

Image caption 茱莉亞·彼得斯從紐約趕到華盛頓參加抗議

至關重要

也有不少人早就對卡瓦諾的價值觀和社會事務立場持懷疑態度。性侵指稱堅定了她們對他的反對立場。

茱莉亞·彼得斯在國會聽證前一周就到華盛頓參加抗議示威。她解釋說：

」他拿到這個職位後，我們是無法把他選下來的，那是終身制，我們又知道這個人不代表我們的價值觀。」

格蕾絲·佩雷特是路易斯安那的一名大學生。那個州在墮胎問題上跟最高法院一致，一旦最高法院推翻了羅伊訴韋德法案判決，墮胎在那個州就屬於非法。

她說：「那對貧窮女性尤其不利，因為她們可能沒錢到別的州去墮胎，」 而孩子生下來又難以負擔。

保守派陣營把性侵指稱視為有組織的政治抹黑行徑，這讓福特博士的支持者倍感憤怒。

佩雷斯說，這種論調會損害反強姦反性侵的文化運動。

Image caption 雷切爾·吉爾大學畢業不久，關注大法官提名確認程序應該得到捍衛

動機純潔

卡瓦諾和福特在國會聽證會陳述舉證，成了當天社交媒體的熱點，還帶動了其他性侵受害者站出來公開自己的受害經歷，對福特的證詞發表感想。

露西·梅科爾來自芝加哥，36歲。她堅信福特所說的完全可信。

」她是宣了誓的，她的家庭生活也被毀了，她能從中得到什麼好處呢？她的動機應該是純潔的。「

至於卡瓦諾的陳述，她認為是在故意轉移視線，把關注點從性侵指稱轉移到政治上去，令人氣憤。

女權運動人士認為福特的舉證完全可信，而保守陣營的女性認為卡瓦諾所言完全可信。

Image caption 露西·梅科爾（左）是民主黨人，她和她的同伴認為聽證會是驗證Me Too運動成效的時刻。

吉爾認為：「我覺得他們兩人對自己所說的都深信不疑，我相信福特博士確實遭到了性侵，但性侵者不是卡瓦諾。我真的很同情福特博士。」

支持卡瓦諾的凱·露西安是虔誠的教徒。她表示同情福特女士，但聽證會後她對卡瓦諾勝任大法官之職的信心增強了。

她希望卡瓦諾的大法官提名得到確認，最高法院可以向保守派傾斜，甚至不會太介意為此失去部分權利，比如宗教信仰和合法擁有槍支權利。

對美國女權運動來說，無論投票結果如何，聽證會是個關鍵。

民主黨人梅科爾女士解釋說，「Me Too運動」至此已經持續了將近一年，福特對卡瓦諾的指稱，在信與不信之間，天枰最終傾向後者，那麼今後性侵受害者可能更不願意站出來，而加害者則更容易逍遙法外。