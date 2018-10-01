「我們相愛了」：那些特朗普讚美過的強權領袖們

圖片版權 AFP Image caption 特朗普在周六表示，他與金正恩「相愛了」。

美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩在短短時間內從互相指責到緩和的關係，在過去一個周末似乎進展到了新高度。這一次，特朗普說，他與金正恩「相愛了」。

在美國時間周六（9月29日）於西弗吉尼亞州的一場大型集會上，特朗普談到了過去幾個月中與金正恩的互動——6月，兩人在新加坡進行了歷史性的會面，雙方同意就朝鮮無核化進行努力；但在此之前，朝鮮一直在推進核武器和導彈試驗，聲稱已擁有攻擊美國本土的能力，而特朗普與金正恩則在待續多個月的時間裏公開互相指責和威脅。

「我當時真的非常強硬——他也是，於是我們就你來我往，」特朗普在西弗吉尼亞的集會上說道。

「然後我們就相愛了，好吧？不，真的——他給我寫了一些好意的信件，信寫得非常好。」

在現場支持者的掌聲和笑聲中，特朗普轉而諷刺了新聞傳媒，指將會有人批評他與金正恩「相愛」是「沒有總統風範」的。

有報道指，特朗普政府正在計劃與金正恩再次進行會面，商討朝鮮無核化事務，但是具體的時間和地點未定。

特朗普堅稱，朝鮮正在向無核化努力，而這是得益於他與金正恩逐漸趨於良好的關係。

不過，路透社報道，幾名參與對朝政策的美國官員匿名錶示，有關金正恩切實推進解除核武裝以及停止導彈項目的事務，目前其實尚未有實質性的進展。

圖片版權 AFP Image caption 6月，特朗普與金正恩在新加坡會面。

朝鮮開始無核化了嗎？

自4月金正恩與韓國總統文在寅於板門店會面並簽署《板門店宣言》之後，朝鮮已經相當於向外界明確表明了無核化的方向，之後6月的「特金會」簽署了聯合聲明，再次重申朝鮮對徹底無核化的立場。

然而，朝鮮與韓美達成的共識當中，並沒有包括去核進程的時間表，外界普遍對於朝鮮無核化在會面之前沒有實質性進程表示擔憂，甚至有一些跡象顯示，朝鮮的核計劃仍在繼續。

8月，特朗普取消了國務卿蓬佩奧的訪朝計劃，但在接到一封來自金正恩邀請進行第二次朝美領導人會談的親筆信後，特朗普又表示，金正恩會證明「所有人都錯了」。

圖片版權 AFP Image caption 9月18日，韓國總統文在寅訪問平壤，與金正恩一起向民眾揮手致意。

9月中旬，文在寅訪問平壤，與金正恩再次會面。韓國青瓦台總統秘書室室長任鐘晳當時表示，文在寅在此次會面中希望致力於推進重啟朝美對話，讓朝鮮與美國分別採取更多的措施，但實質性的討論前景至今並不明朗。

周六（9月29日），朝鮮外長李勇浩在聯合國大會再度向各國領導人表示，在早期關閉核基地等動作之後，朝鮮沒有看到美國作出相應的行動表示，其中重點是美國繼續對朝鮮實施經濟制裁。

圖片版權 AFP Image caption 平壤訪問之後，韓國總統文在寅表示，朝鮮有計劃關閉東倉裏的導彈試驗場。

在西弗吉尼亞州的演講中，特朗普仍然表露出對朝鮮無核化的樂觀姿態，稱與朝鮮建立起了「非常好的關係」。

路透社引述的匿名官員則表示，朝鮮甚至不願意對「可驗證」和「不可逆轉」的「無核化」等概念作明確的申明，因此如果無核化進程不能取得實質性進程，目前已經採取的措施很容易就能夠推翻。

偏愛讚揚強人的特朗普

這並不是特朗普第一次對金正恩好言相向，過去他就曾稱讚金正恩是一個「聰明小子」（smart cookie）。事實上，特朗普在不同場合曾讚揚過多個被西方世界視為強權領導人的各國元首。

在當選總統之前，他就曾多次讚揚俄羅斯總統普京。2016年，特朗普就曾表示，普京是「非常好的領導者」：「遠遠超過我們的總統（奧巴馬），是很好的領導者。」

圖片版權 Reuters

圖片版權 Getty Images

圖片版權 Reuters

圖片版權 AFP

2015年在另一次訪問中，特朗普稱普京的領導能力是「A」級的，並對他在俄羅斯國內的支持率表示讚賞。

此外，特朗普還曾表示自己與大規模處決毒犯的菲律賓總統杜特爾特有「非常好的關係」。去年，特朗普也在聯合國大會間隙與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，表示這是「巨大的榮耀」，並指因強力鎮壓異見者而受西方世界詬病的埃爾多安有「非常高的分數」。

上任總統以來，特朗普多次表示，自己與中國國家主席習近平關係良好，並且對他「非常尊重」。今年較早前，習近平領導下的中國通過修改憲法，刪除對領導人任期的限制，美國有媒體報道，特朗普曾在私下表示對這一做法的欣賞，並開玩笑說，「或許我們某天也應該嘗試一下」。