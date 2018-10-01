圖片版權 Getty Images Image caption 布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）

美國參議院司法委員會在爭議聲中，28日以一票之差通過了對布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）最高法院大法官的提名。

美國總統特朗普同意讓聯邦調查局（FBI）對卡瓦諾受到的性侵指控介入調查，參議院推遲對任命卡瓦諾的全體投票表決。

隨後，民主黨人士批評聯邦調查局的調查受到特朗普政府干涉。特朗普30日發推文否認，並指責與之對立的民主黨只想要阻礙進程。

「哇！剛剛聽聞只想著阻礙及拖延事情的民主黨人，正要說FBI調查卡瓦諾法官的『時間』和『範圍』不夠，」 特朗普在推特上說，「對於他們而言，這永遠都不夠。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Wow! Just starting to hear the Democrats, who are only thinking Obstruct and Delay, are starting to put out the word that the “time” and “scope” of FBI looking into Judge Kavanaugh and witnesses is not enough. Hello! For them, it will never be enough - stay tuned and watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月30日

總統特朗普提名卡瓦諾最高法院大法官後，美國帕洛阿爾托學院（Palo Alto University）教授福特（Christine Blasey Ford）站出來指控卡瓦諾多年前曾嘗試性侵她。美國當地27日，參議院的提名聽證會聽取了她的指控。

參議院司法委員會由21名委員組成，11名共和黨議員全部對提名投了贊成票，10名民主黨議員都投了反對票。

最高法院大法官提名通過後本將移交參議院全員投票表決，但共和黨參議員傑夫·弗萊克（Jeff Flake）表示，他拒絶在聯邦調查局深入調查前就卡瓦諾的任命進行投票。

美國總統特朗普28日同意這一要求，下令聯邦調查局在一星期之內對性侵案件展開「範圍有限的」新一輪調查。在此此前，民主黨人曾提出讓聯邦調查局對卡瓦諾進行深入調查的請求，遭到總統特朗普拒絶。

一位要求匿名的白宮官員向路透社透露，白宮已為聯邦調查局的調查劃定範圍，初步調查只會問訊四個人。《紐約時報》和《華爾街日報》早前均有報道白宮對調查的限制。

圖片版權 Getty Images Image caption 9月28日，洛杉磯當地反對卡瓦諾提名的人。

參議院司法委員會民主黨議員黛安娜·範斯坦（Dianne Feinstein）致信白宮法律顧問麥加恩（Donald McGahn）和聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray），要求白宮下達給聯邦調查局的調查指示應當發送一份給參議院司法委員會，並隨著調查範圍擴大，提供額外的證人名字和證據。

然而，白宮否認嘗試控制調查。「我們沒有干涉。」白宮新聞發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）告訴福克斯周日新聞（Fox News Sunday）。

但白宮承認調查會有所限制，白宮顧問凱莉安·康威（Kellyanne Conway）在接受CNN採訪時說：「這不可能是一次全面的調查。」

康威在採訪中還承認自己也是性侵受害者，她說，「我對性騷擾、性侵和強姦的受害者表示深切的同情。」但她也補充說，因一起36年前未經證實的事件而譴責卡瓦諾法官是很不公平的。

裏士滿大學(University of Richmond)法學教授卡爾·托比亞斯(Carl Tobias)說，白宮限制聯邦調查局的調查範圍是不合法的。聯邦調查局雖然隸屬行政翼，但是經常被允許獨立運作，而且如果參與卡瓦諾任命過程的白宮官員干涉聯邦調查局的調查，就會是非常「明確的利益衝突。」