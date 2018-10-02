驚人科學新發現：二次大戰削弱地球大氣層

圖片版權 US Air Force Image caption 根據調查報告，二戰期間，盟軍在歐洲投下了約270萬噸炸彈，其中一半在德國。圖為1943年轟炸德國的盟軍戰機。

在保護地球大氣層成為全球共識後，這個領域的科學家做出驚人的發現：二戰中同盟國的炸彈的衝擊波竟然衝破地球大氣層到達太空。

英國科學家經過對歷史數據的分析，發現在第二次世界大戰中反法西斯的同盟國在轟炸德國的時候投下的大型炸彈衝擊波，是否對自己的無線電通訊都產生了影響？

電離層是地球上層大氣中人類知之甚少的一層，可謂地球與太空之間的邊界。但它和我們今天的生活密切相關，比如無線電通訊，手機信號，衛星定位等。

數據表明，當時盟軍的炸彈爆炸衝擊波可以在英國上空1000公里的空間感受到。

以前，人們以為大氣層的電離層的變化原因主要就是太陽輻射，大氣，地球磁場等，現在英國科學家找到了人類戰爭等其它因素影響電離層的證據。

這一研究已經發表在地球物理領域頂級期刊《地球物理學紀事》上。也許，我們的教科書又要因此改寫？

科學研究的歷史發現

英國雷丁大學的科學家在研究雷電、火山爆發和地震的時候，研究了保存在英國倫敦西部斯勞地區無線電研究中心的每日記錄數據。

他們分析了在二戰中同盟國空軍對歐洲大陸發動的152次大規模空襲時的大氣電離層裏的電子聚集濃度，這些空襲包括掩護盟軍諾曼底登陸期間對柏林等德國地區的大轟炸。

對有關數據分析的結果顯示，當時一顆大型炸彈爆炸時，大氣中電離層電子的濃度顯著下降，從而也加熱了高層大氣。

儘管炸彈區域位於數百英里（上千公里）之外，但這導致英國斯勞上空的電離層電子濃度發生了少量但明顯的下降。

研究人員之一、英國雷丁大學的克里斯·斯科特說："當我發現這種情況時，我感到震驚。"

轟炸，雷電與地震火山

斯科特說："當時盟軍的每次大轟炸都釋放出至少300次雷擊的能量。"

但斯科特也承認"這些都是非常暫時的影響，它們會使大氣略微加熱。"

"轟炸對電離層的影響會持續到熱量散去。"

這項研究揭示了二戰中盟軍的大轟炸不僅將很多德國城市夷為平地，還影響到了大氣空間。

現在，這項研究可能有助於我們更好地了解閃電，火山爆發和地震等自然力量如何影響地球的大氣層。

圖片版權 National Museum/PA Wire Image caption 1942年開始的盟軍對德國的大轟炸將德累斯頓，漢堡等德國城市夷為平地。現在研究才發現爆炸衝擊波穿透大氣層衝上太空。

電離層和人類的關係

大氣層又稱大氣圈，是因重力關係而圍繞著地球的一層混合氣體，是地球最外部的氣體圈層。大氣層最低離地面的距離是大約10公里。大氣層平均厚度約1000公里。

大氣層的存在，使地球適宜生命的出現和繁衍。大氣層對地球和人類具有最重要的保護作用，比如削弱太陽輻射，保溫等。大氣變化影響著氣候變化，地球生物的正常發育和生長，對人類影響重大。

電離層是在距離地面約60到1000公里範圍內大氣層的一部分，它可以影響無線電通信，衛星導航系統，定位，射電望遠鏡，甚至人類對天氣系統的了解。