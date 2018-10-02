圖片版權 EPA Image caption 特朗普表示，他希望聯邦調查局展開問訊。

美國總統特朗普的最高法院大法官提名人布雷特·卡瓦諾（Brett Cavanaugh）受到性侵指控的爭議持續，特朗普表示，希望聯邦調查局（FBI）就指控進行「非常全面的調查」，但不是政治迫害。

早前，美國媒體報道指，白宮有意圖限制對卡瓦諾法官的調查。

特朗普稱，他已經要求給予聯邦調查局自由行動的權利，但同時補充說：「我希望它能進行得快一些。」

卡瓦諾法官的朋友馬克·賈奇（Mark Judge）已經接受了探員的問訊。

賈奇的律師——也是卡瓦諾童年時代的朋友——在周一表示，他當事人的問訊「還未結束」。

賈奇的證供被認為是調查的關鍵，因為性侵的指控者克里斯汀·布拉塞·福特教授（Professor Christine Blasey Ford）指，1982年卡瓦諾對她進行侵犯時，賈奇也在房間裏。

賈奇尚未進行參議院司法委員會的聽證，不過他發表了一份聲明表示：「我記得福特博士信中所形容的那場派對。」

參議院何時就卡瓦諾表決？

周一（10月1日），參議院多數派領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，上議院會在本周就是否確定卡瓦諾的大法官提名進行表決。

「球門一直在移，」麥康奈爾說，民主黨人試圖左右提名，「但是目標並沒有移動過一寸。」

「是時候結束無盡的拖延和阻撓了。」

圖片版權 AFP Image caption 卡瓦諾否認性侵指控。

麥康奈爾並沒有說明表決的具體時間，但是外界預期將是周五——這也是聯邦調查局完成問訊的最後限期——又或者是之後一天。

FBI都問了哪些人？

聯邦調查局預計將會對卡瓦諾法官以及其中一些指控他不當性行為的女性進行問訊——其中包括福特教授，她在上周出席了參議院司法委員會的聽證。

美國全國廣播公司（NBC）報道引述美國一個匿名高層官員指，FBI的證人名單當中不包括卡瓦諾的第三個指控者茱莉·斯維特尼克（Julie Swetnick）。

美國媒體還報道，卡瓦諾法官過去的同班同學曾聲稱他在大學時期飲酒嚴重，但這些同學也不在證人名單上。

不過，《紐約時報》較早前報道，過去曾指控卡瓦諾在誓言之下說謊隱瞞自己飲酒問題的同齡人，打算在周一與FBI談話。

圖片版權 Reuters Image caption 福特教授出席了參議院司法委員會的聽證。

由於聯邦調查局並不是在進行一次刑事犯罪調查，而是在白宮的請求之下進行背景審查，因此問訊的尺度是由白宮界定。

總統特朗普在周一向媒體表示：「FBI應該在合理範圍內問訊任何他們想問的人，但是你必須說這是在合理範圍內。」

他繼續說道：「他們也應該以參議員想要知道什麼作為指引，我也是以此作為指引的。」

關於飲酒的指控

在北卡羅萊納州立大學作者的查爾斯·盧丁頓教授（Professor Charles Ludington）表示，他過去曾看見過卡瓦諾法官在耶魯大學的時候飲酒過度之後口齒不清和步履不穩。

周一，盧丁頓教授在自己的家門口向媒體表示，卡瓦諾說自己不可能喝酒喝到昏倒是「明明白白」的「沒有說真話」。

盧丁頓表示：「我沒有見過他昏倒，但我見到他喝得很醉。」

白宮則通過卡瓦諾在耶魯大學兩名同班同學的聲明，反駁了這些說法。

兩名同學克里斯·杜德利（Chris Dudley）和丹·默菲（Dan Murphy）表示，他們從未見過卡瓦諾在耶魯的時候喝醉昏迷，也沒有見過他對女性有不當行為。

民主黨人的反應

周一，參議院司法委員會的10名民主黨參議員當中的9人致函FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray），給出了一份24人名單，建議這些人應該接受問訊。他們呼籲FBI對全部三名性侵指控者進行問訊。

民主黨人要求獲取FBI所有證人問訊紀錄的副本，以及拒絶配合調查的人士名單。

卡瓦諾法官則否認指控者的這些指控：

心理學講師福特教授是第一個出面指控的女性，她表示在1982年的一場家居派對上，卡瓦諾曾試圖脫她的衣服，將她壓在牀上和捂住她的嘴，當時她15歲，他17歲。

戴博拉·拉米雷茲（Deborah Ramirez）與卡瓦諾是耶魯大學同期學生。她表示，他在一次大學飲酒遊戲當中向她露體。

斯維持尼克說，她在1980年代初期曾去過有卡瓦諾在場的派對，她說，他和他的朋友在那裏試圖在女生的飲品當中「加料」。

參議院會如何表決？

共和黨以51對49的微弱人數優勢，意味著假如所有的民主黨參議員對提名投反對票，共和黨人就最多只能有一個人投反對票。

在這種情況下，副總統邁克·彭斯（Mike Pence）就掌握著決定票，而這一票將會贊成卡瓦諾提名。

較早前，在三名共和黨參議員傑夫·弗萊克（Jeff Flake）、蘇珊·柯林斯（Susan Collins）和麗莎·穆爾科斯基（Lisa Murkowski）的敦促下，聯邦調查局展開了調查。