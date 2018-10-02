央視記者孔琳琳在英國論壇涉打人引發的三大爭議

你的器材不支持播放多媒體材料 中國女記者涉打人被捕：發生了什麼事

中國中央電視台記者孔琳琳在英國保守黨年會一個香港問題論壇上，大聲向與會者喊叫，稱他們「反華」、「漢奸」，從片段所見，工作人員請她離場時，她出手拍打了一名論壇上的工作人員，她被捕後獲釋。

中國駐英國大使館發聲明力挺孔琳琳，批評保守黨人權委員會應「停止插手香港事務」，稱當時中國記者只是「表達觀點」，對事件表示強烈不滿，並要求會議組織者向中國記者道歉。央視發言人指，記者是「正常履職」，稱組織方「舉止失當」。

英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯反駁，指該名記者打人反而應該道歉，保守黨被問到會否道歉時回應稱，已經取消了有關人士會場的證件；警方表示該名女子涉嫌普通襲擊被捕，目前獲准保釋，但調查仍然進行中。

這段2分多鐘的視頻，引發中港兩地網民熱議，甚至登上了微博熱搜榜的第一名，網民反應兩極，BBC中文梳理了事發經過，探討女記者行為的合理性、媒體與黨的關係，以及中英雙方在香港問題的角色。

圖片版權 Hong Kong Free Press Image caption 孔琳琳後來被保安人員帶離會場，並被警方逮捕。

1. 觸碰與打人

事件發生在9月30日。從畫面所見，孔琳琳在論壇上不斷大叫，被工作人員請離開，其間，工作人員用手輕碰孔琳琳的右手手臂，勸喻她離開。但孔琳琳繼續高聲呼叫「自己有權利」，突然拍打工作人員，然後另一名男性工作人員，從背後緊捉孔琳琳的手臂。

涉事的工作人員聲稱片段錄製前被掌摑了兩下。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @enochcafe First day of #CPC18, managed to get slapped in the face twice, literally. I was helping in @CPHumanRights and @hk_watch fringe event on Hong Kong, a reporter from Chinese state-owned #CCTV shouted from her seat. When I asked her to leave, she refused and assaulted me pic.twitter.com/8BWi4hDfgU — Enoch Lieu (@enochcafe) 2018年9月30日

事後，孔琳琳因為普通襲擊罪被警方拘捕，其後獲釋，警方強調調查仍在進行中。

孔琳琳在事發後於微博上表示，自己不是「打人」，而是「正當防衛」，很多中國的網民都認為，孔琳琳當時被人用手指嚇，出手「拍打」工作人員，不算是「打人」，只是女性保護自己的自然反應。

不過，有香港網民就提出，「一個受過文明教育的人是不會動手打人」，「出手打人就表示你輸了」。

一名常常活躍於香港社會運動的青年王先生（化名）對BBC中文說，「如果事件發生在香港，示威者與警方、保安人員的肢體碰撞更嚴重，但香港示威者身經百戰，知道出手拍打人便是超越了那條界線。」

王先生說，不希望為了孔琳琳這件「無聊」事件用自己的名字作公開評論，所以要求化名。

「一個來自不民主國家、從不在自己領土示威的人，去另外一個民主國家，說自己有示威權利，這是多諷刺、多可笑的，」王先生說，「如果是外國記者在中國兩會上抗議、大吵大鬧，後果又會是怎麼樣？」

圖片版權 Weibo

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2. 女記者應否示威？

根據「香港監察」發表示的聲明，事件發生在會議接近尾聲，曾經被香港拒絶入境的保守黨人權委員會副主席羅傑斯當時致辭說，「我是親中國的，不是反中國的。我希望中國和中國人民成功。我批評中國當前的政府以及它對待人民的方式，但我支持中國這個國家和中國的人民，我相信香港的成功符合中國和英國的共同利益。所以，遵守中英聯合聲明規定的義務，保障一國兩制的實行，對中國和英國都有好處。」

但話音剛落，孔琳琳就站起來對羅傑斯尖叫：「你撒謊！你反華！你想分裂中國！你連中國人都不是。其他人都是漢奸！」

在孔琳琳被趕離場時高叫「英國沒民主」、「我是記者」、「我有權示威」。中國駐英國大使館聲明說，「英國一貫標榜言論自由，但當中國記者在邊會上提問表達觀點時，卻遭到百般阻撓，甚至人身侵犯，這是完全不能接受的」，央視亦指，「央視記者孔琳琳提問並表達觀點時，受到阻止，並受到人身侵犯……這起侵權事件發生在一個標榜言論自由的國家，這是不可接受的。」

中國很多網民認為記者在面對「分裂中國」的議題上「勇敢」走出來，是「義不容辭」，認為這是「一名中國公民履行義務的行為」。

但另一批網民則關注，是孔琳琳「官媒記者」的身份，有香港網民反對記者與示威者的身份角色重迭，其中一名網民說，「她用記者身份入場，有紀錄和報道的權利，最多是有離場抗議的權利。」

中國國家主席習近平2016年曾經到訪中國官媒，表明「央視姓黨」。中央電視台的記者和一般記者有一定的分別，央視不是普通官媒，其位置等同廣電總局，是中國大外宣計劃的核心部分。現任央視台長就是中宣部副部長。不少香港網民存在疑問，她是否接到特別命令來大鬧這場會議。

香港浸會大學新聞系助理教授閭丘露薇表示，這次央視記者的表現，展現了中國的媒體制度的核心點──媒體是為黨的利益服務的，必須忠於黨。

「敢於亮劍，本身就是這些宣傳工作者的職責，所以看到從官方言調回應，到國內輿論的大力支持，一點都不意外，這是職責所在，媒體制度決定的，」閭丘露薇說。

她說，中國官方對記者的定義，與一般新聞學生在課堂學到的新聞專業標凖不同。

浙江大學教授吳飛對BBC中文表示，從專業主義來講，記者是事實的陳述者與報導者，在很多情況下，不應該是事件的直接參與者，但中國的駐外記者，他既是記者，也是一個國家意志的宣傳者，所以傳統的專業主義的理念，並不完全適合對中國駐外記者的分析，因為這些記者有多重的角色。

香港記協主席楊健興對BBC中文表示，今次事件央視記者超越了記者要做的事情，不是就對方言論行為提出質問，而是一種帶有立場的攻擊，不應變做「宣傳機器」，央視應該解釋，記者的職責到底是就新聞問題提問，還是維護中央政府的立場。

圖片版權 Xinhua Image caption 中央電視台位置等同於廣電總局，是中國大外宣計劃的核心部分。

3. 香港議題挑動的愛國情緒

在微博上，大批中國「愛國」網民聲援孔琳琳的做法，認為香港是中國的一部分，英國保守黨本身不應舉辦一個有關香港問題的論壇。

這場論壇是由保守黨人權委員會以及非政府組織「香港監察」共同組織，主題是「對香港自由、法治和自治的侵蝕」，出席者除了保守黨人員外，還包括香港民主黨創黨主席李柱銘、港大法律系副教授戴耀廷和香港眾志常委羅冠聰等。

這三名來自香港的代表，是香港民主派的代表人物。李柱銘在政壇多年，是民主黨元老級人馬及創黨成員，他1985年起進入議會，曾經是《基本法》起草委員，見證主權移交，以及之後國家安全法23條的爭議，離開議會後，他多次到英美等國出席會議，解說香港狀況；戴耀廷曾經發起2014年的佔領行動，近期多度發表有關「港獨」的言論而被香港建制派指控他散播「港獨」，不過戴耀廷說自己本身不支持「港獨」，而是挑戰香港言論自由的底線；羅冠聰是被褫奪議員資格的代表，其所屬的香港眾志主張「自決」，認為香港人可以自身決定前途問題，「港獨」是其中一個選項，但並非其組織主力倡議的政治議題。

許多中國網民也順勢把這場論壇與「港獨」掛勾──儘管會議上「港獨」不是討論內容的核心，論壇的主題是「對香港自由、法治和自治的侵蝕」。但反對者認為，香港主權移交英國多年，這些組織不應該辦一個有關香港問題的論壇，認為這是「中國的內政」。

中國駐英國大使館要求保守黨人權委員會「停止干涉中國內政，停止插手香港事務」，而央視發言人說，「任何鼓吹分裂中國的圖謀和行為都是逆歷史潮流和徒勞的」。

圖片版權 AFP Image caption 在中國國慶日，有香港示威者高舉「港英旗」抗議中國政府削弱香港言論自由。

不過，在香港反對派眼中，他們亦希望英國在香港議題上發聲，希望確保「港人治港」、「高度自治」下，香港人的自由、權利得到保障。前港督彭定康曾經撰文表示，在《中英聯合聲明》下，英國政府是有「道義及政治上的責任和責務」，保證中方遵守其之前作出的承諾，包括「五十年不變」等等。

香港學運領袖黃之鋒因為其護照被法庭扣起無法到英國出席保守黨大會，他早前接受BBC中文訪問時表示，明白目前英美等國家只是停留只是口裏說支持，不能夠在政策、制度上帶來改變，但香港反對陣營，仍然需要與外國政客有聯繫，是想在國際上累積籌碼，令外國政治人物理解香港問題，理解民主進程與香港很有距離。

「香港的一國兩制源自國際條約，國際問題需要國際籌碼去應對。這是我理解的香港未來狀況，」黃之鋒說。

英國外交部定期會發表報告書，談到香港情況，過往多次就香港問題表達關注，例如近日香港民族黨被取締的事件，英國官方重申，香港高度自由、權利及自由是其核心價值，必須受到充分尊重，而銅鑼灣書店股東及職員失蹤事件發生時，英國批評事件嚴重違反《中英聯合聲明》及破壞「一國兩制」。

一般而言，中國外交部在英國發表報告或聲明後，都會回應「香港事務是中國內政」，別國無權平預，又指不存在英國對香港有所責任，認為英方無權對香港事務妄加評論。