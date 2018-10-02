女同性戀故事如何通過審查登上印度大熒幕

圖片版權 JioCinema/Loneranger Productions Image caption 女同性戀電影《瑪雅第二季》（Maaya 2）登上印度電視熒幕有難度。

低成本的智能手機和廉價的移動數據意味著印度人正大量透過手機屏幕觀看內容。這為印度的娛樂產業打開了一個創作自由的新世界。

電影導演奎師那·巴特（Krishna Bhatt）說，網絡賦予她「力量來展示我真正想說的故事」。

她製作了兩部網絡電影，其中的一部《瑪雅第二季》圍繞一個女同性戀的愛情故事展開。在印度，這類題材要想進入影院或是登上電視熒幕非常困難。

「要想在影院裏展示做愛過程，我必須要通過一萬條審查規則，」巴特說。

「我的接吻鏡頭會因為一些愚蠢的規則被迫剪掉。你是不能在電視上展示那些鏡頭的。」

在印度，儘管電影和電視連續劇受到政府嚴格的審查制度制約，網上播放的劇作很大程度上卻不受管制，至少到目前為止是這樣的。

Image caption 導演奎師那·巴特說，網絡給了她一種"新的自由感"。

「如果你可以隨心展示一切而不被任何人緊緊盯著，這就像一種新的自由感，就像獨立，」巴特說。「那正是網絡能為你做的。」

印度黃金時段的電視節目很大程度上被家庭劇佔據著，這些劇集通常長達幾千集，可以連播好幾年。這不僅限制了其它劇集登上熒屏的機會，還限制了故事類型。

因此，下至演員，上至導演、編劇都從網絡世界獲得了新的自由。

Image caption 演員阿魯諾德·辛格說，他在寶萊塢發展遇到了瓶頸。

例如在孟買北部的昌迪瓦裏（Chandivali）工作室，他們正在拍攝一部印地語劇集，叫做《綁架》（Apharan）。拍攝從清晨開始，一直持續到深夜。劇組爭分奪秒，以完成定於11月在印度本土在線視頻應用ALTBalaji發行的11集劇集。ALTBalaji是一個覆蓋96個國家的網絡視頻點播平台。

在一個打造成印度小鎮街市的露天場景裏，主演阿魯諾德·辛格（Arunoday Singh）扮演的前警察在一起失敗的綁架案中被捕。他曾出演不少主流的寶萊塢電影，但都是一些小角色。

「過去的四到五年裏，我在寶萊塢一直困在瓶頸當中，」他說。「我並沒有成為大明星，但也不至於默默無名。」

Image caption 《綁架》預期在11月發行。

「選角導演知道我的能力，但卻連一個試鏡機會都不給我。」

在線娛樂為他打開了另一扇門。隨著焦點轉向由網絡娛樂帶來的機遇，《綁架》只是印度今年製作的眾多的網絡連續劇之一。

「對演員和編劇而言，現在有了更多的機會，這總是好的，因為這是一個非常殘酷的行業，」辛格說。

外國公司也看到了這股潛力，網飛（Netflix）和亞馬遜大舉投資印度市場。

圖片版權 ALTBalaji Image caption ALTBalaji說他們必須為訂閲者正確定價並正確選擇內容。

如何賺錢？

在印度這樣一個智能手機用戶超過3億的巨大市場，訂閲可以成為一項龐大的收入來源。

「與電視不同，網絡娛樂是一項OTT業務（基於互聯網從而不需要電信運營商額外支持的服務），這意味著它消除了分銷商或中間商，」 ALTBalaji首席執行官納茲卡特·潘特瓦迪亞（Nachiket Pantvaidya）說。「因此，你能獲得觀眾為訂閲你的內容而支付的全部金額，對於內容製作人來說，這是數字業務真正吸引人的地方。」

ALTBalaji希望能達到2億觀眾，但仍有許多挑戰——其中之一就是正確定價。

「我們希望將淨定價保持在顧客每天支付少於1盧比的水平（1便士；1.4美分），這極其重要，」潘特瓦迪亞說。「我認為這是觀眾願意出價購買的定價。」

然後，就是要製作正確的內容。

「95%的印度家庭只有一台電視機，因此個人選擇很受限制。我們並非主要針對那些不看電視的人。我們迎合的是那些和家人一起看電視時，喜歡看一些不同的內容；而獨自一人時又喜歡看一些其它內容的人。」潘特瓦迪亞解釋說。「要定義這些內容並對凖目標是一項挑戰。」

但這種繁榮很大程度上依賴於印度移動數據收費保持低廉。

那是電信行業整合過程中激烈價格戰的結果，沃達豐（Vodafone Idea），Airtel，Jio和BSNL等公司都在努力吸引用戶。沒有人確切知道移動運營商還能維持多久這麼低的價格。

儘管如此，網絡娛樂仍在為成千上萬的演員、導演和編劇帶來希望，他們駐守孟買周邊，期待事業上的大突破。