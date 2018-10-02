美中軍艦南海零距離逼近 擦槍走火危險徒增

圖片版權 Reuters Image caption 美國「迪凱特」號驅逐艦艦長奈特·克里斯滕森稱，中國驅逐艦靠近美艦船頭，相距僅41米，迫使迪凱特號「採取技術動作以防撞擊」。

中國一艘驅逐艦在南中國海有主權爭議的島礁外海域迫使一艘美國驅逐艦改變航線緊急避險。

美國海軍稱中國軍艦靠近美艦的行為是「不專業和不安全的」。

相距41米

美國國防部證實，美國海軍驅逐艦「迪凱特」號（USS Decatur）9月30日在南中國海域行使「自由航行」。

美艦駛入了中國聲稱擁有主權的南沙群島的南薰礁和赤瓜礁12海里範圍內。

「迪凱特」號驅逐艦艦長奈特·克里斯滕森稱，中國驅逐艦靠近美艦船頭，相距僅41米，迫使迪凱特號「採取技術動作以防撞擊」。

中國國防部發言人隨後也證實了中國軍艦在南海上逼近美艦。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC的記者登上一架美軍飛機，飛過備受爭議的南中國海。6個國家在這片海域競爭，但是近年來中國加強了建島和巡邏力度。

10月2日，中國國防部新聞發言人吳謙稱：「9月30日美國海軍"迪凱特"號導彈驅逐艦擅自進入中國南海有關島礁鄰近海域。中國海軍170艦迅即行動，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。」

危險遊戲

除了中國外，包括台灣，菲律賓，緬甸，馬來西亞和越南等多個國家都對南中國海群島聲稱擁有主權。

中國的「九段線」把大部分南海島嶼劃入中國的主權範圍內。美國軍艦則堅持定期在南中國海行使「自由航行」。

國際法承認島嶼周圍12海里屬於主權國。美國軍艦駛入南薰礁和赤瓜礁12海里範圍內，就是宣示美國不承認中國對有爭議島嶼的主權聲稱。

美軍太平洋艦隊發言人查爾斯·布朗稱：「我軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。」

這是美國軍艦在過去6個月內第二次駛入中國聲稱擁有主權的南海島礁12海里範圍內。

美軍的做法一再激怒北京。中國國防部2日發表聲明稱：「美方一再派軍艦擅自進入中國南海島礁鄰近海域，嚴重威脅中國的主權和安全、嚴重破壞中美兩國兩軍關係，嚴重危害地區和平穩定。」

圖片版權 CSIS/AMTI Image caption 南沙永暑島衛星照片顯示出彈藥倉庫（紅色）、雷達裝置等軍事設施。

中美角力

近年來，中國加快了在南中國海的人工島礁建設，並在人工島上部署了軍事設施。

美國等國家指責中國把南中國海島礁軍事化。中國則堅稱這些設施旨在保護在該地區作業的漁船和海上航行安全。

美中驅逐艦南海相互逼近之際，美中兩國的貿易戰也在急劇升溫。

中國向俄國購買戰機和地對空導彈後，美國對中國軍方實施了制裁。

據稱，中國已經取消了原定於本月晚些時候與美國國防部長馬蒂斯的安全會晤。