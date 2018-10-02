印尼海嘯：21歲英雄空管員留守塔台殉職感動印尼

圖片版權 Twitter/AirNav Image caption 印度尼西亞空中交通管制員阿貢

「他是我們的國家英雄，」巴澤航空（Batik Airways）飛行員馬菲拉（Ricosetta Mafella）說。

他說的是印度尼西亞空中交通管制員阿貢（Anthonius Gunawan Agung）。阿貢在生前最後一刻確保馬菲拉駕駛的飛機安全逃離地震和海嘯。目前，這場災難已經在當地造成超過1300人死亡。

馬菲拉認為，阿貢可能救了他和所有乘客的性命，並稱他為「守護天使」。

「可以起飛」

上周五下午（9月28日），21歲的阿貢在印尼中蘇拉威西省帕盧機場控制塔台值班，而馬菲拉駕駛的巴澤航空飛機在跑道上凖備起飛。

「我急著離開，腦子裏有個聲音在對我說，馬上離開這裏，」44歲的馬菲拉說，「我讓機上工作人員和地勤加快速度。」

圖片版權 Ricoseta Mafella Image caption 上周五下午（9月28日），21歲的阿貢在印尼中蘇拉威西省帕盧機場控制塔台值班，而馬菲拉駕駛的巴澤航空飛機在跑道上凖備起飛。

18時02分，飛機起飛。不到一分鐘後，印尼發生7.5級地震。

機場控制塔台開始搖晃時，阿貢周圍的其他工作人員逃離了塔台，但阿貢仍然堅守崗位，確保飛機能起飛。他生前最後一句話是：「巴澤航空6321可以起飛。」

然後，他就從搖搖欲墜的塔台上跳了下來，顯然，他發現路被堵住了。阿貢在等待救治時去世。

圖片版權 Ricoseta Mafella Image caption 從駕駛艙內，馬菲拉看到了海岸線旁的巨浪

馬菲拉和機上的147名乘客和空乘完全不知道地面上發生了什麼事情，但是從駕駛艙內，馬菲拉看到了海岸線旁的巨浪。

「我看到一個半徑很大、以圓形移動的海浪，並且越來越大，我不知道那是什麼，」他說。

「我打給空中交通管制員好幾次，想告訴他我看到的東西，但是沒有回應。」

馬菲拉之後才知道他的電話為什麼沒有回應。「我在一個WhatsApp群組中，裏面有其他空中交通管制員，其中一位告訴我，他們叫阿貢離開塔台，」馬菲拉說，「但是他說，等一等，等一等，巴澤（航空）還在這兒。」

「我知道事情經過後，不知道該說什麼。」

圖片版權 Reuters Image caption 搜救人員目前仍然在營救被困災民

印度尼西亞的蘇拉威西島（Sulawesi）上周五發生7.5級地震，並引發海嘯。根據該國救援機構的信息，目前有超過1300人死亡，超過100萬人受到影響。

印尼空中導航公司（Air Navigation Indonesia）發言人斯瑞特（Yohannes Sirait）對美國廣播公司表示，阿貢的決定可能挽救了數百人的生命。

印尼空中導航公司稱，為感謝阿貢的傑出貢獻，他去世後被提升了兩級。

「阿貢工作到生命最後一刻，飛機起飛後他才離開塔台，」公司秘書雷迪透（Didiet KS Radityo）對雅加達郵報（Jakarta Post）表示。

印尼空中導航公司發佈在社交媒體上的照片顯示，士兵們正抬著阿貢的遺體，凖備運往墓地。

阿貢犧牲的故事很快在網上傳開，人們稱他為英雄。

「我很難過，」馬菲拉對BBC說。「我可能也會死。他是我的英雄，也是國家英雄。」