英國擬對海外買家增稅 華人房產投資者遇變數

圖片版權 PA Image caption 英國首相特里莎·梅在ABBA音樂聲中手舞足蹈登上保守黨2018年會。她再增加海外投資者未來購房稅的提議有吸引本國年輕人的意圖。

因為脫歐決定沒有阻擋海外投資者不斷加速到英國投資房地產的趨勢，英國梅首相提出再提高海外投資者1%-3%的印花稅。

這個對越來越多人不住在英國、但到英國買房或者投資英國房產的華人投資者會有什麼影響？

英國市場吸引力

英國具有房地產市場流動性強、交易速度快和法律環境穩定的特點，特別是在過去幾十年裏，不論對英國本地人還是外國人，買房者一視同仁。這是它吸引全球投資者的一個重要原因。

因為中國大陸樓市價格已經處於世界前列，在全球經濟大形勢變化、資產價格瘋漲已經成為歷史之際，中國大陸投資渠道有限，投資英國成為一種潮流，淨資產人群都爭做國際房東。

由於英國大城市住宅沒有跟上人口和經濟發展的"剛需"，英國城市房產近20年增值明顯，租金回報率高。不僅是商業地產，加之留學、移民等需求，居民住宅也是中國大小投資者關注和投資的重要區域。

過去幾年裏，中國萬科、碧桂園、綠地、恆大等等大開發商紛紛以不同方式投資英國的商業和居民住宅房地產市場。在倫敦市場一些資產價格已經在5年裏翻倍的情況下，很多華人投資者又將目光轉向曼切斯特等其它城市。中國最大的海外房產網居外網的CEO羅雪欣表示，2018年1月華人買家對曼城房產的詢價比前一年猛增255.6%。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國決定因為脫歐兩年後，海外投資者對英國房地產投資卻呈不斷加速的趨勢，

脫歐反漲？

2016年英國全民公投決定脫歐，在此前後，很多反對脫歐的人士預測英國一旦脫歐將遭遇金融風暴，包括房價將出現大跌，金融機構紛紛逃離倫敦。

但兩年多後，倫敦作為國際金融中心之一的地位不僅沒有被說德語為主的法蘭克福和說法語為主的巴黎取代，相反的是，以亞洲投資者為代表的巨量國際資金相繼湧入倫敦等英國市場，特別是倫敦的房地產市場。

且不論歐洲俄國中東等其它地區的投資者對倫敦市場的投資，也不論前兩年或數月前中國投資者的大手筆，僅9月份中港投資者的表現可說明倫敦市場的吸引力：中國建設銀行在倫敦交易所發行10億美元債券反響熱烈、中國再保險近10億美元收購英國一保險公司、香港新鴻基10億英鎊買進地產開發項目、復星國際收購英國皇家交易所大樓、李嘉誠長子李澤鉅凖備將英國資產公司在倫敦上市，等等。

與此同時，美國公司的投資也令人注目，包括股神級別的美國金融投資家沃倫·巴菲特近日宣佈，他也看好倫敦的房地產市場，已經和英國合伙方簽署協議設立倫敦地產機構。

圖片版權 Getty Images Image caption 脫歐給英鎊帶來不確定性。

房地產門檻

英國城市規劃法律嚴格限制亂開發，規定必須保留公園、綠地等公共用地，像倫敦這樣的英國大城市保證了綠色發展的環境，但同時住宅開發跟不上人口和經濟增長"剛需"的情況越來越嚴重。這也是投資者看好英國房地產長遠發展的最重要因素。

但是，對遭受2008年金融危機打擊後經濟不振、工資不漲的英國本地年青人來說，外國投資者蜂擁而至、房價上漲不止並非好事。在倫敦租房價格也不斷上漲的情況下，很多購買倫敦住宅的投資者人都沒有來過英國，買房子就是為了出租，其中華人投資者不少。

有評論人士指出，從政治上來說，在備受英國選民關注的保守黨年會前，梅首相提出再提高海外投資者印花稅的建議，是為了吸引國內選民、特別是年輕選民的支持。

這次梅首相建議加的稅，是針對的是未來要在英國購房但人不住在英國、不給英國政府交稅的海外機構投資者和個人投資者。對於已經在英國購房，或居住在英國的外國人或英國人毫無影響。

另外，有統計說，如果對海外買家新增1%的印花稅，將會為英國帶來每年4000萬鎊的收入；如果新增3%的印花稅，將每年給英國財政增加1億2000萬鎊的收入。這對需要資金的英國政府來說誘惑很大。

從宏觀角度看，隨著各國利率上升，全球房地產市場也開始進入了調整期。在一些國家和地區房地產市場進入拐點之際，英國政府也擔心今後本國的房地產市場泡沫越來越多，所以給未來新到的房地產投資者設限，也可能有未雨綢繆之意。

此外，多國的房地產市場事實證明，你越限制，卻越有人要買，而且是要趕在新稅落實之前買。因此也有評論人士認為，在新政落實前，不排除可能出現一波"搶房潮"。

時間的考驗

但如果英國政府未來繼續提高對海外投資者英國購房的稅收，勢必會對未來房地產買家造成影響。

對海外買家再增稅能否實行？這有待於首先是執政的保守黨黨內取得多數共識。然後也要得到議會其它黨派的支持，最終得到議會批准後才能形成政策。

也就是說，在靴子（政策）落地實施之前，投資者尚無需繳納可能新漲的稅收。

目前英國各方共識尚不明確，但倫敦金融城的反應最快，英國上市的大型地產公司股價次日應聲下跌，6億英鎊隨即蒸發。這也就是對這項提議非正式投出了自己的一票。

另外，英國脫歐日期不斷迫近而英國與歐盟能否達成協議尚無法逆料，對市場來說，最大的一個不確定因素將是英鎊的匯率，這將也是對未來華人投資英國收益的重大決定因素。