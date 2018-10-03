特朗普被指曾幫父母逃稅數百萬美元

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普與其父親

近日，《紐約時報》報道稱特朗普曾幫助其父母逃稅，金額達數百萬美元。紐約稅務部門表示正在調查此項指控。

《紐約時報》指，特朗普在90年代參與了「數次可疑的稅務計劃，包括一些徹頭徹尾的欺詐行為」。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）稱，《紐約時報》的報道是「有誤導的攻擊」。她說，「幾十年前」稅務部門就已經審定了這些交易。

特朗普本人在推特上否認這些指控，稱《紐約時報》使用了「金錢的時間價值」概念寫出了一篇「無聊「的報道，並指累計起來，該報97%關於他的報道都是負面的。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年10月3日

特朗普的律師哈德（Charles Harder）則在聲明中說：「無人欺詐或逃稅。《紐約時報》做出錯誤指控所依據的那些所謂事實十分不準確。」

《紐約時報》指控了什麼？

特朗普曾多次聲稱自己是一名白手起家的富豪，父母的地產帝國沒有給他什麼幫助。

但《紐約時報》做了一項特別調查，分析了超過10萬頁文件。該報調查後指控特朗普實際上從他父母那得到了4.13億美元。

「特朗普3歲時每年從他父親的地產帝國賺取20萬美元（按現今幣值計算），」報道稱，「他8歲時就成了百萬富翁。」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普與其父親弗雷德·特朗普（右一）、母親瑪麗·特朗普（右二）、前妻伊凡娜·特朗普（左二）

報道稱，特朗普大學畢業後不久，每年從父親那裏得到100萬美元。這個數字在他四五十歲時，已經上升至超過500萬美元。

《紐約時報》報道：「這些錢大部分給了特朗普，因為他幫助父母逃稅。他和兄弟姐妹們成立了一個假公司，以掩飾父母贈送他們的數百萬美元。」

《紐約時報》還指控，特朗普「幫助他的父親獲得了數百萬美元的不正當稅收減免」。《報道》稱，特朗普將父母的房地產資產價值估低了數億美元，以減少繳稅。

特朗普的律師回應指控時說：「實際上，特朗普總統根本沒有參與這些事情。」他說，這些事情是由特朗普家族其他成員處理的，他們本身不是專家，都是依靠稅務專業人士處理。

報道中兩大最大指控是：

·《紐約時報》稱，特朗普已經去世的父母弗雷德·特朗普（Fred Trump）和瑪麗·特朗普（Mary Trump）向子女轉移了超過10億美元的財產。稅務記錄顯示，他們為此支付了5220萬美元（約5%），而他們本應該繳納5.5億美元。特朗普的弟弟羅伯特·特朗普（Robert Trump）在一份家庭聲明中稱，所有需要交的稅都已經交齊。

· 特朗普曾聲稱，他用「一筆100萬美元的小額貸款」創立企業，而他必須加上利息償還，《紐約時報》認為這種說法是不準確的。《紐約時報》發現，弗雷德·特朗普當年借給他兒子的錢，以現今幣值計算高達1.4億美元，其中大部分沒有返還。

《紐約時報》作出指控的依據是什麼？

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《紐約時報》稱，他們的信息源包括財務報告等公開文件，以及銀行賬單等機密記錄，其中包括弗雷德·特朗普及其公司、特朗普家族的各類合作公司和信託公司的超過200份報稅表。

這與特朗普本人的報稅情況有關嗎？

《紐約時報》沒有看到特朗普本人的個人納稅申報表。與以往的總統不同，他拒絶公布。

不過《紐約時報》稱，根據他們見到的信託納稅申報單等記錄，能了解到過去幾十年來，特朗普家族的交易如何讓他變得富裕起來。

紐約州稅收與財政部（New York State Tax Department of Taxation and Finance）對BBC表示，他們正在審查《紐約時報》文章中的指控，也正在積極尋求所有調查途徑。

《紐約時報》報道還指，因為這些事件已經過去太長時間，特朗普不太可能面臨刑事調查。不過，對於稅務欺詐的罰款沒有時間限制。