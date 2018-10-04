蓬佩奧出訪亞洲四國：中國與朝鮮之旅充滿變數

圖片版權 Getty Images Image caption 蓬佩奧即將出訪亞洲四國，其中訪問朝鮮的行程被視為對特朗普和金正恩第二次會面做凖備。

美國國務卿蓬佩奧將出訪日本、韓國、朝鮮和中國，訪問期間他將會與日、朝、韓的元首會面，但分析指，礙於中美近期的貿易糾紛，蓬佩奧訪華的行程可能會出現變數，甚至能否成行也成問題。

美國國務院發出的通告指，蓬佩奧將在周六（10月6 日）先抵達日本，與首相安倍晉三和外相河野太郎會面。他周日會轉到朝鮮訪問，與朝鮮領導人金正恩會面，並同日到訪韓國，分別與總統文在寅和外長康京和會面。最後，蓬佩奧周一會到北京訪問。

美國國務院沒有透露蓬佩奧會與哪些中國官員會面，國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）只透露他會與中方官員就「雙邊關係、地區和全球局勢」進行討論。中國官方中央電視台引述中國外交部發言人指，兩國官員會就雙方「共同關注的議題交換意見」，但同樣沒有透露蓬佩奧預定會跟哪些中國官員見面。

朝鮮方面，外界認為蓬佩奧訪朝是為了美國總統特朗普與金正恩第二次會面鋪路，但蓬佩奧過去數月訪朝的行程分別都出現了變數，而朝鮮外交部長李勇浩日前更公開批評美國沒有回應朝鮮的善意，為蓬佩奧的訪問蒙上陰影。

中美糾紛依舊

圖片版權 Reuters Image caption 劉鶴原定將與美國官員就中美兩國貿易糾紛談判，但美國上月進一步擴大關稅措施後，中方取消會面。

中美近期受貿易戰的影響，多次推遲或取消了兩國官員原定的會面。美國上月擴大對中國貨物徵收關稅的範圍，引來中國反擊，中方其後更取消副總理劉鶴赴美談判的計劃。而中國外交部周二（10月2日）也宣佈，應美方要求，將推遲兩國的第二輪外交安全對話。

但《紐約時報》引述美國官員指，是中方要求取消原定十月中舉行的會談，原因是一名高級中國軍官「無暇出席」。

中國近代史學者章立凡認為，蓬佩奧要到中國的消息似乎還不是非常確切。他接受BBC中文訪問時指出，形勢上是蓬佩奧訪問中國，但是外界仍然需要留意究竟背後是誰主動要求蓬佩奧到訪，以及他最後能否成行。

章立凡認為美國可能在朝鮮問題需要與中國溝通，因而要求到訪中國，但是外界關心的始終是中美近期貿易糾紛會不會在討論範圍之內。他留意到特朗普早前說跟中國談判「尚不是時候」，而中國領導人又聲言要自力更生，雙方在這個糾紛上好像還未到「接近解決」的程度。

中國政府上月發出《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，再次批評美國片面強調「美國優先」，奉行單邊主義和經濟霸權主義。章立凡說，中方在這份文件講得很強硬，但他留意到白皮書同時強調中美「雙方共同的利益」，他從這份文件中讀出了中國「求和」的姿態，他認為中共可能希望「盡早結束這種對抗」。

「墮入愛河」

圖片版權 Getty Images Image caption 李勇浩批評，朝鮮已經釋出大量善意，包括停止核試及試射導彈，卻得不到美方的相等回應。

蓬佩奧亞洲之行另一個重點是與朝鮮領導人金正恩會面，如果成事，這將會是兩人第三次會面。但這個會面同樣有變數，因為蓬佩奧7月訪問朝鮮時，並沒有獲安排與金正恩會面，美方其後更突然取消蓬佩奧原定8月的訪朝行程。

路透社分析形容，蓬佩奧出訪朝鮮的消息傳出時，朝鮮卻發出「負面」的訊號。朝鮮外長李勇浩在聯合國大會發言時批評，朝鮮已經釋出「大量善意」，包括停止核試及試射導彈，卻得不到美方的相等回應。

李勇浩說：「對美國沒有信任的話，我們就不會對自己的國家安全有信心。在這種情況下，我們絶對不會首先單方面解除我們自己的武裝。」

但特朗普發出的訊息卻完全相反。他上周六（9月29日）聲稱在朝鮮問題上已經取得進展，更向支持者表示他已經與金正恩「墮入愛河」。