圖片版權 Getty Images Image caption 卡塔爾為2022年世界杯建設的體育館Al Wakrah Stadium

位於中國西南的廣西新媒體中心最近引發了國際關注。

是因為這座建築是工程設計傑作？還是因為廣西人終於擁有了新媒體中心？都不是。實際上，如果仔細看看，就會明白原因。

一些聰明的網友好像覺得這座建築還不夠像男性生殖器，他們製作了一個視頻，加上了煙花表演。你可能馬上就能明白，這看起來像什麼了。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @OFalafel "I do like it but don't you think perhaps it's a little ... you know... a little bit too penisy?"



Architect: "Don't worry, there'll be so many fireworks and lights on the launch night, nobody will ever notice" pic.twitter.com/rqh04z5L2a — Olaf Falafel (@OFalafel) 2018年9月25日

這個視頻引發網民無限遐想，「很有陽剛之氣」，「真的不能怪人想偏」。

廣西廣電網絡有限公司的工作人員當時回應說，這棟樓還沒有修完，他們沒有放煙花，這個視頻是PS的。

中國媒體報道稱，該中心項目預算總投資近20億元。2016年8月項目開工建設，今年9月30日已經正式竣工。

這並不是中國第一次出現象生殖器的建築，中國官方媒體《人民日報》的辦公大樓也曾被指像男性生殖器。

2013年，人民日報大樓的照片在網上披露後受到熱議，有人稱其與央視大樓「大褲衩」陰陽調和。對於網上的吐槽，設計者、東南大學建築學院教授周琦回應說，並不擔心公眾輿論。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官方媒體人民日報大樓也曾被指像男性生殖器。

「房子蓋好以後產生各種各樣的說法，那都是非常好的事，包括陽具和性暗示，也挺好，這些我從來沒有想過，在某個角度看很有意思。這類吐槽很好，我很開心，」他接受中國媒體採訪時表示。

BBC記者納格什（Ashitha Nagesh）報道，國外也不乏與生殖器相似的建築。

圖片版權 Google maps Image caption 2014年，人們發現美國伊利諾伊州迪克森市基督教科學中心（Christian Science Center）從上方看上去並不虔誠。

2014年，人們發現美國伊利諾伊州迪克森市基督教科學中心（Christian Science Center）從上方看上去並不虔誠。

還有澳大利亞新南威爾士州紐卡斯爾市的女王碼頭塔 （Queen's Wharf Tower），當地居民給它起了一個綽號「陰莖塔」。

令人遺憾的是，當地政府決定將其拆除，上周已經開始拆除工作。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @IstandWithQatar The development of Al Wakrah Stadium – a proposed 2022 @FIFAWorldCup tournament venue, has taken a major step forward with the installation of the final piece of the roof structure.#Qatar2022 pic.twitter.com/U7Yhv2nwZA — IstandWithQatar.org (@IstandWithQatar) 2018年9月24日

另外，還有酷似女性生殖器的建築。卡塔爾為2022年世界杯建設的體育館Al Wakrah Stadium由設計師哈迪德（Zaha Hadid）設計。這座體育館的設計剛披露就遭到批評，因為它很像女性生殖器。

儘管該設計飽受爭議，但這座體育場還是在加緊建設，目前已經成型，為2022年的世界杯做好凖備。

所以，廣西的新媒體中心並不孤單，畢竟世界各地還有這麼多跟它一樣酷似生殖器的建築。