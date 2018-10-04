廣西新媒體中心造型引關注 細數全球形似生殖器的建築
位於中國西南的廣西新媒體中心最近引發了國際關注。
是因為這座建築是工程設計傑作？還是因為廣西人終於擁有了新媒體中心？都不是。實際上，如果仔細看看，就會明白原因。
一些聰明的網友好像覺得這座建築還不夠像男性生殖器，他們製作了一個視頻，加上了煙花表演。你可能馬上就能明白，這看起來像什麼了。
這個視頻引發網民無限遐想，「很有陽剛之氣」，「真的不能怪人想偏」。
廣西廣電網絡有限公司的工作人員當時回應說，這棟樓還沒有修完，他們沒有放煙花，這個視頻是PS的。
中國媒體報道稱，該中心項目預算總投資近20億元。2016年8月項目開工建設，今年9月30日已經正式竣工。
這並不是中國第一次出現象生殖器的建築，中國官方媒體《人民日報》的辦公大樓也曾被指像男性生殖器。
2013年，人民日報大樓的照片在網上披露後受到熱議，有人稱其與央視大樓「大褲衩」陰陽調和。對於網上的吐槽，設計者、東南大學建築學院教授周琦回應說，並不擔心公眾輿論。
「房子蓋好以後產生各種各樣的說法，那都是非常好的事，包括陽具和性暗示，也挺好，這些我從來沒有想過，在某個角度看很有意思。這類吐槽很好，我很開心，」他接受中國媒體採訪時表示。
BBC記者納格什（Ashitha Nagesh）報道，國外也不乏與生殖器相似的建築。
2014年，人們發現美國伊利諾伊州迪克森市基督教科學中心（Christian Science Center）從上方看上去並不虔誠。
還有澳大利亞新南威爾士州紐卡斯爾市的女王碼頭塔 （Queen's Wharf Tower），當地居民給它起了一個綽號「陰莖塔」。
令人遺憾的是，當地政府決定將其拆除，上周已經開始拆除工作。
另外，還有酷似女性生殖器的建築。卡塔爾為2022年世界杯建設的體育館Al Wakrah Stadium由設計師哈迪德（Zaha Hadid）設計。這座體育館的設計剛披露就遭到批評，因為它很像女性生殖器。
儘管該設計飽受爭議，但這座體育場還是在加緊建設，目前已經成型，為2022年的世界杯做好凖備。
所以，廣西的新媒體中心並不孤單，畢竟世界各地還有這麼多跟它一樣酷似生殖器的建築。