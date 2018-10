網絡攻擊「大清算」 多國矛頭直指俄羅斯

圖片版權 EPA Image caption 荷蘭國防部長拜勒費爾德(Ank Bijleveld,圖左)在記者會公開拘留俄羅斯特工的詳情。

英國與俄羅斯近月就早前「薩利斯伯裏投毒案」爭執持續之際,英國和荷蘭分別拋出對俄羅斯發動網絡襲擊的新指控,其中荷蘭更透露他們今年較早時拘留了四名涉嫌參與網絡襲擊的俄羅斯特工。

荷蘭政府周四(10月4日)宣佈,已在4月驅逐了四名持外交護照入境的俄羅斯人,指他們涉嫌策劃一個針對禁止化學武器組織(Organisation for the Prevention of Chemical Weapons,簡稱OPCW)的網絡攻擊。

這個組織多次參加有關敘利亞境內涉及化學武器的調查,包括今年4月在杜馬鎮(Douma)發生的襲擊。敘利亞總統巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)被反政府武裝組織指控發動化學武器襲擊,但巴沙爾政府和盟友俄羅斯都否認。

英國國家網絡安全中心(National Cyber Security Centre)同日發表聲明指,俄國黑客的目標包括一些俄羅斯國內的公司、美國民主黨、一家位於英國境內的小型電視廣播公司以及世界反興奮劑組織。英國政府之前把這些網絡攻擊怪罪俄羅斯,但這是首次點名批評俄國的情報總局。

另外,美國政府宣佈將檢控七名俄羅斯人,他們涉嫌入侵國際禁藥組織和其他團體的電腦系統。

英國和荷蘭指控俄國甚麼?

圖片版權 AFP PHOTO /DUTCH DEFENCE MINISTRY Image caption 荷蘭公開被拘留的四名俄羅斯人抵達當地機場的照片。

英國國家網絡安全中心指,俄國黑客利用數個身份攻擊多國的目標包括:

總部設於加拿大蒙特利爾(Montreal)的世界反興奮劑組織。英國國家網絡安全中心指,俄國黑客利用釣魚電郵取得密碼,其後公開偷取得來的運動員資料。

美國民主黨全國委員會。俄國黑客2016年偷取了許多高級民主黨人的網上對話和電郵內容。美國當局已經指控俄國涉及有關計劃。

烏克蘭首都基輔的地鐵系統、敖德薩機場、俄羅斯中央銀行及兩家俄羅斯私營廣播公司。英國國家網絡安全中心指,俄國黑客去年10月利用勒索軟件加密電腦的內容,然後要求對方繳付贖金解鎖。

一家的小型英國電視廣播公司。英國國家網絡安全中心指,俄國黑客在2015年7至8月期間闖入這家公司的多個電郵帳號,並取得一些資料。

英國外相傑里米·亨特(Jeremy Hunt,又譯侯俊偉)批評,俄國情報總局的行為「魯莽、無差別」。他指俄羅斯「嘗試破壞、干預其他國家的選舉,甚至願意傷害俄羅斯公司的公民」。

亨利說,英國和盟友將一起「揭露、回應俄國情報總局破壞國際穩定局面的企圖。」

另外,荷蘭的軍事情報部門透露,他們4月在OPCW位於海牙的總部外扣留了四名俄羅斯人,並在他們租來的車搜到一些監控儀器。荷蘭指,他們在尋找方法闖入OPCW辦公室的無線網絡。

OPCW當時正協助英國政府鑒定「薩利斯伯裏投毒案」中使用的化學品。英國政府指控俄羅斯嘗試派特工毒殺俄國前情報總局特工斯克里帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒。

英國首相特雷莎‧梅和荷蘭首相馬克·呂特(Mark Rutte)發表聯合聲明,指這個計劃顯示俄國情報總局「漠視保護全球安全的價值和規則」。

俄羅斯政府發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)形容,英國的指控就像一瓶混合各種元素的「邪惡香水」。

「令人吃驚」

BBC安全事務記者戈登·科雷拉(Gordon Corera)形容,荷蘭的指控「令人吃驚」,因為一般的反間諜調查都是一個國家的最高機密,但荷蘭當局就完整地透露他們在甚麼地方拘留這些俄國特工、他們使用甚麼裝置和他們想要做甚麼事情。

他分析說,這是荷蘭與英美聯手,在「薩利斯伯裏投毒案」後試圖向俄羅斯政府和俄國情報總局施加壓力。

「荷蘭透露的不單是俄羅斯嘗試入侵OPCW的事情,它也揭露了俄國會派遣特工到外國,協助俄國國內的特工發動網絡攻擊。」

還有哪些國家曾被指發動網絡攻擊?

圖片版權 EPA Image caption WannaCry勒索軟件將受害者的電腦加密,要求受害者透過比特幣支付300-600美元的贖金。