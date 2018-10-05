你的器材不支持播放多媒體材料 七十秒看懂彭斯對華政策講話要點

美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）在一個智庫發表講話，尖銳抨擊中國的多項政策，其中更特別指中國對美國的干預遠甚於俄羅斯。

這場在哈德遜研究所（Hudson Institute）發表的美國政府對華政策講話被標榜為一次重大政策演講，雖然沒有提供實質證據，但是彭斯在講話中呼應了總統特朗普之前一周在聯合國大會上指控中國試圖干預美國中期選舉的說法。

彭斯表示，與中國在美國全國所做的一切相比，俄羅斯人所做的顯得「蒼白」。

與此同時，彭斯對中國目前在貿易、知識產權、地區安全以及人權等多方面的政策提出了廣泛批評。

「我今天來到你們面前，因為美國人民有權知道，就在我們說話的當下，中國政府正全員出動，利用政治、經濟及軍事手段，還有宣傳，來加強其在美國的影響力，為自己謀取利益，」彭斯說。

中國外交部發言人在周五（10月5日）回應指，彭斯的說法是「無中生有」。

有學者向BBC中文表示，彭斯的講話在一定程度上顯示了美國政府目前對於中國的態度，但是彭斯談話不一定完全代表特朗普的意願，「新冷戰」的說法目前也尚未成立。

圖片版權 Reuters Image caption 彭斯對中國內外政策提出廣泛批評。

彭斯說了中國什麼？

呼應總統特朗普在去年12月提出美國國家安全政策指引時的說法，彭斯指美國已經處於一個「大國競爭」的新時代。而雖然特朗普上任以來致力與中國建立友好的關係，但是中國比以往更加先決地利用政治和經濟手段對美國施加影響力，干預美國的內政。

「我今天想要告訴你們，我們了解到的中國在美國國內所採取的行動，」彭斯說，「有些是我們從情報評估中收集的，有些是可以公開獲取的。但是一切都是事實。」

他表示，中國政府正在通過脅迫或是獎賞的手段對美國工商企業、學術界、新聞媒體以及官員等施加影響力，左右美國的政治和政策。

中美近期就貿易關稅等問題針鋒相對，彭斯表示，中國的關稅「針對的是在2018年美國中期選舉中至關重要的行業和各州」。

「最惡劣的是，中國發起了前所未有的行動，以影響美國公眾輿論、2018年選舉和2020年總統選舉前的環境。坦率地說，特朗普總統的領導正在奏效；中國希望美國有個不同的總統，」彭斯這樣說道，不過未有具體說明，中國如何實施這些行動。

中國外交部發言人華春瑩在周五就彭斯的講話回應稱：「有關講話對中國的內外政策進行種種無端指責，誣蔑中方干涉美國內政和選舉，純屬捕風捉影、混淆是非、無中生有。中方對此堅決反對。」

彭斯的此番言論，正值美國國會中期選舉到來前幾個星期——11月的選舉將決定共和黨能否繼續掌握多數議席。

在講話中，彭斯還回顧了近代中美關係的歷史，指美國在二戰當中與作為盟軍一分子的中國進行反法斯西戰爭，即使有朝鮮半島戰爭的歷史，美國也從未放棄與中國建立良好關係的努力，但是美國對於中國在社會各方面更加自由、開放的希望並沒有實現。

圖片版權 Reuters Image caption 彭斯在講話中明確呼籲谷歌停止開發受到中國政府審查的移動搜索服務。

他表示，自1972年美中關係正常化以來，美國一直期待中國在社會各方面更加自由和開放，並引述特朗普稱，美國在過去25年「重建了中國」，但是鄧小平的改革開放政策顯得「空洞」。

此外，彭斯還在講話中對中國多項內外政策作出批評：

聲稱「中國製造2025」的計劃是中國通過商業合作在機器人、生物技術和人工智能等多個方面盜取美國知識產權，如今更進一步要求美國企業交出商業機密以換取進入中國市場的機會

指責中國在南海的軍事行動，是企圖將美國趕出西太平洋，阻止美國幫助盟友

指中國大規模實施監控，打壓宗教自由，並通過「社會信用評分」等制度控制民眾社會生活的方方面面

重申美國支持「一個中國」立場，但是美國「一直相信台灣對民主的嚮往為所有華人指出了一條更好的路」

指中國通過對在華外國企業增設「黨組」等形式干預美國企業的決策

批評北京通過在中國市場內對美國電影進行審查，以及花費數以十億美元計的資金在美國乃至全世界進行宣傳

指控中國通過屏蔽網站、停發簽證等手段對美國媒體在中國進行的新聞報道，並通過資金和知庫等對美國高校有關中國的自由言論進行打壓

中國外交部：「無端指責」，「無中生有」

中國外交部發言人華春瑩在周五的官方回應中表示：「美方把中美之間的正常交流合作說成是中方干涉美國內政和選舉是極其荒謬的。」

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「中國曆來堅持不干涉內政原則，我們也根本沒有興趣去干涉美國的內政和選舉。到底是誰動輒侵犯別國主權、干涉別國內政、損害別國利益，國際社會早已看得很清楚。任何對中國的惡意詆譭都是徒勞的。

專家：「新冷戰」仍然「不可能」？

彭斯在這個立場偏保守的智庫場合作出這樣一番言論，顯示了美國在近期多方面貿易戰的背景中，進一步加強了對華政策措辭的尖銳性。

有學者認為，彭斯講話的類似內容，在過去的美國政府文件當中也曾出現過，但是這是第一次將所有觀點放在一個文件裏，並由副總統發表，顯得更有份量。

「彭斯的措辭一直是比較專業的，他不像特朗普比較隨意，」香港科技大學教授丁學良接受BBC中文訪問時說，「如果特朗普出來講話的話，說出一些非常刺激性的字眼的話，也許外界反而不那麼看重 。但彭斯一直是很慎重和注意的，所以外界會對他講話的分量看得更重。」

丁學良認為，由於中期選舉的重要性，彭斯的這番言論「有利於調動保守陣營的情緒」，從而幫助共和黨獲得選票。

他還表示，假如彭斯的言論代表了現屆美國政府今後對華政策的取向，中美關係形勢將會比變得更加緊張。

圖片版權 AFP Image caption 彭斯的發言是否預示美國對華政策的進一步強硬？

「我們可以想像，假如以後美國的對話政策按照這個講話的口徑來調整，那美國和中國之間就不會再是就一兩個問題進行對抗，而是很多問題上 、有組織、一連串的對抗了。」

獨立學者、中國戰略分析智庫研究員鄧聿文則認為，彭斯這番講話的目的是「激發美國民眾的危機感」，證實貿易戰的必要性。

「中美貿易戰現在走到這樣一個時刻，他想表明如果中國再不讓步的話，特朗普的第三輪關稅一定會堅決實行，」鄧聿文說。

在講話中，彭斯表示，正如特朗普此前聲稱的那樣，在未來將有可能進一步增加一些項目的對華關稅。

但是另一方面，彭斯的言論是否完全代表特朗普本人的立場，復旦大學中國研究院助理研究員、香港大學政治與公共行政學系博士孟維瞻則表示值得商榷，而「新冷戰」是「不可能有的事」。

「彭斯本人的立場和特朗普不太一樣——彭斯的意識形態在共和黨不算主流，是屬於比較極端的一小部分人，主流的共和黨是很討厭特朗普的，但是彭斯是可以和他合作的，」孟維瞻說，特朗普本人對於意識形態問題「並不感興趣」，這也是他沒有親自發言的原因。

他還補充說：「新冷戰這個事完全子虛烏有，不可能的事兒，冷戰必須有劇烈的意識形態分歧和衝突，但是現在中國官方領導人只是說『我們提供了一種與西方不同的道路』，還遠遠不到意識形態衝突和否定西方道路的程度。」

「中方也不太可能反擊，因為毫無必要。彭思只不過就是發了一通脾氣而已，他是想為2018年的中期選舉加分兒。還有就是要幫著特朗普轉移通俄門的矛盾。」