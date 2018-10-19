與中國相比 為何英國超市食品這麼便宜

圖片版權 PA Image caption 廉價超市在英國不斷擴張，英國傳統老牌超市在消費客戶群減少的情況下被迫展開價格戰，食品價格維持在較低水平。

最新調查發現，英國人平均吃飯開支佔家庭開支的8%，中國人平均吃飯開支佔家庭開支的25%以上。 英國食品價格為何能這麼便宜？

據市場戰略調查公司Euromonitor的一項調查發現，除了美國和新加坡以外，英國是目前全世界在家吃飯開支佔家庭開支比最低的國家。

另據2016年美國農業部調查，中國家庭開銷中花費在食物方面的資金比例為25.5%，不僅遠遠高於相鄰的韓國和日本，更高於人均收入更高的英國。

雖然中國餐館食品售價相對於英國較便宜一些，但中國大城市大多超市食品價格並不比英國倫敦的低多少。這是怎麼回事？

倫敦北京對比

比較2018年倫敦與北京部分食品價格，可見倫敦超市基本肉蛋奶米麵價格低於或略等於北京超市價格包括：

牛奶（一升）：倫敦約1.20英鎊（約11元人民幣），北京約8元人民幣（約0.9英鎊）

大米（白米一公斤）：倫敦約1.20英鎊（約11元人民幣），北京約8元人民幣（約0.9英鎊）

雞蛋（12個）：倫敦約1.50英鎊（約13.5人民幣），北京約15元（約1.6英鎊）

牛肉（普通牛腩，一公斤）倫敦約5英鎊（約45元人民幣），北京約60元人民幣（約6英鎊）。

根據這項調查發現，平均家庭吃飯開支佔家庭收入比在世界各地差異很大，比如希臘佔約16%，秘魯佔約26%，而尼日利亞高達59%。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國超市之一特易購（TESCO）的800克一袋的白麵包售價僅55便士（相當於人民幣約5元）。

與世界各國比較，英國的超市提供的食品原材料保持了世界最低水平之一。這是為什麼？

英國和半世紀前比半價打折

目前英國人的食物佔其收入比已經大大低於父輩和祖父輩時代的比例。

英國國家統計局的數字發現，英國家庭的基本食物開支佔總開支的比例，相比60年前已經減半。

特別是近年來，包括總部在德國的大型廉價超市Lidl，Aldi等在英國興起，受到消費者歡迎。所有超市因此被迫降低價格吸引客戶。

技術進步與貿易

英國充分享受了技術進步給農業、食品生產、物流等領域帶來變革的紅利。

食物的生產、運輸、包裝、儲存、分銷等充分實現了科學管理，做到最大的產能和最高的效率。

此外，英國民眾也充分享受了自由貿易帶來的好處。目前英國食品中有一半完全通過進口，30年前英國只有三分之一的食品依靠進口。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國北京超市食品價格並不比倫敦低多少。

氣候變化

但是，未來英國人是否還能繼續享受低廉的食品價格呢？不知道。

不確定因素之一來自氣候變化，越來越頻繁出現的極端氣候影響農業生產，大多數科學家認為未來國際氣候可能會出現更多的極端變化。

如果洪水、旱災越來越頻繁的話，全球食品價格可能會因此上升。

匯率和脫歐

英鎊兌其它貨幣的匯率也決定了英國食品價格的低水平。相比之下，人民幣對英鎊匯價不斷上升，英鎊兌人民幣匯率在2008年全球金融危機後大幅度下跌，從大約1：15的水平跌落到目前大約1：9的水平。

這也是倫敦和北京超市食品價格差別有限的原因之一。

此外，英國決定退出歐盟會對英國的食品價格產生什麼樣的影響，目前尚無法逆料。

有人預測包括肉蛋奶蔬菜水果之類的食品都可能會大幅漲價，因為目前很多是從歐盟進口。

但也有人認為從歐盟以外地區進口的食品會大幅增加，而且因為沒有了歐盟的關稅壁壘價格會下降。

預計到了2050年，全球人口還將再大幅增長到98億。這個潮流也會對英國的食品價格產生重大影響。

Image caption 這一圖表顯示了部分國家家庭平均在食品上的消費與家庭收入佔比。

自給自足？

於此同時，英國也有計劃將增加自己種植和生產的食品。

英國農業高度發達，效率很高，1%的勞動力可滿足大約70%的全國食品需求。但問題是，和法國、德國相比，英國國土面積有限，本來也是自由貿易為立國之本，農業相對於其它行業並非是英國經濟優勢所在。

因為農業相比金融等領域不是英國的強項，作為歐盟成員國的英國每年獲得歐盟共同農業政策30億英鎊的補貼。

一旦退出歐盟，這筆錢就要沒了。假如沒有從歐盟免稅進口便宜食品的渠道，英國超市的低價還能否維持嗎？

不過，很多人辨稱任何變化可能都利弊兼有。牛津大學全球經濟治理項目研究主任恩蓋爾·伍茲認為，英國脫歐雖有風險，但也可以給英國農業帶來一次重要的機遇：英國有可能借此機會實現農業領域更加安全、綠色、高效和創新的目標。