BBC中文每周推薦：你不容錯過的六個故事

2018年的第40周，中國央視的一名女記者大鬧英國保守黨年會引發國際關注，她動手打人被警方逮捕，但卻得到了大批中國「愛國」網民的支持；同樣引發輿論關注的還有中國知名女演員范冰冰，她噤聲123天後在微博致歉，接受稅務部門開出的近9億人民幣追繳稅款及罰款。

中美貿易戰不斷升級，中國第四次主動降低關稅，而美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）發表尖銳講話，批評中國在貿易、人權等多方面的政策。

國際方面，印尼的地震以及地震觸發的海嘯帶走了上千人的生命，美國最高法院大法官提名人布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）被指數十年前性侵一名女子的事件繼續發酵。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 大鬧英國保守黨年會 中國央視女記者打人被捕

圖片版權 Hong Kong Free Press Image caption 孔琳琳後來被保安人員帶離會場，並被警方逮捕。

近日，一名中國官媒女記者在一場有關香港問題的研討會上與在場人士發生衝突，事件傳到中國卻引發大批「愛國」網民聲援。BBC中文從事發經過講起，試圖探討事件背後中國媒體與黨的關係，以及香港問題挑動的愛國情緒。

2. 范冰冰繳8.8億免牢獄 震懾中國富豪的稅與罰

圖片版權 AFP

中國最知名的女星之一范冰冰在公眾視線中消失百餘日後，稅務部門終於作出了對其逃稅問題的處理決定。如果她如期繳納將近9億人民幣的罰款和補繳稅款，將被免除刑事責任。但是，范冰冰逃稅事件或許只是中國整個影視行業查稅風暴的序曲。

3. 美中貿易戰繼續僵持：中國半年四降關稅的背後

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貿易戰中，中國和美國不斷互相施加關稅，力度和規模屢次突破紀錄。然而，另一邊，中國卻在半年內四次宣佈降低進口關稅。有分析認為，中國降低關稅為增加與美國之外國家的貿易聯繫，盡量衝抵貿易戰帶來的負面影響。

4. 印尼地震海嘯災情「比預期嚴重」 災民求生的困境

圖片版權 EPA Image caption 災區滿目瘡痍。

9月底，印度尼西亞中蘇拉威西省發生強烈地震和海嘯，造成上千人死亡。許多人被埋在了建築物的瓦礫之中，受災地區多處斷水斷電，並出現水糧和燃油短缺。有報道指，幾百名絶望的災民，搶掠了當地的超級市場。

5. 美國大法官任命陷性侵「羅生門」：你要知道的五件事

圖片版權 Getty Images Image caption 卡瓦諾（圖左）和福特（圖右）先後在周四的參議院聽證會出作供。

美國最高法院大法官提名人、美國帕洛阿爾托學院心理學教授布雷特·卡瓦諾被指多年前試圖性侵一名叫做福特（Christine Blasey Ford）的女子。卡瓦諾否認指控，並認為這是一場「經計算和計劃的政治行動」。

6. 「干預」美國民主——彭斯對華政策尖銳講話背後，是「冷戰」前奏還是轉移視線

你的器材不支持播放多媒體材料 七十秒看懂彭斯對華政策講話要點

在中美貿易戰不斷升級的背景下，美國副總統邁克·彭斯發表講話尖銳抨擊中國在貿易、知識產權、地區安全以及人權等多方面的政策。有學者認為，假如彭斯的言論代表了現屆美國政府今後對華政策的取向，中美關係形勢將會變得更加緊張。