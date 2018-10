透過美國智庫專家警告看彭斯對華政策演講

圖片版權 iStock Image caption 這樣的唇槍舌劍,為中美貿易戰的硝煙,又增添了更加濃厚的政治陰雲。

2018年10月初始,仍然在休國慶長假的中國人,被美國副總統麥克·彭斯(Mike Pence)在華盛頓智庫哈德森研究所的主旨演講震驚了。

彭斯開篇歷數美國過去幾十年對中國的巨大支持:向中國投資、幫助培養人才、打開世貿大門等,並重申總統特朗普的講話:過去25年,是「美國重建了中國」,但是如今中國卻對美國有種種挑釁。彭斯所言,無異於批評中國「忘恩負義」、「狼子野心」,美國是善良的農夫,中國是恩將仇報的蛇。

提到美國現在的政局,彭斯批評中國企圖干涉美國政策,影響美國選舉:因為特朗普總統對中國的強硬政策,所以「中國想要一個不一樣的美國總統」。

中國外交部發言人對彭斯講話激烈反駁,尖銳批評彭斯是對中國「內外政策進行種種無端指責」,是「誣蔑」、「純屬捕風捉影、混淆是非、無中生有」。

這樣的唇槍舌劍,為中美貿易戰的硝煙,又增添了更加濃厚的政治陰雲。

在哈德森研究所的網站上,彭斯的講話是美國特朗普政府的對華政策,還有觀察評論人士認為,這堪稱新一輪「冷戰」的第一槍。

就在彭斯指責北京在經濟、貿易、政治、高新技術、軍事、輿論乃至娛樂界挑釁、影響美國的同時,美國彭博新聞社本周刊發報道稱,中國軍方在一家硬件製造商生產的設備中植入了比米粒還小的微型芯片,從而獲取商業和政府情報,受影響的包括蘋果和亞馬遜等大約30家科技公司。

中國對此否認,蘋果和亞馬遜也出面否認。然而,對中國在全球信息科技行業供應鏈中的疑心大漲。

周五(10月5日),中國兩家在香港上市的大型科技公司聯想(Lenovo)和中興(ZTE),股票大跌,跌幅都超過10%。

智庫創始人

彭斯在哈德森研究所發表講話時,對該研究所不乏讚譽之辭:「用非傳統方式思考未來」、「半個多世紀以來,一直致力於促進全球安全,繁榮和自由。」 「你們總在促進人們了解的一個重要真相就是:美國領導力照亮前進的道路」。

彭斯還特別提到,在美國本屆政府的領導下,採取了果斷行動,以美國領導為主線,應用哈德森研究所在內的各家智庫長期倡導的原則和政策來回應中國。

哈德森研究所成立於1961年,總部設在美國首都華盛頓,創始人是戰略分析顧問赫爾曼·坎恩(Herman Kahn)。該研究所的自身定位是「通過發表著作、召開大會、提供政策介紹和建議,致力於為公共政策決策者和全球政府和商界領袖提供指導。」

坎恩在創建哈德森研究所之前,服務於美國另一個智庫蘭德公司(RAND)。蘭德是研究與發展(Research and Development)的簡稱。美國《紐約人》雜誌曾刊文如此介紹坎恩:坎恩是蘭德公司的產物,蘭德是空軍的產物。而坎恩,把哈德森研究所稱為「高級蘭德」。

坎恩在世時,曾是美國未來學紅極一時的名人,對美國在冷戰時期制定的核戰略曾發揮很重要的作用,他的著作也曾引起相當的爭議。

中國一再提醒美國中美"在貿易戰中沒有贏家","19世紀或20世紀的零和思維不能被應用於處理21世紀的問題。

中國研究

彭斯在講話中特別提及哈德森研究所中國項目主任白邦瑞博士(Dr. Michael Pillsbury)的觀點:「中國反對美國政府的行動和目標。實際上,中國正在與美國的盟友和敵人建立關係,這與建立任何和平和高效的中美關係的意圖相矛盾。」

這一觀點來自白邦瑞2015年出版《百年馬拉松——中國取代超級大國美國的秘密戰略》(The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)。

白邦瑞被稱為中國通,多年來是美國政府的中國問題高級智囊,也被特朗普總統讚為「中國問題頂級權威」。他在這一書中詳細論述了中國如何欺騙美國幫助自己超越美國成為世界最強的超級大國。

他寫道:「40多年來,美國發揮了不可替代的作用,幫助中國政府建立起蓬勃的經濟、開發出科學和軍事能力、在世界舞台上佔了一席之地,初衷就是中國崛起將給我們帶來合作、外交和自由貿易。」

「但是如果中國夢是不費一槍一彈取代我們,就像美國當年取代大英帝國一樣,會怎麼樣?」

從他書中所寫內容來看,美國當局應該在很大程度上接納了他的觀點和建議。