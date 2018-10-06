美國參議院投票通過卡瓦諾大法官任命案

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普提名的卡瓦諾深陷性侵害指控

美國參議院經過激烈的辯論之後，以50票贊成，48票反對，投票通過總統特朗普提名卡瓦諾擔任最高法院大法官的任命案。

特朗普提出的最高法院大法官人選——布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）被指涉及1980年代多件性侵案，包括克里斯汀·布萊希·福特（Christine Blasey Ford）在內多名女子出面指控他。

此前，美國參議院就最高法院大法院提名案舉行聽證會，聽證會上福特對卡瓦諾提出指控，卡瓦諾矢口否認，雙方各陳其辭，情緒激動。

特朗普提名卡瓦諾出任最高法院大法官一案，已經成為分裂美國民意最具爭議性的事件之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 反對者在國會山舉行示威，抗議卡瓦諾的任命

爭議

在參議院投票之前，數百人聚集在華盛頓特區國會山舉行示威，抗議卡瓦諾的提名。

參議員投票期間，一些抗議者在議院內的旁聽席上高呼口號，參議院主席，副總統彭斯不得不出聲要求維持秩序。

美國最高法院一共有9名大法官，大法官一般情況下為終身職，如今卡瓦諾任命獲得參議院確認，最高法院的天平向共和黨、保守派一側傾斜。

特朗普在參議院確認卡瓦諾的任命之後，發推特表示祝賀，「鼓掌喝彩祝賀美國參議院確認了不起的被提名人，卡瓦諾，擔任美國最高法院大法官。」

「今天晚些時候，我將會簽署他的任命書，然後他將會正式宣誓就職，非常令人激動！」

投票

美國參議院共和黨以51席對49席佔多數，投票大致按照政黨路線，卡瓦諾其實只需要50票比50票就能通過任命，因為在票數相同的情況下，參議院主席彭斯的票將會確認他的任命。

但投票的最後結果，贊成的比反對的多出兩票，確認了卡瓦諾的任命。

最高法院是美國法律的最終仲裁者，在許多極具爭議性的法案，例如墮胎和槍支控制等法案上，具有最終決定權。

美國即將舉行中期選舉，卡瓦諾獲得確認形同特朗普的一次勝利，有利於共和黨選情，但卡瓦諾任命案如何影響女性選民的選票則是中期選舉的一大關鍵。