向戰爭暴行說「不」 兩名反強姦人士獲諾貝爾和平獎

圖片版權 Reuters Image caption 來自伊拉克的穆拉德是雅茲迪人，她曾遭遇所謂的"伊斯蘭國"武裝分子折磨和強姦，後來成為雅茲迪人解放運動的代言人(圖為一名雅茲迪兒童手持穆拉德的照片)。

2018年諾貝爾和平獎周五（10月5日）揭曉，兩名得主是反性暴力人士納迪亞·穆拉德（Nadia Murad）和丹尼斯·穆克維格（Denis Mukwege）。

來自伊拉克的穆拉德是雅茲迪人，她曾遭遇所謂的「伊斯蘭國」武裝分子折磨和強姦，後來成為雅茲迪人解放運動的代言人。穆克維格則是剛果的一名婦科醫生，他與同事們一直為治療在戰火中遭到輪姦的婦女而努力。

今年，共有331個組織和個人被提名角逐這一世界性獎項。

挪威諾貝爾委員會主席貝麗特‧賴斯-安德森（Berit reis - andersen）周五在挪威首都奧斯陸宣佈授予二人今年的和平獎，以表彰其「致力結束以性暴力作為戰爭工具的努力」。

賴斯-安德森還稱，兩名得主「在積極關注戰爭罪行以及與其抗爭方面，做出突出貢獻」。

圖片版權 EPA Image caption 反性暴力人士穆拉德和穆克維格獲諾貝爾和平獎。

獲獎者的反應

25歲的穆拉德發佈聲明說，許多雅茲迪人「看到這一獎項，就會想起失去的親人仍然下落不明，還有1300名婦女和兒童仍遭囚禁」。

她說：「就我自己而言，我想到了我的母親，她被達『達伊沙』（DAESH，即所謂的『伊斯蘭國』）殺害。我們必須做點什麼來紀念她們。」

「對少數族裔的迫害必須結束。我們必須堅定地一起努力，來證明種族滅絶不僅會失敗，而且行兇者會被繩之以法，受害者也必會得到正義。」

新上任的伊拉克總統巴爾哈姆·薩利赫（Barham Saleh）稱，該獎項是「對所有打擊恐怖主義和對抗偏執思想的伊拉克人的褒獎」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @nafisehkBBC I met Nadia Murad just the day after she managed to escape from #Mosul. I told her we can film the interview anonymously but she refused, “No let the world see what happened to us” she said ... She is now a noble peace prize winner. #Yazidi #Izadi #NadiaMurad pic.twitter.com/QMcvrH6UZB — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) 2018年10月5日

穆克維格聽到自己獲獎的消息時，正在醫院給患者做手術。

「我當時在手術室裏，外邊突然傳來說話聲時，我還沒意識到發生了什麼，然後就有人進來告訴我了這個消息，」他對挪威《世界之路報》（VG）說。

他表示，這個獎項屬於所有遭受性暴力的女性。

他對聚集在診所外的記者說，「這次的諾貝爾獎是對全世界遭受強姦和性暴力的婦女所遭受的苦痛，以及她們沒有獲得足夠補償的承認。」

納迪亞·穆拉德是誰？

穆拉德在種族屠殺中失去了母親，還曾淪為所謂的"伊斯蘭國"武裝分子的性奴長達3個月。她被買賣數次，並在囚禁期間遭受性虐和身體上的虐待。

根據他們（伊斯蘭國）的規矩，如果一個女性逃跑被抓住，她就成了戰利品。她會被扔到一個小房間裏，任那裏的所有男性強姦。我被輪姦時，他們稱這是'性聖戰'。 納迪亞·穆拉德

在逃亡後，她積極為雅茲迪人奔走，發起了結束人口販賣的活動，並呼籲全世界共同對戰爭中被當做武器的強姦行為，採取更強硬的立場。

2016年，穆拉德在一次採訪中向BBC描述了她的逃亡經歷，並詳細講述「伊斯蘭國」如何對待被囚禁的女性。

「當他凖備把我賣掉時，他去給我拿了一些衣服。他讓我去洗澡，然後凖備把我賣給其他人。儘管我覺得幾乎不可能，但我還是設法離開院子。我拜訪了一個和『伊斯蘭國』無關的穆斯林家庭，向他們求助，」穆拉德說。

穆拉德在2016年被歐洲委員會授予瓦茨拉夫·哈維爾人權獎（Vaclav Havel Human Rights Prize）。她在斯特拉斯堡（Strasbourg）發表獲獎感言時，呼籲國際法庭對「伊斯蘭國」犯下的罪行進行審判。

穆拉德是第一個獲得該獎的伊拉克人，她在當年晚些時候還被任命為聯合國首位「人口販賣倖存者尊嚴親善大使」。

丹尼斯·穆克維格是誰？

穆克維格數十年如一日地幫助剛果民主共和國的強姦受害者。

有報道稱，他和同事們已治療大約3萬名強姦受害者。他在修復戰爭中輪姦導致的生理傷害方面積累了豐富的專業知識。

穆克維格現年63歲，他曾獲包括2008年聯合國人權獎在內的多個國際獎項，並在2009年被評為非洲年度人物。

在聯合國維和部隊的永久保護下，他住在自己開設的醫院裏。此前，他曾呼籲對強姦作為戰爭武器的行為採取更強硬的立場。

穆克維格的自述

在1999年時，我們醫院接受了第一個強姦受害者。那名女士被強姦後，子彈射入了她的生殖器和大腿。

我本以為這是戰爭中個別的野蠻行為，但真正令我震驚的是，在三個月後，有45名婦女向我們講述了同樣的故事，她們的說法都一樣：「有人來到我們的村裏，強姦我，折磨我。」

也有其他女性是因為燒傷而來。她們說，在被強姦後，那些人還向她們的生殖器傾倒化學物質。

圖片版權 Getty Images Image caption 穆克維格六月前往伊拉克北部的雅茲迪人聚居區。

我重現陷入思考，這些不僅是戰爭中的暴力行為，而是有計劃行動的組成部分。有很多人同時被強姦、公開被強姦，整村的婦女都可能在夜間遭到強姦。這些行徑不僅傷害了受害者，還傷害了整個社區，因為旁人都被強迫觀看。

這些行動的結果是人們被迫逃離他們的村莊，放棄農田、資源和一切。這是顯而易見的。

今年還有誰獲得了諾貝爾獎？

本周早些時候，加拿大科學家唐娜·斯特裏克蘭（Donna Strickland）被授予諾貝爾物理學獎，她是諾貝爾物理學獎歷史上的第三位女得主，也是55年來首位獲得該獎的女性。與她共享該獎的還有美國科學家阿瑟·阿什金（Arthur Ashkin）和法國科學家熱拉爾·穆魯（Gerard Mourou）。

美國免疫學家詹姆斯·艾利森（James P.Allison）和日本免疫學家本庶佑（Tasuku Honjo）因發現如何利用人體免疫系統治療癌症而共獲諾貝爾生理學或醫學獎。

本次諾貝爾化學獎則被授予三名在酵素研究方面有貢獻的科學家，他們是美國的弗朗西斯·阿諾德（Frances Arnold）、喬治·史密斯（George P Smith）和英國人格雷格·溫特（Gregory Winter）。

諾貝爾獎共包括五個獎項，包括文學獎、物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎及和平獎。與其他四個獎項在瑞典頒發不同，諾貝爾和平獎由挪威諾貝爾獎委員會評選。

挪威諾貝爾委員會的5名委員由挪威議會選出，他們在每年來自世界各地的提名中選出20至30名候選人。多名來自挪威和多國的顧問會進一步就這些人選撰寫報告，並最終在9月底或10月初的會議上決定最終人選。

此前的諾貝爾和平獎得主包括南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、美國社會運動者馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr）、西藏宗教領袖達賴喇嘛，以及中國異議人士劉曉波。