「東京廚房」築地市場搬遷 83年歷史畫句號

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10月6日，舉世聞名的東京築地魚市場舉行最後一次凌晨金槍魚拍賣，之後將搬遷至新址。

築地市場是世界最大的魚市場，營運至今已有83年歷史。現作為2020東京奧運會重建計劃的一部分進行搬遷。

這裏的金槍魚拍賣是日本首都東京一大熱門觀光景點。

「我快要哭了，」已經退休的海鮮拍賣人石井久雄（Hisao Ishii）在最後一天回到市場時表示。

「今天是說再見的悲傷的一天。築地曾努力追趕時代的步伐，但它越來越老了，」他向法新社表示。

魚販們將從這座舊址搬遷到約2公里外的豐州，進駐一個更新、更現代化的場所。

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有關這座古老市場的搬遷工作一直在進行，但也有一些供應商對此表示反對，而且直到最後都在抵抗。

築地市場有「東京廚房」之稱，銷售近500種海鮮，這裏緊鄰東京繁華的銀座區，頂級餐廳雲集，因此搜尋最佳食材的廚師們便與市場商販們建立起緊密聯繫。

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1923年東京經歷關東大地震後，築地市場在1935年建成開業，當時主要由波紋鐵棚搭建而成。後來這裏成為了一個龐大、繁忙的市場，但許多人認為此處破舊且過於擁擠。

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築地市場分為場內市場與場外市場。於場內市場舉行的金槍魚拍賣往往會吸引大買家。這裏還會舉行一年一度的新年拍賣，由於這項活動被認為可以為生意帶來好運，新年拍賣的價格往往高於市價。

去年的新年拍賣會上，一條藍鰭金槍魚（見上圖）以7420萬日元（62萬5350美元）的高價拍出，不過這一價格仍遠低於2013年的紀錄，當時一條藍鰭金槍魚以超過170萬美元的價格售出。

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由於產量巨大，種類繁多，築地市場每年會吸引成千上萬的遊客。

場外市場出售食物和其他商品。場內市場搬遷後，場外市場仍將在原地運營。

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市場搬遷還遭遇到許多工人的抵制，其中一些家族世世代代在這裏經營。

市場位於豐州的新址造價達50億美元，那裏曾是一座化工廠的所在地，市場搬遷工作也因為污染方面的擔憂而一度被推遲。

搬遷之前的最後幾周，仍有數百名抗議者冒著風雨舉行示威。

新市場將於10月11日（周四）開始營業。

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