極右翼候選人贏大選首輪投票 巴西民主何去何從

圖片版權 Reuters Image caption 博爾索納羅（右）和阿達（左）

正當中國投資湧向拉美地區，繼續擴大在「美國後院」影響力之際，拉美政壇發生大地震。在拉美最大經濟體巴西，一位持民粹主義立場的極右翼候選人極有可能成為新一任總統。也就是說，人稱「巴西特朗普」的候選者有望上台執政。

金磚國家成員巴西周日（10月7日）舉行總統選舉首輪投票。這是巴西30多年前結束軍事獨裁統治以來最重要的一次選舉，也是競爭最激烈、選民分裂最嚴重的一次選舉，共有13名總統候選人參與角逐。

目前，點票工作基本結束，右翼候選人博爾索納羅（Jair Bolsonaro）以46%的票數領先。左翼勞工黨總統候選人阿達（Fernando Haddad）獲得29%選票，位居第二。

根據法律規定，如果第一輪投票沒有候選人得票過半，得票最多的兩位候選人將在10月28日的第二輪投票中決出勝負。即在博爾索納羅與阿達之間。

阿達是前聖保羅市長，在前總統盧拉由於腐敗犯罪被禁止參選後阿達才被推為勞工黨總統候選人。

而巴西大選前的一次民調預測，在第二輪投票中兩位候選人的得票將會很接近。

圖片版權 Reuters Image caption 儘管他曾發表過歧視女性, 但仍有許多女性支持他。

民意撕裂

由於巴西此次選舉出現左、右兩大陣營的對立，也顯示出巴西民意的撕裂。甚至威脅到巴西到底還應不應該堅持走民主道路？

一些人士擔憂，目前佔據絶對優勢的極右翼候選人博爾索納羅將威脅巴西的民主進程。

雖然此前，根據民調機構Datafolha一項最新的調查，69%的巴西選民相信民主才是巴西前行的最佳途徑。

很多巴西選民對BBC駐南美記者沃特森表示，他們想迴避極端派候選人，但目前又沒有得力的中間候選人，所以只能兩害相權取其輕。

因此，巴西籠罩在一種緊張不安的情緒中。

圖片版權 Getty Images Image caption 博爾索納羅有強大的軍人支持

博爾索納羅

現年63歲的博爾索納羅在國會擔任議員近30年。他主張強化警察執法，誓言打擊犯罪和清除腐敗。

同時，他還表示要放鬆槍支管制，恢復死刑等。在前總統盧拉被迫退出選舉後，博爾索納羅的支持率一路領先。

在首輪選舉勝出後，博爾索納羅發誓將團結巴西人，讓巴西成為一個「偉大的國家」。

博爾索納羅曾發表過一系列具有爭議的言論，他對1964-1985年巴西的軍政府統治時期持肯定態度，並承諾如果他當選將在內閣人選中啟用多位將軍。

他曾在1993年的一次演講中表示自己"贊成獨裁統治"。他稱民主制度解決不了巴西所面臨的嚴重問題。

在大選前，幾位總統候選人參加了電視辯論，但博爾索納羅應其醫生要求並沒有參加與其他選手的辯論。他在9月的一次競選活動中曾被人刺傷，上周末才剛剛出院。

他的批評者說，此舉是為了避免他受到挑戰。也有人把他稱為「巴西的特朗普」。

圖片版權 Reuters Image caption 阿達慶幸將會有第二輪選舉

民主受威脅

無論是誰當選，巴西新任總統將面對一個嚴重分裂的國家。

如果博爾索納羅當選，最大風險在於，巴西有可能就此告別30年的民主。

巴西社會主義自由黨候選人吉列爾梅·波爾洛斯（Guilherme Boulos）在總統辯論中警告說，「巴西的獨裁是30年前的事，但我認為我們從未像現在這樣接近當年。」

在博爾索納羅遇刺後，他的支持率再度爬升。儘管他曾發表過歧視女性、同性戀者以及種族主義的言論，但根據Datafolha的民調，他是年輕人和女性選民的首選。

目前，巴西腐敗猖獗，包括盧拉在內的數位領導人都因為腐敗問題而被判刑。