塑料星球：環境「隱形殺手」就藏在你的洗衣機裏

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洗衣服是我們日常生活中常做的一件普通家務活動。但是每次洗衣服時，從化纖衣物脫落的細小的塑料纖維，排入水中，形成海洋污染，加劇全球的塑料污染，最終危害人類本身。

這決不是什麼危言聳聽。你可以先看一看衣服上的標籤，如果衣服中含有某種人造纖維，那麼研究顯示你的衣服很可能威脅到世界海洋的生態。

但好消息是，有一些措施可以幫助人們降低對環境的衝擊。

研究顯示，你每次用洗衣機洗一次衣服，衣服中合成纖維的一些成分就會脫落，並隨著水被沖走。

假如你的洗衣機平均每次可以洗6公斤重的衣物，那麼每洗一次衣服大約會有70萬個細小纖維（microfibres）會隨水流入江河湖海。

這些不到一毫米長的微纖維最終會流到海洋中，造成塑料污染。

圖片版權 Getty Images Image caption 這種滌綸絨外套危害最大。

而衣料中危害最大的當屬尼龍、聚酯和丙烯酸等材料。例如，根據研究顯示一件滌綸絨外套每洗一次就會脫落100萬個細小纖維。

一雙尼龍襪子會脫落近14萬個纖維。

英國曼徹斯特大學的科學家發現這些纖維充斥了全英國的河牀。

如果英國是這樣，那麼想一想中國以及其它國家，情況很可能也好不到哪裏去。

據信，這些沉積物被海洋生物以及漁類吞食，最終進入人的食物鏈。

今年初，科學家對英國海水裏以及超市中所有的青口貝（mussels）測試後發現，所有被檢測的青口貝中都含有包括內衣在內的纖維成分。

另外一項研究發現，環境中的微纖維已經改變了動物的行為舉止。

圖片版權 Getty Images Image caption 洗衣桶越滿衣物之間的摩擦越少

補救措施？

當然，如果你本來就不愛洗衣服，這可能是你最好的借口。

或者可以考慮採取以下措施：

洗衣服時把水溫調低，水溫越高纖維越容易脫落。

能洗滿桶衣服就不洗半桶，洗衣桶越滿衣物之間的摩擦越少，纖維脫落越少。

使用快洗功能，快洗時間短降低衣物間的摩擦。

用洗衣液代替洗衣粉。因為洗衣粉的顆粒可以導致纖維鬆弛，繼而脫落的可能性增大。

用低速甩幹，減少衣物纖維鬆弛。

盡量避免高pH值和氧化劑的洗衣用品。 一些衣物柔軟劑有助於減少衣物在洗滌過程中的摩擦。

還有，可以減少洗衣服的次數，專家說僅這一項可能比任何其它措施都得力。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國的河牀充滿了塑料微粒

行業創新

與此同時，專家還建議人們少買化纖衣物，盡量多買由自然纖維製成的衣服，比如羊毛、全棉、絲綢、羊絨以及麻布。

此外，英國機械工程師學會的一份新報告還推薦了一種方法，洗衣時使用細網眼洗衣袋，這樣可以防止脫落的纖維被水沖走。

洗衣機行業也研製了廢水管過濾器，它可以阻止80%的微小纖維被衝進下水道。

其它手段包括市場上的洗衣球，它具有粘粘衣物脫落纖維的作用，而不是被水沖走。

據業界人士表示，人們剛剛意識到衣物纖維對環境影響問題的嚴重性。它遠比一些洗漱用品中的微珠（microbeads）更複雜，更難於治理。

除了這些預防措施之外，專家還呼籲從服裝行業的設計以及製作上下手，例如在考慮面料纖維設計時，其長度和密度都會影響微纖維在受洗時脫落的程度。

給面料加上防脫處理也證明很有效。

再有，考慮出台新的法規，迫使服裝行業把更多的資源投入到尋找有效策略，這也會有助於解決這一難題。