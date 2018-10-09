你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普反擊Taylor Swift

美國中期選舉到來之際，著名流行音樂歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在社交媒體上的發言引發了一場風波。最近泰勒·斯威夫特打破在政治話題上的沉默，宣佈將在中期選舉中支持兩位民主黨候選人，此舉引來包括特朗普在內的共和黨人的反擊。

日前，特朗普針對斯威夫特的言論向記者表示，他現在「對泰勒·斯威夫特的喜愛程度減少了25%」。

28歲的創作型歌手斯威夫特之前一直避開政治話題，但如今表示，「過去兩年」的一系列事件改變了她的想法。

周日，斯威夫特在Instagram上表示，公開支持她所在的田納西州（Tennessee）的兩位民主黨候選人。

「過去我一直不願公開對政治話題表達看法，但鑒於過去兩年發生在我身上和全世界的一系列事件，我現在有了非常不一樣的想法，」她寫道。

美國網站Vote.org傳播主管卡瑪莉·格思里（Kamari Guthrie）向Buzzfeed表示，斯威夫特發帖後，該網站監測到田納西「登記量迅速增長」，且美國全國選舉註冊登記人數大幅增加。

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斯威夫特還批評共和黨參議員候選人瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn）過去在性別平等問題上的投票記錄。

「她在國會的投票記錄令我感到害怕，」斯威夫特以布萊克本在薪資平等及家暴立法問題上投反對票為例表示。

特朗普周一表示，布萊克本在田納西「做得非常好」。

「她是位傑出的女性。我敢肯定泰勒·斯威夫特不了解她，」特朗普稱。

而在2012年，特朗普還曾在推特上表示，斯威夫特「特別出色」，「棒極了」，並感謝她與自己合影。

截至目前，斯威夫特在Instagram上的這則貼文已被點讚超過175萬次，其中包括模特克莉茜·泰根（Chrissy Teigen）、歌手凱蒂·佩里（Katy Perry，又譯凱蒂·佩芮）及演員瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon，又譯麗絲·韋花絲潘）等人。

斯威夫特在Instagram上擁有超過1.12億粉絲，這番言論為她帶來不少積極評價，但也引來保守派人士和共和黨支持者的猛烈批評。

「我過去喜歡泰勒·斯威夫特是因為她遠離政治，」美國保守學生組織「轉折點」（Turning Point）創始人查理·柯克（Charlie Kirk）周一向福克斯新聞（Fox News）表示。

與此同時，共和黨參議院全國委員會（National Republican Senatorial Committee）還批評斯威夫特的「態度」，稱她「從她的象牙塔走下來告訴辛勤工作的田納西人」如何投票。

2016年美國大選時，斯威夫特沒有公開支持任何候選人，而當時碧昂絲（Beyonce）和Lady Gaga等眾多藝人曾表示支持希拉里·克林頓（Hillary Clinton）。

斯威夫特曾在2012年向《時代》（Time）雜誌表示，她之所以不談論政治是「因為對別人造成影響」。

「我認為我還不到告訴別人該選誰的程度，」她當時稱。

對政治避而不談的態度此前曾多次為她招致批評。2016年，「泰勒·斯威夫特投票選誰？」一度是谷歌搜索量最多的條目之一。

有觀察人士表示，她的政治中立立場對吸引鄉村音樂粉絲有所幫助。

與此同時，網上不少評論指出，斯威夫特為支持民主黨涉足政治，這也讓她再次站在美國說唱歌手坎耶·韋斯特（Kanye West，又譯肯伊·威斯特）的對立面。韋斯特是特朗普的公開支持者，經常頭戴「讓美國再次強大」（Make America Great Again）字樣的帽子。

自2009年在MTV頒獎禮上打斷斯威夫特公開致辭之後，韋斯特與斯威夫特二人口角陸續不斷。

共和黨在田納西一向佔據優勢。11月6日的選舉中，如果共和黨失去國會多數席位，特朗普任期內剩餘兩年的立法議程或會受挫。