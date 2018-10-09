日本又發生虎咬人慘劇 專家支招防身法

Image caption 2017年，英國一動物園有飼養動物學歷和富有經驗的飼養員被老虎咬死。

日本一動物園的飼養員被珍稀白虎咬死。世界各地每年類似慘劇不斷發生，專家支招談如何防老虎攻擊。

日本南部鹿兒島市一動物園發生一起動物園白虎咬死飼養員的慘案。這名動物園職員40歲，頸部被老虎咬傷，送往醫院後已確認死亡。

據報道，白虎身中麻醉槍後處於睡眠狀態。

世界各地因為野生環境不斷減少，為了保護動物不得不飼養老虎，但在保護人還是保護動物方面似乎形成某種困局。

假如你在動物園虎山不小心處於危險境地如何保護自身安全？人和動物之間應該保持什麼樣的關係？

圖片版權 Paperpix.uk Image caption 目前，全世界共有白虎約200隻左右，主要分佈在美國、印度、英國和中國等少數幾個國家，而且均為人工條件下在動物園飼養。

如同大熊貓般珍稀的白虎

白虎在中國傳統文化中是四像之一，根據五行學說，它是代表西方的靈獸，代表的季節是秋季。

動物園裏的白虎是孟加拉虎的白色變種，原產於中國雲南、緬甸、印度及孟加拉等地，上世紀50年代首次發現。

但可確定存在的最後一隻野生白虎1958年在印度被射殺。之後印度曾也有零星發現野生白虎蹤跡的報道。

目前，全世界共有白虎約200隻左右，主要分佈在美國、印度、英國和中國等少數幾個國家，而且均為人工條件下在動物園飼養。

現存白虎數量遠低於大熊貓，但它的攻擊性使得其受歡迎程度大為降低。

頻發的老虎咬人事件

每年世界各地發生上百起老虎咬人的慘劇，其中很多發生在動物園，被咬死咬傷的不少是已經在動物園工作時間不短的飼養人員，也有遊客。

2018年5月，廣西桂林的一個動物園也發生類似的慘劇，一名動物園飼養員也是在清理老虎籠時被咬死。

2017年，在英國私養有白虎的劍橋郡動物園，一名熱愛動物、有飼養動物學歷和富有經驗的女飼養員被老虎咬死。

在過去幾年裏，中國北京八達嶺、秦皇島、寧波、安徽皖南、西安等地動物園都發生過老虎咬死咬傷遊客或飼養人員的慘劇。

尊重和掌握動物習性

老虎為何要咬人？專家稱，原因包括：饑餓、發情期配對不成功、認為受到攻擊等等。

據美國《國家地理》雜誌文章介紹，大型貓科動物在野外傾向於將人類作為捕食對手甚至威脅來躲避，但動物園裏的老虎通常沒有對人類天然的恐懼。

中國的很多動物園專家在近年各地發生老虎咬人事件後指出，尊重和掌握動物習性是第一安全措施。

有專家認為，一些旅遊區允許人們愛撫大型貓科動物或用手餵食，給了遊客虛假的安全感。

但飼養員和動物之間可能培養出友好、信任的感情。據說上海的動物園有三分之一的老虎在打針和採血時不需要麻醉和按壓，而且在2013年發生老虎咬傷飼養員事故之後，就沒有飼養員被咬過。美國也有不少人將老虎當作寵物私人圈養。

圖片版權 AFP Image caption 動物園裏的白虎是孟加拉虎的白色變種，原產於中國雲南、緬甸、印度及孟加拉等地，上世紀50年代首次發現。

保持距離和直面正對

動物專家提醒，要尊重和敬畏老虎的天性，愛護親近老虎的同時必須保持距離。比如動物園常有人把麵包丟給老虎吃，結果這實際上傷害了老虎：因為老虎難以消化麵包。

此外，有經驗的動物園也指出，必須嚴格按照飼養規則，包括虎籠上鎖等。很多飼養員是因為沒有按規定操作，而被老虎咬死。

此外，一些富有經驗的動物專家說，如果你突然與老虎不期而遇，可以利用人類的身高優勢，舉起雙手，面對面站著盯著老虎，甚至發出怒吼，延緩其啟動從後面撲上偷襲攻擊的本能，慢慢後退撤離危險境地。

這時你如果彎腰低頭，或轉頭逃跑，老虎會覺得你像它平時撲食的獵物，就會發動攻擊，猛撲上來。