坎耶·韋斯特vs泰勒·斯威夫特：從音樂轉向政治的明星爭議

美國白宮確認,說唱歌手坎耶·韋斯特(Kanye West,另譯肯伊·威斯特)將在周四(10月11日)與美國總統特朗普共進午餐。

距離11月初的美國中期選舉還有四周,據稱特朗普將會與這名熱衷於政治的說唱巨星談論美國監獄改革、黑幫暴力問題以及「製造業復蘇」等問題;韋斯特還將會與美國總統的女婿、白宮高級顧問賈里德·庫什納(Jared Kushner)會面。

兩天前的周一(10月8日),創作歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)宣佈將在她家鄉田納西州的中期選舉當中支持兩名民主黨人,致使特朗普在接受記者提問時表示,「對泰勒·斯威夫特的喜愛程度減少了25%」。

斯威夫特與韋斯特是美國樂壇一對廣為人知的「死對頭」,自2009年一場頒獎禮上的衝突之後,兩人一直口角不斷。

如今,二人各自的舉動也意味著,他們正式將對立蔓延到了政治領域。

過去一直有意避談政治話題的斯威夫特此番打破了自己的慣例,聲稱是「過去兩年」的一系列事件改變了她的想法;而韋斯特則一直都是總統特朗普的高調支持者。

他們對政治話題的參與也引發了美國政壇關於娛樂明星政治背書的討論。

特朗普的「兄弟」

韋斯特與特朗普在2016年12月就曾有過會面,當時特朗普尚未就任美國總統。當時,韋斯特的好友、歌手約翰·萊甄德(John Legend)曾指,那場會面就是一次「公關戲」。

今年9月,韋斯特頭戴印有特朗普口號「Make America Great Again(令美國再次偉大)」的帽子在美國著名搞笑節目《周六夜現場》(Saturday Night Live)上表演。表演結束後,他的一段即興演講被現場觀眾錄下發到了網絡上。

「很多次和白人聊天的時候他們都說:『你怎麼能喜歡特朗普?他是一個種族主義者』,」韋斯特說,「好吧,如果我對種族主義有顧慮的話,我很久以前就離開美國了。」

2016年,韋斯特也曾就美國職業橄欖球聯盟球員科林·卡佩尼克(Colin Kaepernick)在賽前奏國歌時下跪的事件向後者呼籲,應該與特朗普直接對話,講述他的經歷。

上月,體育品牌耐克(Nike)在一組新廣告上使用了卡佩尼克的臉,特朗普當時批評耐克,發出了「惡劣的信息」。

今年四月,韋斯特發佈了單曲《Ye vs The People》(耶 vs 人民),表達對特朗普的支持。而韋斯特也表示,自己如今希望人們就叫他「耶(Ye)」。

他還表示,特朗普是他的「兄弟」,而他們兩人都有著「龍一樣的精力」。

過去,韋斯特曾聲稱自己有計劃在2020年參選總統,不過之後他又在推特上使用「#2024」的話題標籤,令外界不清楚他是否有意圖要在下一屆美國大選當中與特朗普競爭。

美國「星戰」轉向政界

韋斯特與斯威夫特之間來來回回的恩怨,是美國音樂界最廣為人知的故事之一。

有消息指,斯威夫特的評論似乎令美國選民在線註冊人數瞬間上漲,特別是年輕人群。不過,美國網站Vote.org表示,由於美國多個州份的選民註冊限期臨近以及其他因素的存在,沒有辦法衡量斯威夫特介入政治的決定所帶來的直接影響。

不過,斯威夫特的公開決定再次令她站在韋斯特的對立面,而二人的矛盾也正式蔓延到了政界。

一切始於2009年9月美國流行樂壇的最高榮譽殿堂MTV頒獎典禮。當時19歲的斯威夫特擊敗碧昂絲(Beyonce)贏得最佳女歌手音樂錄像獎項,就在獲獎致辭中間,韋斯特忽然走上台打斷她的話,在數以百萬計觀眾面前對斯威夫特說:「我會讓你說完,但是碧昂絲那個是史上最好的音樂錄像之一!」

雖然那場頒獎禮稍後,碧昂絲邀請斯威夫特上台重新享受「她的時刻」,但是韋斯特的舉動仍然受到了包括時任總統奧巴馬在內等人的批評,他自己也承認自己很粗魯。

之後韋斯特多次就事件道歉,最後一次是在2010年,韋斯特在推特發文再次道歉,並聲稱自己寫了一首歌給斯威夫特,之後他刪除了自己的推特帳戶。

幾天后,斯威夫特的單曲《天真》(Innocent)中出現疑似暗諷韋斯特的歌詞:「Thirty two and still growin' up now(現在23歲了還沒有長大)」。

之後,韋斯特似乎收回了自己的歉意。2013年,韋斯特接受《紐約時報》訪問時表示,自己不為這樣對待斯威夫特感到後悔,並指此前的道歉是出於「旁人的壓力」。

2015年,二人似乎冰釋前嫌。韋斯特的妻子金·卡戴珊(Kim Kardashian)到場觀看斯威夫特的倫敦演唱會,韋斯特也暗示會和斯威夫特有音樂上的合作,斯威夫特更開玩笑說如果韋斯特參選總統,她就去當他的副總統搭檔。

2016年,韋斯特的新曲《出名》(Famous)出現了爭議性的歌詞:「I feel like me and Taylor might still have sex// Why? I made that bitch famous(我覺得我和泰勒還有機會上牀//為什麼?我讓那婊子出了名)……」

韋斯特之後在推特上為自己辯護,稱歌詞是對斯威夫特的恭維,而且事先得到了斯威夫特的同意,不過斯威夫特通過代理人表示,自己事先並不知道歌詞當中會出現侮辱女性的字眼。

同年7月,韋斯特妻子卡戴珊在接受《GQ》雜誌訪問時堅稱斯威夫特事先完全同意《出名》的發佈,而後來卻「忽然想要表現得她不同意」。

之後,卡戴珊在推特上發佈了疑似斯威夫特同意歌曲髮佈的電話錄音,並配上一堆蛇的emoji表情,引來粉絲跟風。

2017年,斯威夫特則在Instagram上以蛇的視頻作為新專輯《舉世盛名》(Reputation)發佈的前奏。該專輯被認為是講述與韋斯特恩怨的單曲《Look What You Made Me Do》(看你逼我做了什麼)在YouTube上的播放次數打破了紀錄。

如今,在美國中期選舉前夕,斯威夫特宣告打破自己以往的慣例公開表示支持政黨人士,而韋斯特更是完全沒有從政治領域退卻的意思。二人的恩怨,也正式從娛樂圈蔓延到了政界。