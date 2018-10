牛津大學最難考題：願意當吸血鬼還是殭屍

Image caption 牛津大學萬靈學院建校於15世紀上半葉,為紀念百年對法戰爭中戰死的英靈。

世界最古老最頂尖的高等學府之一——英國牛津大學,今年出了一道這樣的考題:你願意當吸血鬼還是殭屍?(Would you prefer to be a vampire or a zombie?)

此題讓見多不怪的英國人也跌了眼鏡。《泰晤士報》稱之為「世上最驚恐的考試」,《衛報》說這是「最難」的考題。

其實,今年牛津大學萬靈學院的考題不止這一個。不過,其他題要答得好也不容易。

「谷歌比我們自己更了解我們嗎?」 (Does Google know us better than we do?)

「莎士比亞太好了,沒人能演嗎?」(Is Shakespeare too good for actors?)

「糖是不是該徵稅?」(Should sugar be taxed?)

還有比較傳統的問題如:「音樂到勃拉姆斯嘎然而止嗎?」(Music came to a full stop with Brahms。)以及年年都有的倫理問題:「所有生命都重要,是嗎?」(『All lives matter』. Do they?)

當然,萬靈學院本身在牛津大學各學院中非常不同凡響。這所由坎特伯雷大主教亨利·契傑爾(Henry Chichele)在1430年代建立的學院,於1438年獲得國王亨利六世的建院特許憲章,旨在紀念百年對法戰爭中戰死的英靈。正是因此,亨利六世和契傑爾大主教至今被奉為萬靈學院的創始人。

圖片版權 BBC Sport Image caption 西方傳說故事中的吸血鬼、殭屍也是每年萬聖節Halloween裝扮的靈感來源。

與其他學院不同,這個學院並不招收本科生。通過考試的人,自動成為學院的院士。而這一考試之不同尋常素來有名,被稱為最難的考試。

大學面試

實際上,即便是想成功考入牛津和劍橋大學入讀本科,光有好成績也是不夠的。這兩所大學都有面試一關,經常問一些沒有正確答案的「稀奇古怪」問題,考驗學生的知識面和思想靈敏度。很多成績異常優秀的學生往往過不了這一關。

下面就看看幾個牛津劍橋以往的面試題,考考自己吧:

保溫箱會思考嗎?蝸牛有意識嗎?(牛津-實驗心理學)

這是一塊樹皮,請就它說點什麼。(牛津-生物科學)

如果神無所不能,他是否能夠創造出一塊他舉不動的石頭?(牛津-古希臘古羅馬學)

你更想成為一部小說還是一首詩?(牛津-英文)

你如何測量自己頭部的重量?(劍橋-醫學)

丈夫吃早餐時有在雞蛋上塗檸檬醬的習慣,如果妻子已經多次表示她對此的厭惡,這個習慣是否足以成為離婚的理由?(劍橋-法學)

眼前的椅子真的在那裏嗎?(劍橋-哲學)

吸血鬼和殭屍

圖片版權 Getty Images Image caption 英國演員羅伯特·帕廷森(Robert Pattinson)主演的《暮光之城》(The Twilight Saga)系列電影,講述吸血鬼與人類的愛情故事,很受青少年歡迎。

吸血鬼和殭屍(vampire and zombie)是西方來自民間傳說中的兩種異怪生物。顧名思義,吸血鬼以血為食,嗜血成性;而殭屍,死而不僵,喜食人肉。

近年來,隨著它們經常成為小說、電影、電子遊戲中的主角,在流行文化中日漸為全世界各地的人們所知。本次牛津大學萬靈學院的難題,也不失為古老傳統大學與時俱進的表現。

那麼究竟是當吸血鬼好還是做殭屍更強呢?兩者之間究竟該怎麼選?英國已經有人髮表了評論。

《衛報》文化事務高級記者馬丁·貝拉姆(Martin Belam)這樣調侃吸血鬼的好處:

「你見過樣貌醜陋的吸血鬼嗎?不清楚到底是只有時尚人士才變成吸血鬼呢還是當了吸血鬼就讓你很時尚,但總而言之,吸血鬼都看著很酷。」

而當吸血鬼當然也有不好之處,其中之一是:「長生不老聽著很好玩,但直到你要看著所有心愛的人都在你面前變老死去,你才發現這一點都不好玩。當然啦,除非你讓他們都變成吸血鬼,可以永永遠遠地陪著你。而這讓你在選擇跟誰確立如此永久關係時會有很大的壓力。」

至於殭屍,貝拉姆是這樣寫的:

吸血鬼都是獨來獨往,但殭屍卻是成群結隊,因此 「這是一個更合群的選擇」。另外,殭屍以腦髓為食,這是 「完全美味,而且很健康,充滿DHA的一種重要的Omega3脂肪酸。」

當然,當殭屍的壞處,除了永遠無法有性感的樣子,還有身上總是散發出一種腐朽的爛肉味。「這通常被認為很讓人噁心。」

願意做殭屍還是吸血鬼呢?希望這樣的點評給人啟發。有朝一日,如果牛津大學願意公布考生的答卷,一定會再次引發熱議。