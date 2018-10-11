涉嫌盜取美國航空業機密　中國籍男子面臨「間諜」檢控

圖片版權 Getty Images Image caption 美國司法部的起訴書指，通用電氣航空是相關間諜行動的其中一個目標。

美國司法部宣佈，以經濟間諜罪起訴涉嫌竊取美國航空和航天公司商業機密的中國情報官員徐延軍（Xu Yanjun，音譯）。

檢控方指，徐延軍是中國國家安全部下屬的江蘇省安全廳副處長，該部門的職能是反情報、境外情報以及政治安全問題，而徐是在為中國竊取美國航空業的機密。

徐延軍在今年較早前於比利時被捕，本周二（10月9日）被引渡至美國。

這是第一次有中國情報官員被引渡至美國公開受審。

美國司法部負責國家安全的助理部長約翰·德默斯（John Demers）指，案件是「以美國為代價發展中國的總體經濟政策的一部分」。

這名司法部高級官員表示：「我們不能容忍一個國家偷走我們的火力和我們的腦力成果。」

在美國的要求下，徐延軍於4月1日在比利時被拘留。之後，他被美國俄亥俄州大陪審團以四項罪名起訴，包括謀劃實施經濟間諜行為和意圖竊取商業機密。

在嫌疑人被引渡之後的周三，16頁的起訴書被正式公開。

起訴書指出，中國的知識產權政策當中包括了對外國技術的「再創新」，而包括航天產業技術在內的中國科技發展是由中國政府主導的。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @stoiawsyx6 Chinese intelligence officer charged with economic espionage involving theft of trade secrets from leading aviation companies. FBI Cincinatti says “countries should be on notice the US will protect our interests.”

Alleged spy now incarcerated in Ohio. pic.twitter.com/xVxJk40gu4 — Lu Ann Stoia (@stoiawsyx6) 2018年10月10日

圖片版權 AFP Image caption 通用電氣航空每年生產數以千計的商用及軍用飛機引擎。

掩蓋身份

檢控官指，徐延軍還曾用過「曲輝」（Qu Hui，音譯）、「張輝」（Zhang Hui，音譯）等名字來執行任務，並試圖以「江蘇省科學技術協會（JAST）」的機構關係來掩蓋他的真正職務。

起訴書稱，從2013年起，徐延軍就以美國頂尖航空公司以及行業專家為目標，獲取「高度敏感」的技術信息，還會以「交流想法」或者在大學做演講為名，邀請美國公司僱員前往中國。

總部設在俄亥俄州的飛機引擎巨頭公司通用電氣航空（GE Aviation）被指是有關竊密行動的目標之一。

在美國，謀劃以及意圖實施經濟間諜行為的最高刑罰是15年監禁，謀劃竊取商業機密則是10年監禁。

這一宗起訴正值中美兩國關係變得緊張之際——兩國貿易戰正在升級，而美國總統特朗普則指控中國試圖干預即將到來的美國中期選舉。