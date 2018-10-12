非洲國家對中資說不的開端：塞拉利昂叫停中資機場項目

圖片版權 Getty Images Image caption 塞拉利昂總統比奧（上排左一、白色衣服）9月到北京出席中國舉行的中非論壇。

西非國家塞拉利昂宣佈，取消一項約4億美元中國資助的機場項目。塞拉利昂政府官員認為，這個項目「不划算」，由於項目已經展開，暫時未清楚中國有關方面會否追討賠償。這是首次有非洲國家政府高調宣佈取消中資計劃。

世界銀行和國際貨幣基金組織曾警告這個項目對塞拉利昂帶來債務問題。

中國駐塞拉利昂大使吳鵬對BBC表示，事件不會影響兩國關係。中國外交部強調「一直本著平等協商、互利共贏的原則開展相關合作」。

上月初，中國在北京舉行的中非論壇中，邀請大批非洲領袖到場，中國領導人習近平宣佈「派大禮」，稱未來三年，中國向非洲提供600億美元援助。時隔約一個月，便有非洲中資項目要取消。

「不划算」

此次塞拉利昂與中國原本協議建造的機場項目，是由中鐵七局集團合約承建，中國進出口銀行提供貸款，最初是由前總統科羅馬（Ernest Bai Koroma）在2011年時與中方簽訂協議。

當年消息傳出後，有份投資改建當地唯一機場的世界銀行和國際貨幣基金組織都分別警告，有關計劃會帶來沉重的債務負擔。這個項目出現至今一直被批評欠缺透明度的問題。

科羅馬在今年3月大選中落敗，新政府上場後便重新決定，要取消這個中資項目。

圖片版權 Getty Images Image caption 科羅馬（左）在今年3月大選中落敗（圖為科羅馬2016年與習近平在北京會晤並簽署有關合同的資料照片）。

根據政府給予項目管理層的文件所知，塞拉利昂政府認為這個項目「不划算」（uneconomical），現有機場使用量偏低，可容納更多旅客。

塞拉利昂航空部門官員卡龍（Kabineh Kallon）對BBC表示，這個項目原定2022年完工，但新總統比奧（Julius Maada Bio）認為這個項目「沒有需要」，寧願改建現有機場。

不過，現有機場距離市區有一段距離，旅客需要坐船或直升機，政府考慮改為興建大橋連接機場和市區。

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卡龍又表示，不知道這次取消合約會帶來甚麼財務上的後果，但強調塞拉利昂與中國仍然關係很好。

「我有權為國家作最佳決定，」他對BBC說。

中國駐塞拉利昂大使吳鵬對BBC說，「我不認為機場項目會影響未來雙邊關係。」

中國外交部沒有使用負面措辭回應這次塞國取消中資項目，外交部發言人陸慷表示，這個項目只是兩國有關企業仍在探討的一個項目。他強調，中國與包括塞拉利昂在內的非洲國家開展的合作中，一直本著「平等協商、互利共贏」的原則，而中國政府鼓勵中國企業更多與當地政府協商，更多向民生領域領斜。

他不認為有關項目問題可以「被放大為中塞政府之間存在任何問題」。

但塞拉利昂的媒體報道，2016年初，前政府的官員表示，計劃已經展開，中方人員已經完成了「所有基礎工作」。中方沒有回應會否要求塞拉利昂方面賠償。

債務問題？

塞拉利昂是非洲其中一個最貧困的國家之一，根據美國約翰‧霍普金斯大學中非研究單位的數字，前總統科羅馬自2007年9月上台以來，該國向中國借下2.24億美元債務，單是2016年便借下1.61億美元。

一些美國媒體及觀察人士認為，塞拉利昂此次事件是打破先例，可能會讓更多非洲國家重新看待與中國的合作。不過事實上，許多非洲國家領導人歡迎中國投資，認為中國資金有助令其國家脫貧，而如果透過西方國家主導的組織借貸，會在基建項目及經濟措施上，有很大限制。

中國目前是非洲最大的資金來源國。2015年，中國宣佈向非洲提供600億美元援助貸款後，今年再宣佈加碼600億。但中國強調，中方提供的援助「不帶政治條件」，而且部分資助是「無償援助、無息貸款和優惠貸款」。

外界一直關注中國在世界各地大舉投資，其援助貸款令一些國家出現債務問題，代表之一是斯里蘭卡的港口項目。另外，近期巴基斯坦和馬來西亞，都重新審視對中國資金的依賴：馬來西亞宣佈暫停多個中國相關的基建鐵路項目；巴基斯坦政府正向國際貨幣基金組織求助，該國官員表示，正重新審視「一帶一路」相關合約，有聲音認為這些協議太貴，或偏袒中國。