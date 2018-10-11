圖片版權 Getty Images Image caption 中國在157個國家中排名第46位。

世界銀行10月11日推出人力資本指數（Human Capital Index），將各國對年輕人在教育與健康領域的投資進行比較。這一指數以各國對年輕人的投資為評價標凖，對157個成員國家和地區進行排名，榜單前四名均在亞洲。

世界銀行稱，一個經濟體對教育和健康的投資越大，其勞動者的創造力和薪資往往越高，從而使得該經濟體財富值更高，經濟更強大。

根據人力資本指數排名，新加坡在全球排名第一，韓國、日本、香港緊隨其後。

BBC經濟事務編輯阿赫邁德（Kamal Ahmed）表示，人力資本指數是一種衡量經濟發展的新方式。他指出，一直以來，國內生產總值（GDP）往往被視作評價經濟體的重要依據，然而這種標凖存在一些問題，比如GDP的增長情況可能與大家實際收入的增減相反，明明經濟數字在增長，但收入數字卻在下降。因此金融危機後，這一標凖開始被質疑。

人力資本

在157個成員國家和地區中，新加坡以0.88分排名第1，排名第4的香港得分為0.82。芬蘭（0.81）與愛爾蘭（0.81）分列第5、第6名，澳大利亞、瑞典、荷蘭與加拿大以0.80分排在7到10位。

英國以0.78分排名第十五，美國（0.76）與中國（0.67）分別排在第24和46名。

排名最低的國家則以非洲國家為主，乍得、南蘇丹及尼日爾三個國家排在最後，乍得的得分為0.29。

這一指數的參照數據包括：157個國家和地區為兒童提供教育的數量與質量、5歲以下幼兒的死亡率、年輕人「發育遲緩率」（用以衡量兒童健康程度）以及「成人存活率」（青少年到15歲時判斷其壽命可以達到60歲的機率）。

世界銀行將數據匯總後換算成0-1分的得分。0分表示所有兒童在達到教育年齡前死亡，1表示所有兒童皆能接受完美的教育及擁有健康的生活。

世界銀行稱，各國可以用這一指數評估本國由於人力資本差距損失的收入，以及將損失轉化為受益的所需時間。

阿赫邁德指出，該指數值得引起大家注意的地方在於，即使得分較高的國家仍有較大經濟發展空間。比如得分0.78的英國，如果在健康、教育及技能培訓方面有所改進，仍有可能實現22%的財富增長，而得分0.5的肯尼亞等國家的經濟則有機會翻倍增長。

世界銀行行長金鏞（Jim Kim）表示，各國需要「對本國人進行過多、更有效的投資」。他同時稱，投資不光要看數量，還要看質量，並指一些國家不承擔責任，只是「等待（對教育和健康領域）的捐助」。

花錢要用得其所

金鏞同時警告稱，有些國家為此一味加大對健康和教育的投資，而忽視制定合理政策。

他以韓國為例，稱與其他國家相比，其在教育上的投資佔總收入比例更低，但得分卻仍高於那些投資更多的國家。

「人力資本由人們一生中積累的知識、技術及健康組成，使他們能夠發揮其作為社會生產力成員的潛力，」世界銀行在國際貨幣基金組織（IMF）年會上發佈的報告中寫到。

圖片版權 AFP Image caption 新加坡是全世界教育發展最成功的國家，而在1950年該國成年人平均每人只受過2年教育。

報告稱，當下人工智能迅速發展，在這種技術變革佔主導的時期，「人力資本」及解決問題的能力尤為重要。

「對個人而言，多上一年學可以增加其收入，」報告指出。

「這種回報在中低收入國家尤為明顯，特別是對女性而言。對孩子們來說，比起上學的年數，在學校學到的內容更重要。」

「在美國，用水平中等的小學老師取代水平較低的老師可以使相關學生一生的總收入提高25萬美元，」報告寫到。

報告同時指出，出於選舉考慮，一些國家更傾向於在修建高速公路等見效快的項目上投資，而忽視週期較長的項目。但如果政策可以持續數十年，在人力資本上便可取得進展。

以新加坡為例。1950年該國成年人平均每人只完成兩年教育，而現在新加坡是世界上教育發展最成功的國家，且人力資本指數排名第一。