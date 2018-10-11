背著孩子報天氣——女主持奇葩做法為哪般

圖片版權 Suzie Martin Image caption 「我們今天的全國天氣預報由氣象學家馬丁和特別嘉賓主持。不巧的是，助手在工作期間被發現睡著了。」——氣象預報公司Praedictix

當你看到一個肩背熟睡孩子的媽媽預報天氣，會有什麼反應？

世界各地電視台的氣象女郎，經常有些抓眼球的做法：有的奇裝異服，有的在鏡頭前蹦蹦跳跳，甚至還有為了宣誓某種主張突然脫衣裸露。

而美國氣象節目女主持蘇西·馬丁（Suzie Martin）最近背著熟睡的孩子，播報全美天氣預報的視頻，卻萌翻網友獲得一片讚聲。

蘇西·馬丁是美國明尼蘇達州氣象預報公司Praedictix的營運主管，也是有資質證書的氣象專業人士。她最近背著一歲多的兒子預報天氣，並非臨時沒有保姆幫忙照顧孩子，而是為2018年國際背娃周（International Babywearing Week 2018）做宣傳。

她在全美廣播公司ABC的《早安美國》節目中說，「希望推廣嬰兒背帶這個了不起的育兒好工具。」 「它是當媽的好幫手，也幫助建立母子之間的紐帶關係。」

「這個背帶讓我覺得自己是個很有能力的媽媽。這就是我喜歡傳遞的信息。我要說，作為一個要上班工作的媽媽，有這樣一個工具真好，可以幫我工作。」

馬丁還感謝公司對她這一舉動的支持。Praedictix將她背著孩子播報天氣的視頻，在公司社交平台推特Twitter上播出時介紹說：「我們今天的全國天氣預報由氣象播報員馬丁和特約嘉賓主持。不巧的是，她這位小助手在工作期間被發現睡著了。如有不便，請見諒。」

這一視頻經此推廣，立刻在美國網民間走紅，還有很多人留言。其中絶大多數留言表示支持與讚賞。

親情紐帶

圖片版權 Babywearing International Image caption 背一個，牽一個——背帶讓母親能兼顧成長中孩子們的需求。

蘇西·馬丁本次助推的國際背娃周，希望能倡導將小娃娃背在身上的諸多好處。背娃，在嬰兒推車極為流行的時代，也被視為人類回歸傳統的復古做法。

育兒專家們對背娃的好處有如下總結：

方便經濟：將孩子背在身上，可以自由行動，不必擔心狹窄的環境；嬰兒背帶可以是經過設計的產品，也可以是一塊簡單的布；

有益母子身心健康：母親背著孩子相當於負重運動並且能隨時了解孩子的需求；孩子貼近媽媽，有助身體發育情緒穩定；研究發現，每天被背著的嬰兒，哭啼時間總體減少四成，夜間哭啼減少一半以上。

安全感：嬰兒和幼兒都能從靠近親人的身體獲得安全感，有助認知、智力發展和自信心；

親情紐帶：母親、父親、祖父母等親人保姆都可以從中建立與孩子的親密關係。

背娃上班

馬丁背娃播報天氣，雖然初衷是推廣用嬰兒背帶加強母子紐帶關係，但在當今女性要求更多平等權利的大背景下，應該也最好表達了職業婦女們兼顧事業與家庭時所承受的沉重壓力。

圖片版權 Reuters Image caption 2018年9月新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在美國紐約的聯合國總部帶著不滿百日的女兒娜芙一同開會。

在西方，已經有越來越多的政界女性用行動引起人們對這一問題的關注。

前不久，新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）帶著幾個月大的女兒前往聯合國參加會議，成為史無前例第一人。

圖片版權 Reuters Image caption 2017年，澳大利亞綠黨女議員拉莉莎·沃特斯（Larissa Waters）在議會為孩子哺乳.

2017年，澳大利亞綠黨女議員拉莉莎·沃特斯（Larissa Waters）在議會為孩子哺乳，也為西方議會制度寫下一段新曆史。

在評論人士看來，以上這些職場媽媽雖然勇氣可嘉，也仍然只是西方國家的鳳毛麟角。

她們所力爭的女性權利，要出現在東方相對傳統保守的社會中，恐怕仍然需要相當的時間。